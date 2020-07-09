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广东高考预计25日放榜 评卷工作将于11日开始

2020-07-09 10:36 来源：南方网
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　　7月8日下午，广东为期2天的普通高考正式结束。记者从省教育考试院了解到，我省已开始对高考考生答题卡进行扫描，评卷工作将于11日开始，预计25日公布考试成绩。

　　今年高考全省有67.4万人报考，缺考3.64万人，实考率94.6%，共启用55个隔离考场，妥善安排252人次普通发热考生参加考试。今年高考安全顺利、秩序井然，没有发生集体违纪舞弊和试卷失、泄密事件，也没有发现新冠肺炎确诊病例、无症状感染者、核酸阳性考生和疑似病例。

　　省教育考试院有关负责人介绍，全省派出1769名医护人员、388辆救护车和974名心理辅导老师、2466名公安人员进驻考点。及时有效研判、处置突发事件；准备了25个备用考点、2305个隔离考场，妥善安排发热考生考试；准备充足口罩、洗手设备、消毒液等防疫物资，每天对考点、考场进行两次专业消毒、通风，全方位做好高考期间疫情防控工作。

　　同时，加强试卷安全监管，实行试卷分科入柜存放，严格落实保密室6小时视频回放制度，加强抽检巡检，确保试卷安全保密万无一失；全省启动188个固定监测站，派出102台无线电监控车，加强无线电信号监测，投入2.7万多套身份识别、防作弊设备和3.6万套高清摄像监控设备，加强考场巡视，严格考生入场检查和身份识别，严防作弊和替考代考等行为。

　　高考结束后，9日—10日将继续进行普通高中学业水平考试，全省共有60.12万人报考。该负责人提醒，普通高中学业水平考试是普通高考的重要组成部分，其考务、防疫要求与普通高考基本相同。请考生在应考时做好个人健康防护，自觉遵守考试纪律，做到安全应考、诚信应考。

编辑： 罗予岐

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