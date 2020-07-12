教育部等六部门：高职扩招向贫困地区倾斜

记者从教育部了解到，为贯彻落实今年政府工作报告关于“今明两年职业技能培训3500万人次以上，高职院校扩招200万人，要使更多劳动者长技能、好就业”的要求。

新华社北京7月11日电 记者从教育部了解到，为贯彻落实今年政府工作报告关于“今明两年职业技能培训3500万人次以上，高职院校扩招200万人，要使更多劳动者长技能、好就业”的要求，日前，教育部、国家发展改革委等六部门联合下发《关于做好2020年高职扩招专项工作的通知》，要求各地全面深化职业教育改革，进一步稳定高职扩招规模，确保稳定有序、高质量完成2020年高职扩招专项工作。

通知明确，各地要系统总结经验做法，做好扩招各环节工作，向优质高职院校倾斜，向区域经济建设急需、社会民生领域紧缺和就业率高的专业倾斜，向贫困地区特别是连片特困地区倾斜，在对退役军人、下岗失业人员、农民工、高素质农民等群体单列计划的基础上，积极动员企业员工和基层农技人员等在岗群体报考。各地要统筹做好本地疫情防控和高职扩招工作，适时组织高职扩招专项考试的补报名和招录工作，为学生接受高职教育提供多种入学方式。

通知强调，中央财政继续加大对高职院校扩招支持力度，各地要切实履行主体责任，加快补齐办学条件，加大政府购买高职教育服务力度，加强高职院校教师队伍建设，科学编制专业人才培养方案，做好分类教育管理工作，严把人才培养质量关，实现质量型扩招。