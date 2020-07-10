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广东省154所普通高校名单看这里

2020-07-10 09:55 来源：南方网
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　　每到这时候，冒用大学校名、混淆成人和网络教育等继续教育与普通高等教育、伪造录取通知书等骗局就层出不穷。贴心的小编送上这份2020年广东省普通高等学校一览表（截至2020年6月30日），供各位考生和家长参考~大家可要认准了，谨防招生骗局，也欢迎转发给有需要的小伙伴！

2020年广东省普通高等学校一览表

（截至2020年6月30日）

（按学校办学层次和标识码排序）

编辑： 罗予岐

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