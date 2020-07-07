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让我们的2020高考季，青春无悔！

2020-07-07 09:02 来源：南方网
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　　南方网讯　十余载奋战苦读，一路的坚持与拼搏，请为自己鼓掌。

　　今日，南方青春高考季携九大专家，一同为了不起的高考考生加油！

　　祝福高考学子金榜题名！

　　中国科学院院士、北师港浸大校长，汤涛教授为高考生加油：

　　“探求新知多下功夫，家国情怀常存心中！”

　　广州城建职业学院招生办主任李贤俊为高考生加油：

　　“世间最宝贵的是今天,愿你无限珍惜每一个今天！”

　　吉林大学珠海学院招生与就业处处长刘冰为高考生加油：

　　“生命本身就能找到蓬勃之旅，祝高考学子金榜题名！”

　　香港中文大学（深圳）广东招生组组长黄顺真为高考生加油：

　　“各位高三的考生们，祝愿你们高考成功！加油！！”

　　中山大学招生办公室主任罗晶为高考生加油：

　　“因为中大，心中的理想更大，梦想实现的可能更大。”

　　全球职业规划师，华南师范大学就业指导中心老师陈璐为高考生加油：

　　“未来的你，一定会感谢今日坚持不懈的自己”

　　横琴三江人力资源公司总经理、广东（珠海）人力资源研究会会长、国家一级人力资源管理师辛占华博士为高考生加油：

　　“桃李风春三千语，寒窗灯冷万卷书。

　　挥笔指点落墨处，已是金榜题名时。”

　　深圳大学招生办公室主任李智军为高考生加油：

　　“全力以赴，青春无悔，未来无限！”

　　华南理工大学吴贤铭智能工程学院副院长谢龙汉为高考生加油：

　　“乘风破浪吧，为了自己的梦想，冲呀！”

　　【出品】南方青春高考季

编辑： 罗予岐

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