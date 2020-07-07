2020年广东高考作文题目及点评公布！（附历年广东高考作文题）

今年其他省份作文题是啥？还有广东历年高考作文考题汇总都在这。

2020年广东高考作文题（全国Ⅰ卷）

阅读下面的材料，根据要求写作。（60分）

春秋时期，齐国的公子纠与公子小白争夺君位，管仲和鲍叔分别辅助他们。管仲带兵阻击小白，用箭射中他的衣带钩，小白装死逃脱。后来小白即位为君，史称齐桓公。鲍叔对桓公说，要成就霸王之业，非管仲不可。于是桓公重用管仲，鲍叔甘居其下，终成一代霸业。后人称颂齐桓公九合诸侯、一匡天下，为“春秋五霸”之首。孔子说“桓公九合诸侯，不以兵车，管仲之力也。”司马迁说：“天下不多（称赞）管仲之贤而多鲍叔能知人也。”

班级计划举行读书会，围绕上述材料展开讨论。齐桓公、管仲和鲍叔三人，你对哪个感触最深？请结合你的感受和思考写一篇发言稿。

要求：结合材料，选好角度，确定立意，明确文体，自拟标题；不要套作，不得抄袭；不得泄露个人信息；不少于800字。

2020年高考作文题目点评

华南师范大学文学院 张玉金

2020年的高考作文题，要求就春秋时期齐桓公、管仲、鲍叔三个人物写一篇在班级读书会上的发言稿，谈自己的感受和思考。要求紧扣材料进行写作。

这是一个材料作文考题，考题创设了相关写作情景——班级读书会。规定了写作者身份和写作对象，要求谈对齐桓公、管仲、鲍叔三个人物哪个感受最深，文体应是发言稿。

在这三个历史人物中，选择哪一个人物来写都是可以的，应具体说出为什么对某一人物感触最深。比如齐桓公志向高远、心胸宽阔，唯才是用，所以能成就霸业；鲍叔不计私利、审时度势、谦虚礼让，对齐桓公任用管仲起到了重要作用；管仲才能出众、恪尽职守、功勋卓著，有力辅佐齐桓公成就霸业；他们的品行、格局、人格境界、为国为民的情怀，不但让他们在历史上曾经发挥重要作用，展现出独特人格魅力和思想价值，在今天仍有现实意义，值得尊重和学习，能够让我们从历史人物中获得启发。

今年这个考题，所创设情境贴近考生实际，作文材料考生熟悉，有话可说；要求明确，不易偏题。相信我们的考生可以写出符合要求的思想与表达俱佳的高考作文。

2020年其他省份作文题

全国Ⅱ卷

阅读下面的材料，根据要求写作。

墨子说：“视人之国，若视其国；视人之家，若视其家；视人之身，若视其身。”英国诗人约翰•多恩说：“没有人是自成一体、与世隔绝的孤岛，每一个人都是广袤大陆的一部分。”

“青山一道同云雨，明月何曾是两乡。”“同气连枝，共盼春来。”……2020年的春天，这些寄言印在国际社会援助中国的物资上，表达了世界人民对中国的支持。

“山和山不相遇，人和人要相逢。”“消失吧，黑夜！黎明时我们将获胜！”……这些话语印在中国援助其他国家的物资上，寄托着中国人民对世界的祝福。

“世界青年与社会发展论坛”邀请你作为中国青年代表参会，发表以“携手同一世界，青年共创未来”为主题的中文演讲。请完成一篇演讲稿。

要求：结合材料内容及含意完成写作任务；选好角度，确定立意，明确文体，自拟标题；不要套作，不得抄袭；不得泄露个人信息；不少于800字。

全国III卷

阅读下面的材料，根据要求写作。

人们用眼睛看他人、看世界，却无法直接看到完整的自己。所以，在人生的旅程中，我们需要寻找各种“镜子”、不断绘制“自画像”来审视自我，尝试回答“我是怎样的人”“我想过怎样的生活”“我能做些什么”“如何生活得更有意义”等重要的问题。

