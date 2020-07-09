2020年高考语文共10套试卷，试题评析来了

试题把握时代精神，落实立德树人根本任务，依托高考评价体系，加强关键能力考查，对接课程标准，与高中育人方式改革同向同行，助力高考综合改革平稳实施。

全国高考语文共有10套试卷，教育部考试中心命制5套，分别为全国Ⅰ卷、全国II卷、全国III卷、新高考Ⅰ卷（今年山东使用）、新高考II卷（今年海南使用），北京、天津、上海、浙江、江苏自主命制5套。教育部考试中心发布试题评析，专家认为，试题把握时代精神，落实立德树人根本任务，依托高考评价体系，加强关键能力考查，对接课程标准，与高中育人方式改革同向同行，助力高考综合改革平稳实施。试卷结构稳定，设计友好，总体实现了命题高水准、试题高质量的目标要求。

一、培根铸魂，彰显立德树人导向

2020年语文命题紧扣时代脉搏，弘扬中国精神，引导当代青年坚定理想信念、厚植家国情怀、培养奋斗精神、增长知识见识，落实立德树人根本任务，促进学生德智体美劳全面发展。

1．贴近现实生活，厚植家国情怀

将重大的社会生活事件有机融入试题，是语文命题的应有之义，新高考Ⅰ卷作文题 “疫情中的距离与联系”选取中国抗疫行动中最具代表性的场景和特定的视角提出写作任务，引导学生结合自己参与全民抗疫的切身体验，深入思考在人民生命安全面临重大威胁的关键时刻，中国所作出的回答和取得的战略成果，从中发现和阐述中国抗疫行动所显示出来的制度优势、综合国力、文化底色，意在引发学生深入思考中国青年的历史使命、责任担当、价值选择。全国Ⅲ卷实用类阅读材料《对话〈钟南山：苍生在上〉作者》、全国Ⅰ卷文言文阅读材料《宋史•苏轼传》等都体现出可贵的担当精神和家国情怀。

2．关注人类未来，拓展国际视野

全国Ⅱ卷作文题“携手世界，共创未来”将学生带入全球抗疫的进程之中，引导学生从相互支持、团结合作入手，思考人类的危机应对之道，进而思考人类的发展未来，体会人类命运共同体思想的前瞻性，感受青年在危机情境下的责任与担当，要求学生展现出当代中国青年的精神风采，发出中国声音。北京卷作文“每一颗都有自己的功用”以北斗三号最后一颗卫星成功发射为切入口，引导学生思考个人在集体、社会、国家、世界发展中的责任和使命。

3．发掘文化资源，增强文化自信

中华优秀传统文化是中华民族的文化根脉、精神标识，积淀着中华民族最深沉的精神追求，也是实现中华民族伟大复兴的力量源泉。全国Ⅰ卷作文题“历史人物评说”，材料有齐桓公、管仲、鲍叔君臣合作、共成霸业的历史性陈述，有后人对历史人物的不同评骘，让学生感受历史，品评人物，观照现实，思考个人发展，从中体会中华优秀传统文化的丰富内涵，汲取精神力量，坚定文化自信，实现个人品德修养的提高。天津作文题“中国面孔”包含传统文化的家国情怀、中国科技的世界贡献、普通民众的奉献精神，可引导学生思考中华民族发愤图强、众志成城、守望相助的文化底色。

论述类文本阅读中的“家庭伦理与‘孝’”（全国Ⅰ卷）、“《古文观止》”（全国Ⅲ卷）、“中国历史地理学”（新高考Ⅰ卷），语言文字运用中的 “殷墟甲骨文”（全国Ⅱ卷）、“中华文化”（全国Ⅲ卷）、“中华文明史”（江苏卷）等等，都从不同方面，反映了中华优秀传统文化在当代的创造性转化和创新性发展，也生动诠释了中华民族的创造精神、奋斗精神。

