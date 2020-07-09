高考报考“云”咨询！广东省夏季高考线上咨询会7月15日开启

“广东省2020年夏季高考线上咨询会”将于7月15日至17日及夏季高考志愿填报第1天至第3天，两个时间段举办。

在广东省全面落实新高考改革的重要历史节点，为更好地保障和服务考生夏季高考志愿填报需求，并保障防疫工作有效落实，由广东省教育考试院指导，广东省教育考试服务中心主办，南方日报、南方网、南方+客户端承办的“广东省2020年夏季高考线上咨询会”将于7月15日至17日及夏季高考志愿填报第1天至第3天，两个时间段举办。

届时，在广东省有招生计划的省内外百余所院校将发布今年夏季高考的最新信息，并与考生、家长在线进行1对1私信答疑互动，活动向全省考生及家长免费开放。

如何提问？

1.扫描下方二维码，点击订阅，并完成下载。

广东省教育考试服务中心

2.下载完成后，打开【南方plus客户端】，点击下方菜单栏【服务】。

3.点击并进入【阳光招考掌上平台】，根据指引进行登录。

4.在【阳光招考掌上平台】的上方大图中找到主办方“广东省教育考试服务中心”，点击进入后，在服务时间内可看到【私信】按钮，马上咨询。

5.找到目标学校南方号，点击【在线咨询】，马上提问。

问什么？

有关广东省2020年夏季高考的政策解读、常见问题等，考生和家长可在指定时间内私信南方号【广东省教育考试服务中心】。有关夏季高考中各院校的招生规定、招生计划、特色专业、课程设置等具体信息，可直接私信具体院校南方号。

考生及家长留言时间

7月15日—7月17日 每天上午8:00-12:00

夏季高考志愿填报第1、2、3天 每天上午8:00-12:00

如何查看相关院校招生办的回复？

1.打开【南方plus客户端】，点击下方菜单栏【服务】。

2.点击并进入【阳光招考掌上平台】。

3.点击【我的咨询】，查看招生办老师的回复。

4.也可以打开【南方plus客户端】，点击下方菜单栏【我】，在【我的消息-私信】里查看。

温馨提示

在活动留言时间内发出的留言提问，各院校招生办将在活动结束当天24:00前回复。

在非活动留言时间发出的留言提问，各院校招生办老师将根据具体情况，另行回复。

如何参与咨询？最全视频教程请点击下方链接

如何提问老师会更有效地回答我？高考线上咨询会Q＆A快收藏！