毕业前，学校请你给即将入学的高一新生写一封信，主题是“如何为自己画好像”，与他们分享自己的感悟与思考。

要求：结合材料，选好角度，确定立意，自拟标题；不要套作，不得抄袭；不得泄露个人信息；不少于800字。

全国新高考Ⅰ卷

阅读下面的材料，根据要求写作。

面对突发的新冠肺炎疫情，国家坚持人民至上、生命至上，果断采取防控措施，全国人民紧急行动。

人们居家隔离，取消出访和聚会；娱乐、体育场所关闭；政务服务网上办理；学校开学有序推迟；公共服务场所设置安全“一米线”。防疫拉开了人们的距离。

城乡社区干部、志愿者站岗值守，防疫消杀，送菜购药，缓解燃眉之急；医学专家实时在线，科学指导，增强抗疫信心；快递员顶风冒雨，在城市乡村奔波；司机夜以继日，保障物资运输；教师坚守岗位，网上传道授业；新闻工作者深入一线，传递温情和力量。抗疫密切了人们的联系。

请综合以上材料，以“疫情中的距离与联系”为主题，写一篇文章。

要求：选准角度，确定立意，明确文体，自拟标题；不要套作，不得抄袭；不得泄露个人信息；不少于800字。

全国新高考Ⅱ卷

阅读下面的材料，根据要求写作。

读万卷书，行万里路。无论读书还是行路，我们都会与地名不期而遇。有些地名很容易让你联想到这个地方的自然特征、风土民情、历史文化、著名人物等；有些地名会唤起你的某种记忆与情感，或许是一段难忘的故事，又或它对你有着特殊的意义。

电视台邀请你客串《中华地名》主持人。请以“带你走近_________”为题（补充一个地名，使题目完整），写一篇主持词。

要求：结合材料，选好角度，确定立意，明确文体，切合身份；不要套作，不得抄袭；不得泄露个人信息；不少于800字。

北京卷

从下面两个题目中任选一题，按要求作答。不少于700字。将题目抄在答题卡上。

（1）2020年6月23日，北斗三号的最后一颗卫星成功发射，标志着我国自主建设、独立运行的北斗卫星导航系统完成全球组网部署。整个系统由55颗卫星构成，每一颗都有自己的功用，它们共同织成一张“天网”，可服务全球。

材料中“每一颗都有自己的功用”，引发了你怎样的联想和思考？请联系现实生活，自选角度，自拟题目，写一篇议论文。

要求：论点明确，论据充实，论证合理；语言流畅，书写清晰。

（2）当今时代，我们每天都会面对各种各样的信息。其中有一条信息，或引发了你的感悟，或影响了你的生活，或令你振奋，或使你愧疚，或让你学会辨别真伪……

请以“一条信息”为题，联系现实生活，展开联想或想象，写一篇记叙文。

要求：思想健康；内容充实，有细节描写；语言流畅，书写清晰。

天津卷

阅读下面的材料，根据要求写作。

“中国面孔”是全球热播纪录片里充满家国情怀的杜甫，是用中医药造福人类荣获诺贝尔奖的屠呦呦，是医务工作者厚重防护服下疲惫的笑脸，是快递小哥在寂静街巷里传送温暖的双手……也是用各种方式共同形塑“中国面孔”的你和我。

走过2020年的春天，你对“中国面孔”又有什么新的思考和感悟？请写一篇文章。

要求：①自选角度，自拟标题②文体不限（诗歌除外），文体特征明显

③不少于800字④不得抄袭，不得套作

上海卷

世上许多重要的转折是在意想不到时发生的，这是否意味着人对事物发展进程无能为力？

请写一篇文章，谈谈你对这个问题的认识和思考。

要求：（1）自拟题目；（2）不少于800字。

江苏卷

根据以下材料，选取角度，自拟题目，写一篇不少于800字的文章；除诗歌外，文体自选。

同声相应，同气相求。人们总是关注自己喜爱的人和事，久而久之，就会被同类信息所环绕、所塑造。智能互联网时代，这种环绕更加紧密，这种塑造更加可感。你未来的样子，也许就开始于当下一次从心所欲的浏览，一串惺惺相惜的点赞，一回情不自禁的分享，一场突如其来的感动。

