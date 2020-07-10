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去年本科毕业生平均月薪5440元！这些专业易就业

2020-07-10 09:55 来源：南方网
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　　7月9日，《就业蓝皮书：2020年中国本科生就业报告》《就业蓝皮书：2020年中国高职生就业报告》正式发布。

　　报告显示，2019届本科毕业生平均月收入为5440元，其中，计算机类、电子信息类、自动化类等本科专业毕业生薪资较高；结合各地区本科院校毕业生实际占比和2019届在本地区就业毕业生占比综合来看，珠三角地区对人才的吸引力较强。

　　2019届本科毕业生月入5440元

　　据报告统计，2019届本科毕业生平均月收入为5440元，剔除通货膨胀因素的影响外，与2015届相比，五年来本科生起薪涨幅为23.6%；高职毕业生平均月收入为4295元，剔除通货膨胀因素的影响外，与2015届相比，五年来高职生起薪涨幅为15.7%。

　　其中，计算机类、电子信息类、自动化类等本科专业毕业生薪资较高，2019届平均月收入分别为6858元、6145元、5899元；铁道运输类、计算机类、水上运输类等高职专业毕业生薪资较高，2019届平均月收入分别为5109元、4883元、4763元。

　　珠三角地区对人才吸引力较强

　　珠三角地区人才吸引力较强报告指出，2019届大学毕业生在长三角地区就业的占比（本科：25.8%，高职：22.9%）最高，其次是珠三角地区（本科：21.0%，高职：20.4%）。

　　结合各地区本科院校毕业生实际占比和2019届在本地区就业毕业生占比综合来看，珠三角地区对人才的吸引力较强，其次是长三角地区。而东北地区、中原地区人才吸引力较弱。

　　与此同时，本科毕业生选择在“新一线”城市就业的比例从2015届的22%上升到2019届的26%，而在一线城市就业的比例从2015届的26%下降至2019届的20%；

　　高职毕业生选择在“新一线”城市就业的比例从2015届的17%上升到2019届的23%，而在一线城市就业的比例从2015届的19%下降至2019届的15%。

　　2019届本科毕业生在一线城市的就业满意度（72%）略高于“新一线”城市（68%）。

　　上海是本科生就业最满意的城市，其次是北京；“新一线”城市中，在杭州、天津、宁波、南京、苏州就业的毕业生满意度较高，不输部分一线城市。

　　升学对就业起到分流与缓冲作用

　　报告指出，大学毕业生升学比例持续上升。本科生国内读研比例从2015届的13.5%上升至2019届的15.2%，高职毕业生读本科的比例从2015届的4.7%上升到2019届的7.6%。

　　学历提升带来的教育回报随着时间延长而显现。以读研人群为例，2014届本科生毕业五年内获得研究生学历人群月收入（10408元）明显高于未读研人群（9683元），其就业满意度（获得研究生学历人群：79%，未读研人群：73%）也明显更高。

　　高等教育助脱贫效果显著

　　高职院校在确保贫困地区农村生源接受高等教育方面的贡献突出。在高职院校2017～2019届毕业生中，来自贫困地区的农村生源占比合计为9.9%，高于地方本科院校（9.5%）和“双一流”院校（6.1%）。

　　高等教育帮助家庭脱贫效果显著。数据显示，地方本科院校贫困地区农村家庭2019届毕业生月收入为5062元，是当年贫困地区农村居民月均收入（964元）的5.3倍；高职院校贫困地区农村家庭2019届毕业生月收入为4125元，是当年贫困地区农村居民月均收入的4.3倍。

　　贫困地区农村家庭毕业生到贫困地区就业为当地社会、经济的可持续发展提供了人才保障。

　　数据显示，2019届地方本科院校贫困地区农村家庭毕业生在贫困地区就业的比例为23.8%，是其他毕业生在贫困地区就业比例（4.5%）的5.3倍；贫困地区农村家庭高职毕业生在贫困地区就业的比例为21.1%，是其他毕业生在贫困地区就业比例（3.5%）的6倍。

　　教育业是人才需求增长热门行业

　　报告显示，2019届本科毕业生就业比例最大的行业类是“教育业”（就业比例：15.9%），同时与2017届相比增幅也较高，为8.2%。

　　2019届高职毕业生就业比例较大的行业是建筑业（就业比例：11.1%）、教育业（就业比例：7.8%）。与2017届相比，到教育业就业的高职生比例增幅也较高，为20%。

　　2019届本科毕业生从事最多的职业是中小学教育（就业比例：10.1%），与2017届相比增幅为6.3%。2019届高职毕业生从事最多的职业是销售（就业比例：9.8%），与2017届相比增幅为10.1%。

　　此外，在自主创业方面，教育业也是2019届大学生自主创业的最主要领域（本科：24.5%，高职：10.5%），集中在教育及职业培训、中小学教育，以及文学艺术、设计、体育等方面。

　　大学生到“文化、体育和娱乐业”（本科：15.8%，高职：6.9%）、“零售业”（本科：8.6%，高职：11%）创业的比例也较高。

　　对数字化人才需求增长不断释放

　　报告称，近年来毕业生在信息传输、软件和信息技术服务业就业的比例持续升高，2019届本科毕业生中任职于信息传输、软件和信息技术服务业的比例（8.9%）仅次于教育业（15.9%）。

　　从职业来看，毕业生从事互联网开发及应用（6%）、计算机与数据处理（5.7%）类职业的比例较高。

　　在就业区域方面，泛珠江三角洲、泛长江三角洲、泛渤海湾三大区域经济体是数字化人才的主要就业地。2019届从事互联网开发及应用和计算机与数据处理类职业的本科生中，在这三大区域经济体就业的比例分别为29.7%、27.5%、19.0%。在就业城市类型方面，有74%的数字化人才在一线和“新一线”城市就业。

　　就业专业方面，“绿牌”专业指失业量较小，就业率、薪资和就业满意度综合较高的需求增长型专业。

　　2020年本科就业“绿牌”专业包括信息安全、软件工程、信息工程、网络工程、计算机科学与技术、数字媒体艺术、电气工程及其自动化；2020年高职就业“绿牌”专业包括铁道机车、铁道工程技术、社会体育、电力系统继电保护与自动化技术、移动互联应用技术、发电厂及电力系统、物联网应用技术。

　　与之相对的“红牌”专业指失业量较大，就业率、薪资和就业满意度综合较低的专业。

　　2020年本科就业“红牌”专业包括绘画、音乐表演、法学、应用心理学、化学；2020 年高职就业红牌专业包括法律事务、语文教育、烹调工艺与营养、小学教育、导游。

　　医学专业毕业生从医比例持续上升报告指出，大学毕业生从事专业相关工作的比例趋稳。2019届本科生工作与专业相关度为71%，高职为63%。

　　其中，从本科学科门类来看，医学专业毕业生毕业半年后从事工作与专业相关的比例（2019届：92%）连续三届最高，同时2014届毕业生五年后该比例也最高。

　　从高职专业大类来看，医药卫生大类专业毕业生从事工作与专业相关的比例（2019届：89%）连续三届最高，同时2016届毕业生三年后该比例也最高。

　　从就业所在地区来看，医学生到中西部从医的比例也持续增加。其中，医学本科生到中西部从医的比例从2015届的41%增长至45%，医学高职生到中西部从医的比例从2015届的53.3%增长至56.9%。

　　（来源：羊城派）

编辑： 罗予岐

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