广东省154所普通高校名单看这里

每到这时候，冒用大学校名、混淆成人和网络教育等继续教育与普通高等教育、伪造录取通知书等骗局就层出不穷。贴心的小编送上这份2020年广东省普通高等学校一览表（截至2020年6月30日），供各位考生和家长参考~大家可要认准了，谨防招生骗局，也欢迎转发给有需要的小伙伴！
2020年广东省普通高等学校一览表
（截至2020年6月30日）
（按学校办学层次和标识码排序）
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每到这时候，冒用大学校名、混淆成人和网络教育等继续教育与普通高等教育、伪造录取通知书等骗局就层出不穷。贴心的小编送上这份2020年广东省普通高等学校一览表（截至2020年6月30日），供各位考生和家长参考~大家可要认准了，谨防招生骗局，也欢迎转发给有需要的小伙伴！
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