此外，为全面落实“培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人”的时代要求，试题命制坚持“五育并举，全面发展”理念，将美育、体育、劳动教育有机融入试卷。例如古代诗歌阅读中李白、杜甫、王勃、王昌龄、陆龟蒙、陆游、韩驹的诗，文学类阅读中海明威、沈从文、刘庆邦、葛亮、于坚、梁衡的小说和散文，语言文字运用中篆刻艺术、潍坊风筝等语料，都能陶冶学生的审美情操，提升学生的审美品味。越野滑雪、有氧运动等素材，传达着“野蛮其体魄，文明其精神”的体育意识。蒋子龙《记忆里的光》、白居易《观刈麦》等素材，则蕴含着中华民族崇尚劳动、尊重劳动、热爱劳动的优秀传统。通过精心设计，德智体美劳全面发展的教育理念以浸润的方式在语文试题中得以体现。

二、科学考查，突出语文关键能力

科学考查语文学科关键能力，既是深化高考考试内容改革的基本要求，也是高考语文命题的一贯追求。依据《中国高考评价体系》，关键能力是指进入高等学校的学习者，在面对与学科相关的生活实践或学习探索问题时，必须具备的高质量地认识、分析、解决问题的能力。试题以阅读理解、信息整理、应用写作、语言表达、批判性思维和辩证思维等六项关键能力为突破点，探索学科能力考查的科学途径。

1．取材多样，考查阅读理解能力和信息获取能力

阅读是获取知识信息、提高认知的基本途径，关系着一个人德、才、学、识的完善和提升。在考查阅读理解、信息整理能力方面，试题重视对“读什么、如何读”的引导，提升思维能力和审美水平。以全国Ⅰ卷的文学类阅读为例，材料节选自海明威的短篇小说《越野滑雪》，小说长于对滑雪的精彩描述和主人公细微的心理描写，试题由此出发，引导学生突破传统阅读惯性，与作品对话，产生情感共鸣。

在信息化时代，人们获取各类信息时拥有了前所未有的便利条件，甄别信息、整理信息、评估信息、利用信息成为重要的语文能力。全国Ⅰ卷实用类阅读聚焦“新基建”，引导学生从多个文本中全面获取这项政策的出台背景、基本内涵、发展前景和国际反响等相关信息，试题主动适应信息时代特点，加大了对信息整理能力的考查力度。

2．巧设情境，聚焦语言表达和应用写作能力

应用写作的适用范围非常广泛，凡是个人、集体、社会生活中所需要的书面交流与表达，都可以成为应用写作的考查内容。以今年的作文试题为例，既有过去常见的应用性文体，如全国Ⅰ卷写一篇参加“历史人物评说”主题班会的发言稿，全国Ⅱ卷写一篇“携手世界，共创未来”的演讲稿，全国Ⅲ卷给高一新生写一封“如何为自己画好像”的信；也有新的应用写作形式，如新高考Ⅱ卷要求学生以《中华地名》节目主持人身份，写一篇“带你走近_________”的主持词。语言表达能力是人们学习、工作、生活中应该具备的基本能力。语言文字运用模块重点考查语句补写、文段压缩、语病辨析、成语和标点符号的使用等，突出语言表达能力的考查，有助于引导学生活学活用。如新高考Ⅰ卷第20题要求学生分析不同语言形式的表达效果，引导学生从语言环境、语体风格、逻辑重心等方面进行思考，考查学生对语言表达正误好坏的判断能力，让学生通过学习获得更强语言表达能力。又如，浙江卷的第6题给出两组宣传抗疫的图片，要求学生为图片拟出标题，并简要评价图片的创意，既给学生一个相对自由的语言发挥空间，又能考查出语言表达的概括力和精确度。

