高考后，如何预防家庭心理的极端情况

高考后，家长如何识别考生可能存在的心理危机呢？

南方网讯（记者/柯丹洁）一年一度的高考已落下帷幕，莘莘学子12年的寒窗苦读按下了暂停键。据广东省教育考试院公布，高考成绩将于25日左右公布。接下来，考生和家长将会度过一段等待高考成绩的煎熬期。

今年对于考生而言不确定因素频现，考生能咬牙坚持到最后，无论结果如何，我们都应该给予肯定和掌声。需要留意的是，这段时间，往往容易引发因高考发挥不理想、成绩不满意等各种原因而产生心理危机事件的高峰期。高考后，家长如何识别考生可能存在的心理危机呢？避免此类事件的发生？家长与考生可以做些什么呢？近日，南方网记者采访了广东实验中学心理学高级教师蓝敏、全球生涯规划师陈璐博士，就以上问题进行探讨。

警惕｜四类考生容易出现心理危机，要捕捉这三种“预兆”识别

据统计，我国青少年产生心理困扰的比例高达1/5 ，其中有相当一部分是以抑郁症状、焦虑症状、双相情感障碍为主要表现。高考生的焦虑感更为明显。广东实验中学心理学高级教师蓝敏告诉记者：“处于青春期的孩子，情绪波动大，有时在大人看来小小的刺激，可能都会引爆他们的情绪。有些考生高考觉得不理想，觉得辜负了家长的期待，因为害怕、自责就容易出现某些极端行为，造成心理危机事件的发生。”

那么，哪些考生容易出现心理危机事件呢？蓝敏老师说：“以下四类考生要尤为注意：第一类，原本就有心理困扰的考生；第二类，一直成绩优秀，高考中感觉失利，或成绩出来后比平时相差很大的考生；第三类，觉得高考成绩对不起家长期望值的考生；第四类，和家长、朋友或者恋人，发生了激烈冲突。比如和恋人分手，和家人吵架等。”

高考后如何识别考生可能存在的心理危机呢？蓝敏老师提醒：作为家长，我们要学会捕捉一些“预兆”，一旦发现孩子出现如下行为表现，则应该加强警惕，及时干预。其中包括：一是对自己的考试过程非常不满意，考完后悲伤、哭泣，或沉默不语，表情哀伤难过。二是在社交媒体上出现一些不太正常的表现或不良的端倪，比如在微信、微博上发布过于伤心的内容等。三是对家人或朋友在言语上或行为上表现过于消极或异常的表现，如跟朋友交代自己的物品可以怎么处理等等。

正视｜家长重视三方面避免悲剧事件发生

为了尽量避免高考后出现这样的悲剧事件，家长们应该怎么做呢？蓝敏老师告诉家长：

首先，如果孩子原本就有心理困扰，高考后情绪不良的，家长们切记要正视和面对，要全方位的关心，及时带孩子就医治疗和开展心理辅导。由于社会的快速发展等各种复杂的原因，青少年出现心理疾病的比例很高，家长们不必谈虎色变。只要家长们提高意识，正视现实，积极治疗和干预，大部分青少年的心理疾病都是容易康复的。

其次，家长们要客观评估高考的重要性，并对孩子进行正确的人生观教育。高考确实是人生中非常重要的考试，但它不能决定一生。如果家长和孩子都认为“一考定终生”，那么一旦考试成绩不理想，就很容易让孩子眼中的人生坍塌，从而万念俱灰。家长们要明白，考试考的是前十八年孩子的付出和积累，即使结果不理想，未来还有无限可能。不要因为高考不理想就批评、指责、谩骂、羞辱孩子，要尽可能管理好自己的情绪，想办法为孩子的下一步发展进行规划。

第三，家长要善于经营良好的家庭关系。具备良好家庭功能的家庭，孩子大概率会身心健康、积极上进，这不是一朝一夕的事情，需要家长的苦心经营。夫妻关系、亲子关系要和谐，还要争取家庭经济条件过得去、能抗压、有一定的社会资源，遇到困难的时候有人有物能支持家庭的正常秩序。说到底，良好的家庭关系才是孩子身心健康的基础和保证。家长努力做好自己，孩子也就会成长为家长期待中的样子。

高报小公式｜快乐=能力—期待

高考对于考生来说，考的是抗压能力、学习能力、适应能力。考试结束后，又进入到了一个志愿填报的重要阶段，这个阶段也是对一个家庭的大考验。全球生涯规划陈璐博士建议：“在孩子考完休整两三日后，可以商议如何了解大学和专业，为高报阶段做一些准备，今年因为高考推迟，在出分、填报志愿、录取的节奏上会更为紧凑，家长和孩子可以未雨绸缪。”

“做高报个案辅导的时候，遇到过这样的前来咨询考生，她说自己没有考好，虽然父母嘴上不说，但是她能感受到父母的失落，这种感觉比起埋怨自己更失落……”全球职业规划师陈璐博士说：“我能清晰记得这个孩子说这些话时的无助感。那是一种理性上能理解父母失望的原因，感性上，还是期待父母能和自己站在一起的渴望。”

现阶段，家长可以与孩子一起沟通，一起通过有趣的方式了解孩子的兴趣、专业、学校等等，掌握一个小公式：快乐=能力—期待，降低期待，提升我们支持孩子的能力，也许我们还有机会收获惊喜。告诉孩子：不畏将来，不念过往，无分别心，做好自己。