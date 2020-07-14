鼓励高校毕业生等重点就业群体向新职业寻机遇

近期教育部发布《关于严格核查2020届高校毕业生就业数据的通知》也扩大了自主创业和自由职业的范围。

为助力新冠肺炎疫情防控，促进劳动者就业创业，近日人社部联合国家市场监管总局、国家统计局向社会发布九个新职业，包括区块链工程技术人员、互联网营销师等。这是我国自《中华人民共和国职业分类大典（2015年版）》颁布以来发布的第三批新职业。

近期教育部发布《关于严格核查2020届高校毕业生就业数据的通知》也扩大了自主创业和自由职业的范围，自主创业的范围加入了开设网店，自由职业的范围加入了互联网营销工作者、电子竞技工作者等。面对今年经济形势，广东将借助新产业、新业态、新模式，鼓励高校毕业生等重点就业群体关注新职业，发挥其对就业创业的带动作用。

新职业、新工种在广东有较好发展基础

此次发布的九个新职业主要涉及适应高校毕业生就业创业需要的新业态领域、适应贫困劳动力和农村转移就业劳动者等需要的促进脱贫攻坚领域、预防和处置突发公共卫生事件领域。

新职业包括区块链工程技术人员、城市管理网格员、互联网营销师、信息安全测试员、区块链应用操作员、在线学习服务师、社群健康助理员、老年人能力评估师、增材制造设备操作员。除了新职业，此次还发布了一些职业发展出的新工种，如互联网营销师职业下增设的直播销售员，人们熟知的电商主播、带货网红有了正式的职业称谓。

这些新职业、新工种紧跟时代步伐和社会发展需要，且不少在广东有较好的发展基础。在商品市场领域，在6月举办的首届“云”上广交会中，数万个直播间24小时带货，2.5万家参展企业在“云”上向全球介绍公司产品、车间、生产线等。随着短视频、直播带货等形式的兴起，直播销售迎来更多人的认可和追随，互联网营销从业人员数量以每月8.8%的速度快速增长。

在现代城市治理方面，广东积极响应中央提出“以网格化管理、社会化服务为方向，健全基层综合服务管理平台，及时反映和协调人民群众各方面各层次利益诉求”，在全省划分14万个网格，配备了17万余名专兼职网格员，开展基层社会治理工作，直接服务于城市经济社会发展。

此外，在抗疫过程中，许多相关岗位的从业人员发挥了积极作用。比如为有需求的老年人提供生活活动能力等健康状况测量和评估的老年人能力评估师，运用数字化学习平台为学习者提供学习规划、指导的在线学习服务师等新职业应运而生。

新业态、新模式增强对高素质人才吸引力

“我来自香港，今年28岁。2015年从海外留学回来广州创业。这边互联网行业发展快，市场非常有潜力，政府也支持。”广州独链区块链科技有限公司CEO吴国晋说。

随着信息技术发展，对网络信用及安全提出了新要求。中央明确，把区块链作为核心技术自主创新的重要突破口，加快推动区块链技术和产业创新发展。对区块链工程技术人员及应用操作人员的需求将越来越多，在位于广州市黄埔区、广州开发区的粤港澳大湾区青年创新创业基地，还有不少港澳青年作出了跟吴国晋同样的选择。

近期，教育部办公厅公布《关于严格核查2020届高校毕业生就业数据的通知》，相关指标最大亮点在于对自主创业和自由职业范围的扩大，自主创业的范围加入了开设网店，自由职业的范围加入了互联网营销工作者、公众号博主、电子竞技工作者。

有专家表示，伴随着新产业、新业态、新市场不断出现，传统的就业指标很难满足就业统计的需要。“此次调整，能反映出更真实的高校毕业生就业情况。”

以电子竞技行业为例，截至2018年末，广州市天河区电子竞技产业总规模达13亿元人民币，增加值超过5亿元人民币。当地计划通过创新政企合作模式，努力将天河打造成为粤港澳大湾区世界级电竞中心。

“给新职业‘正名’，能增强对高素质人才的吸引力。”广州TT电竞事业部负责人刘一非介绍，TT电竞将旗下唯一拥有顶级职业联赛席位的电竞战队TTG.XQ的主场落户天河。

省人社厅有关负责人表示，今年毕业季，广东约有60万高校应届毕业生涌入就业市场。将借助新产业、新业态、新模式发展，鼓励高校毕业生从事新职业，促就业拓岗位。

南方日报记者 肖文舸 黄鸿基