浙江卷

每个人都有自己的人生坐标，也有对未来的美好期望。

家庭可能对我们有不同的预期，社会也可能会赋予我们别样的角色。

在不断变化的现实生活中，个人与家庭、社会之间的落差或错位难免会产生。

对此，你有怎样的体验与思考？写一篇文章，谈谈自己的看法。

【注意】①角度自选，立意自定，题目自拟。②明确文体，不得写成诗歌。③不得少于800字。④不得抄袭、套作。

广东历年高考作文题

1.2019年广东高考作文材料

“民生在勤，勤则不匮”，劳动是财富的源泉，也是幸福的源泉。“夙兴夜寐，洒扫庭内”，热爱劳动是中华民族的优秀传统，绵延至今。可是现实生活中，也有一些同学不理解劳动，不愿意劳动。有的说：“我们学习这么忙，劳动太占时间了！”有的说：“科技进步这么快，劳动的事，以后可以交给人工智能啊！”也有的说：“劳动这么苦，这么累，干吗非得自己干？花点钱让别人去做好了！”此外，我们身边也还有着一些不尊重劳动的现象。

这引起了人们的深思。

请结合材料内容，面向本校（统称“复兴中学”）同学写一篇演讲稿，倡议大家“热爱劳动，从我做起”，体现你的认识与思考，并提出希望与建议。要求：自拟标题，自选角度，确定立意；不要套作，不得抄袭；不得泄露个人信息；不少于800字。

2.2018年广东高考作文题目：材料作文

2000年 农历庚辰龙年，人类迈进新千年， 中国千万“世纪宝宝”出生，

2008年 汶川大地震。北京奥运会。

2013年 “天官一号”首次太空授课。公路“村村通”接近完成; “精准扶贫”开始推动。

2017年 网民规模达7.72亿，互联网普及率超全球平均水平。

2018年 “世纪宝宝”一代长大成人。

……

2020年 全面建成小康社会，

2035年 基本实现社会主 义现代化。

一代人有一代人的际遇和机缘， 使命和挑战。你们与新世纪的中国一路同行，成长，和中国的新时代一起追梦、圆梦。以上材料触发了你怎样的联想和思考?请据此写一篇文章，想象它装进“时光瓶”留待2035年开启，给那时18岁的一代人阅读。

要求：选好角度，确定立意，明确文体，自拟标题，不要套作，不得抄袭，不得泄露个人信息。不少于800字。

3.2017广东高考作文题出炉：选择两三个关键词

据近期一项对来华留学生的调查，他们较为关注的“中国关键词”有：一带一路、大熊猫、广场舞、中华美食、长城、共享单车、京剧、空气污染、美丽乡村、食品安全、高铁、移动支付。

请从中选择两三个关键词来呈现你所认识的中国，写一篇文章帮助外国青年读懂中国。要求选好关键词，使之形成有机的关联;选好角度，明确文体，自拟标题;不要套作。不得抄袭;不少于800字。

4.2016年：漫画

高考作文

阅读下面的漫画材料，写一篇不少于800字的文章。

5.2015年：感知自然

阅读下面的文字，根据要求作文。

看天光云影，能测阴晴雨雪，但难逾目力所及;打开电视，可知全球天气，却少了静观云卷云舒的乐趣。

漫步林间，常看草长莺飞、枝叶枯荣，但未必能细说花鸟之名、树木之性;轻点鼠标，可知生物的纲目属种、迁徙演化，却无法嗅到花果清香、丛林气息。

从不同的途径去感知自然，自然似乎很“近”，又似乎很“远”。

6.2014年：胶片和数码时代

阅读下面的文字，根据要求作文。

黑白胶片的时代，照片很少，只记录下人生的几个瞬间，在家人一次次的翻看中，它能唤起许多永不褪色的记忆。但照片渐渐泛黄，日益模糊。

数码技术的时代，照片很多，记录着日常生活的点点滴滴，可以随时上传到网络与人分享。它从不泛黄，永不模糊，但在快速浏览与频繁更新中，值得珍惜的“点滴”也可能被稀释。

7.2013年：富翁捐款

阅读下面的文字，根据要求作文。

有一个人白手起家，成了富翁，他为人慷慨，热心于慈善事业。一天，他了解到有三个贫困家庭，生活难以为继，他同情这几个家庭的处境，决定向他们提供捐助。一家十分感激，高兴地接受了他的帮助。一家犹豫着接受了，但声明一定会偿还。一家谢谢他的好意，但认为这是一种施舍，拒绝了。