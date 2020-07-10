中山大学今年将在计算机类本科专业设立“冯·诺依曼”实验班

该实验班计划设置计算机系统结构和超级计算两个专业方向。

“人才是实现民族振兴、赢得国际竞争主动的战略资源”。在全球科技竞争的激烈态势中，我国急需补齐在处理器和工业计算软件等方面的技术和人才短板。

记者从中山大学获悉，2020年起，中山大学将在计算机类本科专业中设立“冯·诺依曼”实验班。该实验班计划设置计算机系统结构和超级计算两个专业方向，其中系统结构方向在计算机专业基础之上，强化诸如处理器设计等计算机硬软件基础技术的训练和计算机系统能力培养。超级计算方向将结合计算数学和高性能计算，依托拥有世界领先的高性能计算机的国家超级计算广州中心，强化并行计算思维的训练，加强高性能工业计算软件等交叉学科的课程设置与能力培养。

实验班以世界著名的计算机科学家和数学家、被誉为“现代计算机之父”和 “博弈论之父”的冯·诺依曼先生的名字命名（无论个人电脑还是超级计算机都采用 “冯·诺依曼”体系结构），既是对科学家的致敬也是对培养卓越人才的期待。实验班将配备优秀专任教师，配置优势资源，推行本科生全员进科研实验室等制度，培养强基础、高素质的计算机类人才。

据悉，中山大学1979年成立计算机科学系，已有四十余年的计算机人才培养历史，2015年整合全校计算机相关学科资源成立数据科学与计算机学院。目前学院拥有计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全一级学科和计算数学二级学，坐拥国家超级计算广州中心和大数据科学研究中心，确立了“理工结合，学科交叉”的办院方针，坚持立德树人根本任务，围绕“德才兼备、领袖气质、家国情怀”的人才培养目标，为国家和社会输送大量人才。“冯·诺依曼”实验班的设立是学院站在新的历史起点上，遵循中山大学“三个面向”和“三个首先想到”的指导思想，进一步加快教育改革力度，进一步提升人才培养质量，是一次计算机专业教育的“转型升级”。