3．深入探究，提升批判性思维和辩证思维能力

批判性思维属于高阶思维能力，要求学生在面对各种复杂问题时运用已有知识进行审慎思考、分析推理。辩证思维是辩证唯物主义哲学在思维领域的鲜活表征，要求学生用联系、发展、全面的观点看待事物和思考问题。试题加强了对批判性思维和辩证思维能力的考查。比如全国Ⅲ卷作文“如何为自己画好像”，通过设置充分的思辨空间，由浅入深地考查了学生对这两项能力的综合运用。首先，学生需要对试题材料进行细读辨析，挖掘其中内含的逻辑关系：认识自我的困难，如何克服这一困难，以及认识自我的意义，这三个环节构成辩证统一的整体。其次，学生还要运用辩证思维从中提炼出三对重要的辩证关系：自我作为认识的主体与客体、镜子与自画像、个体与社会。最后，写作任务将学生拉到生活实践中，一方面促使学生批判性地探究，“画好像”中“好”的标准何在、具体内涵是什么；另一方面启发学生认识到，“画好”的关键在于处理好上述三对关系。整个作文题的材料、情境和任务设置，就在“如何”的思考与“画好”的求索中，使学生体会到理论思辨与现实实践的辩证统一。上海卷作文“转折”从个体、群体和人类等角度，引导学生关注发展进程中的转折，思考人在转折中发挥的重要作用，考查学生的思维品质和能力。全国II卷第15题，要求学生回答王安石《读史》诗所阐述的道理，引导学生保持批判精神，善于分辨，切忌盲从。

三、守正创新，确保改革稳步推进

2020年新高考语文命题以高考评价体系为支撑，通过精心选择材料、设计题型、完善试卷结构等，加强教考衔接，将高中课程标准要求和语文命题紧密结合，促进高中育人方式改革落地。以素养、能力、水平为考查基点，促进教育公平，助推高考综合改革行稳致远。

1．加强教考衔接，助力新时代育人方式改革

增强试题与高中新课程改革的协同性，落实《国务院办公厅关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见》、教育部《普通高中课程方案（2017年版）》及课程标准等文件精神，是语文考试内容改革的必然要求，也是高考助力新时代育人方式改革的有力举措。试题在材料选取、设答方式、作答要求等方面，与高中语文教学高度契合，情境设计注意联系学生的语文实践活动。比如，新高考II卷作文题，设计了写一篇主持词的语文实践活动，直接对接课标中“当代文化参与”学习任务群；语言文字运用题对接“语言积累、梳理与探究”学习任务群，引导学生观察具体语言现象，从中发现问题并体会语言文字运用规律，在真实的语言运用情境中考查学生的必备知识和语言表达、应用写作等关键能力，从而使教考衔接，以考促教，以考促学，实现教、学、考的有机统一。

2．坚定改革步伐，推动新高考平稳落地

今年考试中心首次命制的新高考Ⅰ卷、Ⅱ卷，坚持高考内容改革的正确方向，努力体现高考综合改革精神，既考虑到高考综合改革省份使用老教材参加新高考的实际，又对标新高考适应性测试的结构模式，保证了新老高考的平稳对接，助力新高考综合改革平稳落地。

在试卷的结构上，布局更为均衡。将论述类、文学类、实用类阅读调整为现代文阅读Ⅰ（信息类阅读）和现代文阅读Ⅱ（文学类阅读），既能涵盖中学教学的阅读类型范式，又能与现实生活中的阅读对象、阅读方式对接，增强了阅读对象的丰富性，便于设计更为灵活的问题情境。

在试题设计上，增加主观题的设置，对语文综合性与实践性的考查提出更高和更全面的要求。现代文阅读I模块中以问答题的形式考查论证能力，文言文阅读模块中以问答题的形式考查文意理解，语言文字运用模块中以问答题的方式考查语言建构与运用，这些以主观题形式呈现的新题型更加注重学生的思维过程，能更好地考查学生的阅读理解、信息整理、应用写作等关键能力。如全国新高考I卷信息类阅读题“历史地理学”要求学生“结合材料内容，给历史地理学下一个简要定义”，需要学生准确解读全部阅读材料，筛选整合文中信息，并对材料准确理解、分析和综合，同时需要学生知道定义的要求，这符合课程标准提出的“在语言文字运用的过程中促进方法、习惯及情感、态度与价值观的综合发展”“多设置主观性、开放性的题目”的要求，有利于鼓励学生发挥与创造，促进学生语文学习方式的转变。

四、稳字当头，坚定学生作答信心

试卷坚持情理之中、意料之“内”的原则，便于学生发挥，使学生感到学有所得，从而能够以平静而积极的心态作答；坚持公平原则，把考查重点放在学生的语文能力和素养上，确保疫情防控常态化下的高考平稳进行。

