广东2018-2019学年本科教学质量报告发布

广东省教育厅发布《广东省普通高等学校2018-2019学年本科教学质量报告》（以下简称《报告》）。

近日，广东省教育厅发布《广东省普通高等学校2018-2019学年本科教学质量报告》（以下简称《报告》）。

《报告》委托华南师范大学研制，以2019年高等教育质量监测国家数据平台和66所普通本科高校2018-2019学年（2018年9月1日-2019年8月31日）本科教学质量报告等为基础，从本科教育基本情况、师资与教学条件、教学建设与改革、专业培养能力与发展水平、质量保障体系、本科生学习成效、特色与创新和存在的问题与改进思路等八个方面呈现广东本科教学一年来发展脉络，全面展现广东一流本科教育教学质量的基本情况。《报告》显示，2018-2019学年，广东省普通本科高校人才培养实现五个增加、四个优化、三个提高。

一、取得五个增加

（一）专业数量增加，专业选择范围进一步扩大。全省设有3121个专业点，较2016年增加361个专业点，其中工学类增加22.70%，增幅最大；医学类增加15.08%。

（二）学位数量增加，更多学生接受优质高等教育。在校生人数从2016年的1006083人增加至1158760人，总数仅次于河南省。

（三）教师数量增加，教学队伍建设持续加强。专任教师总数连年增长，总人数达69403人，数量在全国领先。

（四）课程数量增加，满足多样化学习需求。专业课程数量83633门，较上一学年增加4302门。

（五）经费设备增加，教学资源不断充实。院校教学经费总额186.46亿元，生均教学日常运行支出4753.92元，教学科研仪器设备、实验室、图书与信息资源数量等保持增长。

二、达到四个优化

（一）专业结构优化，紧贴经济社会发展需要。高校积极开设广东经济社会发展急需专业，其中，全省理工科专业布点1254个，占全省专业布点数40.18%，理工科在校生数占比达37.02%。

（二）师资队伍优化，职称及年龄等结构日趋合理。具有博士学位专任教师占43.50%，具有高级职称的教师占47.13%；36岁-45岁专任教师占比最高（37.48%），35岁以下次之（28.52%）。

（三）课程类型优化，支持学生个性化学习。积极推广线上线下融合的混合式教学，精品在线开放课程、MOOC、SPOC规模不断增大，在线课程达7139门，较上一学年增加2296门。

（四）质保体系优化，“多位一体”评估体系不断完善。通过高等教育质量监测国家数据平台、合格评估、审核评估、专业评估及认证等进行常态化监测。专业对标自评覆盖所有高校和专业。高校质量年报向社会公开发布，发布率100%。

三、实现三个提高

（一）专业培养水平提高

1.专业建设呈现新亮点，一流本科专业建设点数量居全国前列。234个专业入选首批国家一流本科专业建设点，187个专业入选省级一流本科专业建设点。国家级一流本科专业的地方赛道中，广东省属高校158个专业入选，占比6.7%，名列全国前茅。

2.“新工科”取得新进展，更多平台打造卓越工程师。实施卓越工程师人才培养计划，建成产业学院80多个，覆盖电子、通信、农林、医药20多个产业领域，全省超过80个专业通过权威组织的工科专业认证。

3.“新师范”实现新推动，更高质量培养卓越教师。教育部师范专业认证工作平台和质量监测平台落户广东；率先启动5个专业二级认证，11个本科专业接受认证。

4.“新医科”展现新作为，更多资源投入培育卓越医师。实施卓越医师人才培养计划，立项建设医学教育教学改革研究类项目约190项。面向粤东西北地区基层医疗卫生机构招收定向医学生1600人，补齐基层医疗人才短缺。

（二）教师教学质量提高

1.“双师型”教师增加，教师实践教学能力提升。“双师型”教师11301人，占比16.28%，较上年增长1202人；具有工程背景的教师6717人，占比9.68%；具有行业背景的教师15056人，较2018年增加2096人，连续四年保持上升趋势。

2.教研教改项目增加，引领卓越本科教学。立项国家级和省级教育教学研究与改革项目1054个。获2018年高等教育国家级教学成果奖31项，其中一等奖1项，二等奖30项，总数居全国第五，地方高校获奖总数居全国第二。

（三）学生发展能力提高

1.学科竞赛成绩突出。全省高校学科竞赛获奖共24169项，其中国际级1620项，国家级9241项，省部级13308项。中国高等教育学会《高校竞赛评估与管理体系研究》专家工作组发布2015-2019和2019年全国普通高校学科竞赛排行榜，广东省分别排名第六与第四。

2.就业质量保持向好。应届毕业生数260788人，初次就业率93.44%，其中艺术学类（94.80%）、教育学类（94.53%）、工学类（93.84%），就业率较高（数据来源：2019年广东省高校毕业生就业质量年度报告）。

3.读研深造逐年增加。升学总人数28923人，其中出国（境）升学人数10150人，攻读研究生的人数逐年递增，学生深造意愿及能力不断增强。

4.创新创业表现优异。获第五届中国“互联网＋”大学生创新创业大赛金银奖16项，位居全国前列。获第十六届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛15项，学生创新创业能力不断提升。

来源：广东省教育厅