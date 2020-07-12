广东高校8个学科新晋全球前1%

广东高校学科建设取得新突破，8所高校有学科新晋全球排名前1%，广东海洋大学首次成为拥有全球排名前1%学科的高校。

南方网讯 近日，ESI（基本科学指标数据库）公布了从2010年1月1日到2020年4月30日的最新统计数据。广东高校学科建设取得新突破，8所高校有学科新晋全球排名前1%，广东海洋大学首次成为拥有全球排名前1%学科的高校。这些成绩的取得，与近年来广东省大力推进高水平大学和高水平理工科大学建设密不可分，相关工作取得了突出的成效。

从新增情况来看，全国高校共有4个学科新晋全球排名前1‰学科，42个学科新晋全球排名前1%，均无高校学科退出。其中，广东8所高校有学科新晋全球排名前1%，包括汕头大学的工程科学、华南师范大学的环境/生态学、暨南大学的一般社会科学、广州大学的化学、广东海洋大学的植物与动物科学、广州医科大学的免疫学、南方医科大学的免疫学、广东医科大学的药理学与毒理学。

从总体情况来看，全国304所有学科进入全球排名前1%的高校中，中国科学院大学上榜学科数量位居第一，全球排名67位；清华大学上榜学科数量位居第二，全球排名75位；北京大学上榜学科数量位居第三，全球排名79位。在进步较快的高校中，来自广东的深圳大学、广州医科大学、广州大学增幅居前，体现了广东高校发展的强大后劲。

记者了解到，ESI收录了全球12000多种学术期刊上近十年发表的论文和被引数据，具有广泛代表性，一直以来被国际上用作评价一所高校（机构）科研水平的重要指标。由于这次数据公布恰逢高考，对于刚刚结束高考的考生来说，ESI数据是填报志愿选择学校和专业的很好参考。

南方日报记者 杜玮淦