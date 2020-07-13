东莞：义务教育阶段学校首次派位招生完成

今年，东莞义务教育阶段公、民办学校实现网上报名、同步招生，其中对东莞外国语学校及报名人数超过招生计划数的民办学校首次实行派位，每名学生可填报不超过5所民办学校电脑派位志愿。

南方网讯 “我现在心情特别激动，得知结果后马上给孩子爸爸打了电话。”7月11日上午，在东莞市中小学教师发展中心，冯女士作为家长代表上台启动光明小学摇号，派位结果现场揭晓，冯女士孩子中签，走下讲台的她第一时间和家人分享好消息。

今年，东莞义务教育阶段公、民办学校实现网上报名、同步招生，其中对东莞外国语学校及报名人数超过招生计划数的民办学校首次实行派位，每名学生可填报不超过5所民办学校电脑派位志愿。派位采用电脑随机产生“派位号”及现场抽取“开始码”方式，进行招生录取。

数据显示，今年东莞全市共232所学校参与派位，学位数合计10.24万个，其中小学一年级有7.05万个，初中一年级有3.19万个。参与派位人数有11.39万人，其中小学一年级有6.67万人，初中一年级有4.72万人。

当天，232所学校以“主会场+分会场”形式，分363批完成了派位。东莞外国语学校、东华小学、东华初级中学、光明小学、光明中学以及翰林实验学校6所市直属学校设主会场进行派位，各属地义务教育阶段学校则以镇街分会场进行派位。

派位结果当场揭晓，并实时上传至东莞市义务教育阶段学校统一招生平台，申请人家长可登录平台查询录取结果。根据工作安排，有预录取结果的申请人，须于7月12日9：00—14日17：00进行预录取确认。未被民办学校录取的申请人，接下来还将有两次机会参与补录，第一次补录将在7月22日公布补录人数和补录方案。

今年东莞教育扩容提质千日攻坚战启动以来，各个镇街、园区都在加快新建、改扩建公办学校步伐，预计今年9月前完成新建、改扩建学校20所，提供新增学位2.2万个。至2025年，全市新建改扩建公办学校将达229所，其中义务教育阶段学校196所，未来东莞公办学位供给将逐步增多，进一步满足公众对优质教育的期待。

南方日报记者 王慧 黄婷