2020年高考报考“云咨询”来了！200所名校线上助你“跃龙门”！

广东史上最大规模的高考招生咨询会来了！7月15日正式开启~

马上就要填志愿了,不啻于又是一场搏击！冲一冲还是保守点？省内还是省外？还没完全想好？

别担心,这临门一脚，我们撑你！广东史上最大规模的高考招生咨询会来了，200所名校在这里为你线上答疑！

广东省2020年夏季高考线上咨询会

由广东省教育考试院指导，广东省教育考试服务中心主办，南方日报、南方网、南方+客户端承办的 “广东省2020年夏季高考线上咨询会”将于2020年7月15日起在南方+客户端阳光招考掌上平台举办 。广东省教育考试院、各地市教育局，以及在广东省有招生计划的200多所院校招生负责人和专家坐镇解答疑问，欢迎广大考生、家长在“+”参加。

优势一：一机在手全搞定！

活动全部采用方便用户使用的手机终端的参与方式，高校和考生（家长）全部在南方+客户端内进行线上一对一咨询交流，不聚集，不出门，不跑路。只需一部手机，就能解决高校、考生、家长的咨询答疑需求，高效又安全！

优势二：名校荟萃齐互动！

省内外200所高校齐聚南方+，当中涵盖了双一流、985、211等名校。考生、家长只要登录南方+就可以零距离与心仪高校的招生有关负责人对接，以图片、文字和语音等方式进行实时一对一的私信咨询交流。

优势三：互动拿料全免费！

考生、家长、院校等均免费登录“阳光招考掌上平台”，参与这一活动。

快来这场覆盖面最广、最贴心、最精准的咨询会，pick最适合的TA！

活动时间

7月15日起至夏季高考志愿填报结束

每天上午8：00-12：00

问什么？

有关广东省2020年夏季高考的政策解读、常见问题等，考生和家长可在指定时间内私信【广东省教育考试服务中心】南方号。

有关夏季高考中各院校的招生章程、招生计划、特色专业、课程设置等具体信息，可直接私信具体院校南方号。

如何提问？超详细视频教程来啦

1.扫描下方二维码，点击订阅，并完成下载。

2.下载完成后，打开【南方plus客户端】，点击下方菜单栏【服务】。

3.点击并进入【阳光招考掌上平台】，根据指引进行登录。

4.在【阳光招考掌上平台】上方大图中找到主办方“广东省教育考试服务中心-广东省2020夏季高考线上咨询会”的入口，点击进入后，在服务时间内可看到【私信】按钮，马上咨询。

5.在【阳光招考掌上平台】找到目标学校，点击【在线咨询】，马上提问。

如何查看相关院校招生办的回复？

1.打开【南方plus客户端】，点击下方菜单栏【服务】。

2.点击并进入【阳光招考掌上平台】。

3.点击【我的咨询】，查看招生办老师的回复。

4.也可以打开【南方plus客户端】，点击下方菜单栏【我】，在【我的消息-私信】里查看。

温馨提示

在活动留言时间内发出的留言提问，各院校招生办将在活动结束当天24:00前回复。

在非活动留言时间发出的留言提问，各院校招生办老师将根据具体情况，另行回复。

如何参与咨询？最全提问指南在此