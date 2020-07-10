“李莎支教团”出发、虚拟现实“云”入场技术，华工这场别样毕业礼举行了

自6月30日开始，学校还分别在全国5个城市分会场举行仪式，用心用情用功为毕业生留下最美好回忆。

南方网讯（记者/柯丹洁 通讯员/华轩）“这是一场特殊时期的青春盛会，很多同学是通过云端入场来参加典礼，告别自己的大学生活，踏上新的人生旅程。”7月9日上午，华南理工大学2020届 “云”毕业典礼暨学位授予仪式举行，共有9098名毕业生第一批获得学位。其中，本科毕业生5773人，硕士毕业生3019人，博士毕业生201人，以及来华留学本科毕业生105人。此外，自6月30日开始，学校还分别在全国5个城市分会场举行仪式，用心用情用功为毕业生留下最美好回忆。

校长寄语“让科学理性之光照亮前行之路”

会上，华南理工大学校长高松以主题为“让科学理性之光照亮前行之路”寄语2020年毕业学子。“与往届毕业生相比，你们承受了更多辛酸与疲惫，经历了更多焦虑与不安，这些我都感同身受。风物长宜放眼量，面对更加纷繁复杂的世界，面对充满更多不确定性的未来，你们的这些经历都是一笔宝贵的财富，磨砺你们的韧性，促使你们勇毅前行。”

结合本次疫情，高松与毕业生们分享了自己对于科学精神的认识和理解：对于事物的认识研究而言，是求真和质疑；与他人的沟通交往而言，是平等和包容；对国家和人类社会发展而言，是爱国和奉献。这样的科学精神，不仅是科学家需要有的，也是每一位公民应该具备的。他寄语毕业生们，要成为具有高度社会责任感和具备人类命运共同体视野的公民，必须站得更高、看得更远，比以往任何时候都更加注重合作、共享、包容、创新，共同提升探索和应对未来的能力。

致辞的最后，高松祝愿毕业生秉承“博学慎思 明辨笃行”的校训，让科学理性之光照亮前行之路，书写华彩人生，贡献中国与世界。

虚拟现实“云”入场

今年毕业典礼主题是“鲲鹏展翅 云‘鲤’相约”，结合线上线下方式举行。受疫情影响，大部分毕业生无法亲临现场，无法亲身感受那份真实的热烈。为了弥补这份遗憾，学校运用虚拟现实“云”入场技术，为今年最特别的毕业典礼助力。

据介绍，学校用360度全景相机拍摄2020届毕业典礼真实现场，投影到虚拟现实空间，同时基于毕业生二维照片，自动生成虚拟现实三维人脸模型。场外毕业生可通过直播入口，在线浏览毕业典礼现场的360度全景，获得身临其境的切身感受。

章熙春代表学校向第一批获得学位的5773名本科毕业生寄送“电子成长档案”。电子成长档案通过大数据技术手段，以生动活泼的微场景插画定制H5形式，一幕幕呈现学生个人在校的点滴回忆，覆盖其从初入校门到毕业告别的全过程，全方位展现本届本科毕业生在学习、生活和实践中的付出和收获。

“李莎支教团”即将出发

“同学们，出发！”典礼现场，章熙春为服务科技强军、脱贫攻坚毕业生代表、“李莎支教团”出征授旗。章熙春鼓励毕业生到基层去，到西部去，到祖国最需要的地方去，让青春在党和人民最需要的地方绽放绚丽之花。

为纪念支教事业中献出宝贵生命的西部计划志愿者、华南理工大学研究生李莎，学校决定将研究生支教团命名为华南理工大学“李莎支教团”，引导更多毕业生奉献西部、扎根基层，投身脱贫攻坚事业。22届华工研支团蒲虹杉告诉记者：“通过李莎同学的事迹，我感受到了师姐坚韧，有担当，心怀国家的品格，我要向李莎看齐，继续她未完成的支教事业。到西部去，到基层去。到祖国最需要的地方去。以有限的生命创造无限的价值。”