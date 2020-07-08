教育部 公安部联合指挥调度全国高考工作

今年高考面临的形势特殊复杂，是疫情防控常态化下涉及上千万考生的一次大规模集体性活动。高考工作要坚持最高标准、最严举措，切实做到严字当头、万无一失。

据教育部网站消息，教育部党组成员、副部长翁铁慧和公安部党委委员、副部长林锐今天联合坐镇国家教育考试考务指挥中心，指挥调度全国高考工作。他们通过网上巡查系统检查了部分地区考点入口体温检查、考生入场身份识别、隔离考场及通道设置、考点周边警戒、试卷保管和发放等情况，听取了北京、湖北、江西等省市相关部门负责同志关于高考组织和安保情况的介绍，通过指挥平台对各地做好高考工作提出明确要求。

翁铁慧指出，今年高考面临的形势特殊复杂，是疫情防控常态化下涉及上千万考生的一次大规模集体性活动。高考工作要坚持最高标准、最严举措，切实做到严字当头、万无一失。

翁铁慧强调，要严格落实防疫要求，按照组考防疫方案认真细致实施全链条防疫措施，扎实做好入场体温检测、考场消毒通风、人员物资配备等工作，确保广大考生和考务人员身体健康和生命安全。要严格执行保密规定，层层压实责任，严格执行试卷保管、分发、施考、回收等每一个环节的管理要求，做到全程监控、无死角。要严厉打击考试作弊，保持高压打击态势，严肃考风考纪，特别要注意防范高科技舞弊行为。要优化考生保障服务，坚持以人为本，充分考虑高温、紧张等因素导致个别考生体温升高的情形，专门安排心理老师帮助考生缓解紧张焦虑情绪。注意防范极端气象灾害，把对高考的影响降到最低。要稳妥处置突发事件，提前研判、细化预案，确保第一时间发现、第一时间处理。要加强宣传引导，做好政策解读，营造良好舆论氛围。

林锐强调，各地公安机关要切实增强工作责任感和主动性，迅速投入战斗状态，积极配合教育部门抓好各项安保措施落实，确保高考安全顺利进行。要全力维护良好的考试秩序，增派警力加强考点现场巡查，及时查处扰乱考场秩序的违法行为，妥善处理考生及家长的报警求助，维护考点周边治安秩序。要全力优化“护航高考”服务，切实落实服务考生“绿色通道”的有关要求，积极为考生提供应急通行便利，帮助转送赴考受困学生，共同营造安全和谐的考试环境。要全力做好应急处置，加强多部门联合办公值守，严厉打击考试作弊违法犯罪，及时联动处置考试期间突发案事件，同步做好网上舆情及有害信息监测管控，全力维护考试秩序，保障社会治安稳定。