1．稳预期，符合学生对试题的期待

试卷结构稳定。全国Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ卷试卷结构与2019年一致，试题模块依次为论述类文本阅读、实用类文本阅读、文学类文本阅读、文言文阅读、古代诗歌阅读、名篇名句默写、语言文字运用、写作。新高考I卷、II卷试卷结构与新高考适应性测试一致，试题模块依次为现代文阅读I、现代文阅读II、文言文阅读、古代诗歌阅读、名篇名句默写、语言文字运用、写作。

考查内容与教学内容相符。全国I、II、III卷的考查内容依据上一版语文课程标准，新高考I、II卷考查内容遵照四省《2017级普通高中语文教学指导意见》的要求。以名篇名句默写试题为例，全国I卷考查的诗句出自《离骚》《琵琶行》《水调歌头（明月几时有）》，全国II卷考查的诗句出自《荀子·劝学》《醉翁亭记》《赤壁赋》，全国III卷出自《论语·述而》《观刈麦》《阿房宫赋》，均为上一版语文课程标准推荐的背诵篇目；新高考I卷考查的诗句出自《论语·先进》《一剪梅（红藕香残玉簟秋）》《菩萨蛮（郁孤台下清江水）》，新高考II卷考查的诗句出自《诗经·秦风·无衣》《登岳阳楼》《六国论》，均为四省《2017级普通高中语文教学指导意见》推荐的背诵篇目。

2．稳难度，利于学生正常发挥

试题从素材选取、试题设计等方面综合把控难度，使其与学生总体作答能力水平相当，让学生都能发挥出应有水平。

精选背景熟悉的材料。一是在选取试题阅读材料时，将所涉内容是否在学生熟悉的范围、学生生活中能否接触到作为重要的衡量标准。以论述类文本为例：全国I卷的材料主题是“孝”的内涵形成及历史演变，文章中提到的家庭伦理问题与每一位学生都息息相关；全国III卷的材料对《古文观止》备受读者欢迎的原因进行分析，条理清楚，而《古文观止》为广大学生所熟悉，其中有多篇选文是初高中教材必修篇目。北京卷作文“一条信息”取材贴近时代、贴近社会、贴近学生实际，审题难度不大，但富有思考层次。二是不回避热点话题。以写作试题为例，疫情防控、人类命运共同体等都是备考过程中普遍关注的热点，这些内容都纳入了高考作文命题的范围，学生对此不陌生。三是日常生活入题。以语言文字运用试题为例，语料话题分别是有氧运动、噪音、食物消化、电子阅读、风筝等，均取自学生熟悉的生活情境。

试题平实，有延续性。试题平易朴实，立意明显，指向清晰。以古代诗歌阅读的问答题为例，或者问诗歌所表达的思想感情，或者问诗歌阐述的道理，均着眼于诗歌最突出的特点、最基础的内容。考点和题型更多体现延续性。全国I、II、III卷考点和题型与2019年保持一致，新高考I、II卷的考点和题型对标新高考适应性测试，并根据调研反馈进行了合理调整。

3．稳情绪，照顾学生的考场心情

语文试题的命制依托于各种类型的语言文字材料，而材料、特别是文学性材料的情感取向不可避免地会对学生答题时的情绪产生一些影响。材料选择强调情感中正平和，色彩明快清新，对于学生来说，亲切友好、乐观积极。以文学类文本阅读为例，全国I卷的《越野滑雪》讲述的是普通年轻人对运动的热爱，对生活的激情，全国II卷《书匠》刻画的是普通匠人对职业道德的坚守，全国III卷《记忆里的光》探讨的是普通劳动者对信仰的追求，新高考I卷《建水记》呈现的是普通市井生活中的诗意，新高考II卷《大师》表达的是普通家庭日常生活中体现的亲情。这些普通人的工作、生活、情感，对于广大青少年、特别是刚刚和全国人民一起经历了疫情防控的青少年来说，既是亲切的，也是弥足珍贵的。再以古代诗歌阅读为例，所选唐诗或表达对生病朋友美好的祝福，或表达对即将分离的朋友的不舍，所选宋诗探讨读书、学诗、育才的方式方法，均健康向上。

2020年高考语文命题不忘铸魂育人的考试初心，牢记为国选才的崇高使命，贴近时代、贴近学生，关注思想导向、情感熏陶、人格养成，确保试题经得起检验，向党和人民交上一份满意答卷。