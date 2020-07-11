深圳大学2020年本科招生计划6750人，最全报考指南出炉

深圳大学2020年面向全国29个省（自治区、直辖市）招生，招生总规模保持不变，总计划为6750人。

7月11日，深圳大学官方平台正式发布了2020年普通高考全日制本科招生指南。对于考生和家长格外关心的深大最新招生计划和政策，书中也有详尽的介绍。

据了解，深圳大学2020年面向全国29个省（自治区、直辖市）招生，招生总规模保持不变，总计划为6750人。变化主要体现在以下两方面：一是增加：增加天津这1个招生省份；增加广东省外招生计划；增加金融科技、机器人工程、学前教育（师范）3个招生专业；增加软件工程（腾班）、心理学（师范）2个专业方向。二是优化：优化学院专业计划结构，扩大部分优势特色学院专业和急需紧缺人才专业的招生规模。如医学部扩招40人，其中临床医学专业招生计划增加30人；计算机与软件学院扩招30人，其中新增的软件工程（腾班）专业方向招生计划40人；经济学院招生计划减少100余人。录取批次方面，深大在广东省列提前批（师范类专业和护理学专业）和本科批2个批次录取；在广东省外各招生省份，普通类（高考改革省份）、文科类、理科类均列第一批（重点批或本科批）录取。具体招生计划、招生专业、录取批次等以省考试院招生专业目录为准。

此次推出的招生指南，由深圳大学招生办公室牵头组织21个学院（部）和校内多个部门历时约半年精心打造，对往年的指南进行全新升级，10万余字的编写，289张高清大图，376页装订成书，堪称一部干货满满、诚意满满的“大部头”。而且，为满足广大考生和家长对于专业认知的强烈需求，该书约三分之二的篇幅都用来介绍每个学院、专业的详细情况，包括培养目标、专业优势、主要课程、就业前景等内容，方便考生和家长深入了解专业，更好地进行专业志愿的选择。

近几年，深圳大学的招生指南在设计、创意、内容等方面都受到广泛好评。今年受疫情影响，考虑到考生和家长主要通过线上渠道获取高招资讯，深大除了将纸质版指南精准邮寄给需要的考生和家长，还专门优化升级了电子版指南的设计，方便更多考生和家长通过电子设备传阅。

为方便广大考生和家长深入了解深圳大学，深圳大学还将于7月25日（周六）举办“云开放日”直播活动。对深大感兴趣的考生和家长可关注微信公众号“深圳大学本科招生”（szubkzs）获取更多最新资讯。

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