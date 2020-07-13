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广州中考7月24日至26日进行

2020-07-13 08:33 来源：南方网
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　　南方网讯 7月10日，笔者从广州市招考办获悉，今年，广州共有90739人填报中考志愿。其中，报考普通高中志愿的考生88307人；填报自主招生志愿的考生有3857人；填报普通高中指标到校计划志愿的考生有50828人；填报中职学校志愿的考生37487人。

　　今年，广州高中阶段学校供应学位数总计划97703个，招生规模保持稳定，大于全市填报中考志愿人数。其中普通高中计划54878个，含公办高中计划49553个，民办高中计划5325个；76所示范性普通高中（含国家级示范性普通高中和广州市示范性普通高中）招生计划共41370个，较去年增加1785个。中职学校计划42825个，其中省级重点以上中职学校计划35803个。

　　填报志愿的90739名考生中，本市户籍考生63853人，非广州市户籍考生26886人。其中通过随迁子女资格审核的考生有25315人。

　　广州市招考办提醒，志愿填报工作现已结束，考生不能再修改志愿和报考信息，但仍可登录中考服务平台查看志愿。中考文化课考试将于7月24日至26日进行，在接下来的两周内，考生要注意做好个人防护，每天通过“穗康”微信小程序做好健康申报，如出现可疑症状及时向学校或区招考办报告。同时保持平和心态，科学复习，合理作息，了解考试相关规定和考生守则，以最佳状态迎接中考。

　　南方日报记者 马立敏 通讯员 穗考宣

编辑： 罗予岐

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