在粤招生2315人！想报考提前批公安类的考生看这里

7月6日，广东省公安厅发布了《广东省2020年公安普通高等院校（非现役）报考须知》，据了解，2020年面向广东省高中毕业生生源提前批本科（公安类专业）招生总计划共2315名。

7月6日，广东省公安厅发布了《广东省2020年公安普通高等院校（非现役）报考须知》，据了解，2020年面向广东省高中毕业生生源提前批本科（公安类专业）招生总计划共2315名。

其中，中国人民公安大学、中国人民警察大学、中国刑事警察学院、铁道警察学院和南京森林警察学院面向地方公安机关就业招生计划共560名，面向移民、铁道、海关缉私部门就业招生计划305名，广东警官学院面向地方公安机关就业招生计划共1450名。

志愿报考公安院校公安专业的广东省生源考生，应按省招生委员会办公室公布的志愿填报要求，在规定时间内进行网上志愿填报。

广东省公安院校公安专业安排在提前批次录取，考生成绩需达到本科录取控制分数线。

入围政治考察、体检、面试和体能测评环节的考生名单，由省招生委员会办公室和省公安厅政治部根据考生志愿和高考成绩从高到低的顺序，原则上按照招生计划1:3的比例确定，入围考生约7000人。

入围考生名单初定于7月28日前在广东省公安厅官方政务网站公布。

入围考生应参加由广东省公安厅政治部组织的政治考察。政治考察项目和标准，参照公安机关录用人民警察的有关规定执行，政治考察初定于7月28日至8月6日进行。

报考公安院校公安专业的考生，应具备下列资格条件：

（一）广东省户籍（以高考报名时户籍所在地为准）；

（二）遵守中华人民共和国宪法和法律；

（三）热爱祖国，热爱人民，热爱中国共产党，热爱社会主义制度；

（四）遵规守纪，诚实守信，具有良好的道德品行；

（五）热爱公安事业，立志为维护国家政治安全和社会稳定刻苦学习、拼搏奉献；

（六）普通高级中学毕业;

（七）年龄为16周岁以上、22周岁以下（1998年9月1日至2004年8月31日期间出生），未婚；

（八）思想政治素质好，符合公安院校公安专业招生政治条件；

（九）身心健康，符合公安院校公安专业招生政治考察、体检、面试和体能测评标准。

体检、面试、体能测评：

（一）时间地点

体检、面试和体能测评初定于7月29日至8月4日（每天上午7:30-11:00；下午15:00-18:00）在广东警官学院嘉禾校区（广州市白云区东平文盛庄路118号）进行。

考生具体报到时间安排以省公安厅短信平台发出的信息和省公安厅官方政务网（gdga.gd.gov.cn）公布的正式文件为准，请考生保持手机通信畅通，密切留意相关信息。收到信息后请在规定时间内准时报到。所有体检、面试和体能测评项目安排在1天内完成。

（二）项目与标准

1.体检面试。体检的项目和标准，参照公安机关录用人民警察的有关规定执行，详见《公务员录用体检通用标准（试行）》《公务员录用体检特殊标准（试行）》。同时，还应符合下列条件：

（1）身高：男性170厘米及以上，女性160厘米及以上。

（2）体重：男性体重指数（单位：kg/㎡）在17.3至27.3之间，女性在17.1至25.7之间。

（3）视力：任何一眼裸眼视力均为4.8及以上。

（4）色觉：无色盲、色弱。

（5）外观：无胸廓畸形，无脊柱侧弯、驼背，膝内翻股骨内髁间距离和膝外翻胫骨内髁间距离不超过7厘米，无足底弓完全消失的扁平足，身体无影响功能的瘢痕，面颈部无瘢痕，无下肢静脉曲张，无腋臭，共同性内、外斜视不超过15度，无唇、腭裂或唇裂术后有明显瘢痕。

面试主要从报考动机、言语表达、身体协调性等方面，辨识考生是否适合接受公安院校教育和从事公安工作。

体检、面试结果全程电子数据录入，全程录像。

2.体能测评。体能测评的项目和标准，按照《国家学生体质健康标准（2014修订）》的有关规定执行。具体如下：

（1）50米跑。可测次数：1次，合格标准：男性≤9.2秒，女性≤10.4秒；

（2）立定跳远。可测次数：3次，合格标准：男性≥2.05米，女性≥1.5米；

（3）引体向上（男）/仰卧起坐（女）。可测次数：1次，合格标准：男性≥9次/分钟，女性≥25次/分钟。

以上3个测试项目中有2个及以上达标的，体能测评结论即为合格。体能测评结果全程电子数据录入，全程录像。

注意事项

（一）考生应提前注册粤康码，于高考结束后通过粤康码每日申报健康情况及行动轨迹，下载打印并如实填写《考生本人患病经历和疫情防控承诺表》。

建议考生勿前往疫情高风险地区。考生到广东警官学院参检时应主动出示粤康码和行程卡，提交《考生本人患病经历和疫情防控承诺表》。

考生应遵守广东警官学院疫情防控相关要求，粤康码颜色异常或体温检测异常的，需出示7天内核酸检测阴性证明方可进入校园。除参加体检、面试和体能测评具体项目检测外，须全程佩戴口罩，并保持1米人员间隔。考生家长等陪考人员及车辆不得进入校园。

（二）参加体检、面试和体能测评的考生务必带齐以下证件：身份证（无身份证的携带户口簿）、高考准考证（以上证件均需原件和复印件各1份）、《考生本人患病经历和疫情防控承诺表》。

（三）考生参检前，建议根据体能测评项目加强体育锻炼，注意休息与人身安全，保持良好应考状态，参检时穿运动服、运动鞋。

（四）考生不服从招生工作人员管理、扰乱测评秩序的，取消公安院校报考资格；考生在体检、面试和体能测评工作区域不得使用手机及其他通信设备，一经发现取消报考资格。

（五）体检、面试和体能测评结果以现场结论为准。考生对体检、面试和体能测评结果有异议的，可现场提出申诉；对发现违反公平公正情形的，可提出检举、举报。

广东省2020年公安普通院校招生工作由省公安厅政治部统一组织，招生信息以公安厅官方政务网站（gdga.gd.gov.cn）发布的为准，有关事项将陆续在公安厅官方政务网站上发布，请广大考生及时关注。

【来源】南方＋