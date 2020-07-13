深圳普高自主招生7月12日起报名，有这些变化

今年，深圳首次将公办普通高中原体育、艺术特色团队和体育、艺术术科特色班，民办普通高中自主招生，全部纳入普通高中学校自主招生计划内统筹安排。

深圳市教育局10日发布消息称，2020年深圳普高自主招生7月12日开始报名。今年，深圳首次将公办普通高中原体育、艺术特色团队和体育、艺术术科特色班，民办普通高中自主招生，全部纳入普通高中学校自主招生计划内统筹安排。共有47所学校开展自主招生。

按自主招生一类、自主招生二类设置招生类别，其中自主招生一类计划主要招收具有拔尖创新潜质的学生或认同并符合学校办学特色发展要求（含理工、人文社科等）的学生。自主招生二类计划主要招收具有体育、艺术专长的高水平运动队、艺术团或符合体育、艺术术科发展方向的学生。

今年深圳市自主招生报名和考核测试全市安排统一时间进行，不组织笔试，每位考生只可报考一所自主招生学校的一个专项，不收取任何费用。

自主招生录取方式与中考成绩挂钩。据介绍，自主招生录取安排在全市统一划线录取前进行，组织开展自主招生的学校应根据考生中考成绩和学校综合能力考核成绩统一折算为百分制后，按照相应权重比例（中考成绩占60%，综合能力考核占40%）合成总分，由高到低依次录取，考生中考成绩不得低于学校公布的中考成绩控制线，如总分相同的，先按学校综合能力考核成绩从高到低录取，后按中考成绩从高到低录取。

另外，今年的一大变化是，考生报考不设限制，更加自主。 以往深圳市普高自主招生规定“学校自主招生范围为本校初中部及本市没有直升生推荐资格的初中学校的毕业生”，2019年之前，深圳中学、深圳实验学校、深圳外国语学校、深圳高级中学、深大附中和第三高级中学的对口初中部学生均不得跨校报填其他学校的一类自主招生，其他有直升生资格的学校（比如红岭中学、宝安中学、翠园中学、育才中学）初中学生也不能报考上述7所市属学校的自主招生。今年全面取消直升生后，为充分保障学生的报考自由，对考生所在初中学校的报名资格不作限制。

南方日报记者 孙颖