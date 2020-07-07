人社部等三部门发布9个新职业信息，包括“区块链工程技术人员”“城市管理网格员”“互联网营销师”“在线学习服务师”“老年人能力评估师”等，以及5个新工种，如“直播销售员”“互联网信息审核员”等。此外，还有3个工种升为职业，分别是“防疫员”“消毒员”和“公共场所卫生管理员”。

李佳琦们有了正式工种称谓——“直播销售员”。近日，人社部等三部门发布9个新职业信息，包括“区块链工程技术人员”“城市管理网格员”“互联网营销师”“在线学习服务师”“老年人能力评估师”等，以及5个新工种，如“直播销售员”“互联网信息审核员”等。此外，还有3个工种升为职业，分别是“防疫员”“消毒员”和“公共场所卫生管理员”。

自《中华人民共和国职业分类大典（2015年版）》颁布以来，这是其第三次更新发布新职业。2015年，话务员、BP机寻呼员等职业被移除，而快递员等新兴职业被请进目录。2019年，人工智能工程技术人员、电子竞技运营师、工业机器人系统操作员等13个新职业应运而生。新职业是时代发展的一面镜子，结合其最近三次变化，我们可以总结出以下几个特点。

一是反映出时代性。“芳林新叶催陈叶”，曾经吃香的岗位逐渐没落，新的服务业岗位不断增加，显示了社会分工不断细化，中国经济迈向高质量发展；从私人旅行线路定制师到游戏架构师，泥板画创作员到小微信贷员，我们不难感知到时代一往无前，人们对美好生活有了更多向往；疫情之下，“防疫员”等工种也被上升为职业，何尝不是时代变化的注脚？

二是强调技术性。随着人工智能、物联网、大数据和云计算等技术得以广泛运用，越来越多的技术性职业冒出水面。在新兴行业，区块链工程技术人员、信息安全测试员等一系列跟新经济、新业态相关的行业正在涌现；在传统行业，无人机驾驶员等让农民融入“互联网+”，物联网安装调试员正让“中国质造”成为现实……技术变迁的推动力量从中可见一斑。

三是越来越个性化。一系列新职业中，不少采用非全时制、灵活就业的方式，更注重热爱、有趣、自由。电子竞技曾经被认为“不务正业”，但现在电子竞技运营师和电子竞技员位列新职业目录；随着直播带货越来越火，也有很多人选择自主创业，成为一名直播销售员；教育部最新通知说，互联网营销工作者、公众号博主以及自由撰稿人等都是“自由职业”。

在新冠肺炎疫情的背景下，新职业的快速发展，更具有了稳增长、稳就业的意义。就业是最大的民生，解决好城乡居民就业问题，是保障社会公平的关键举措。疫情之下，一些岗位的从业人员发挥了积极作用，也让我们看到了社会治理的一些短板和不足。通过把一些新职业纳入目录，可以有力证明他们的价值，为经济社会发展大局稳定提供更有力的支撑。

面向求职者，这几次的新增职业也应该形成启示：虽然形势不断变化，但对应聘者来说，接受专业教育和技能培训仍是最主要的一条启示。这提醒我们，面对新兴职业，必须要保持终身学习习惯，不断提升自己的核心竞争力，在拥抱变化中证明自身的价值。