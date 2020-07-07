广东各地市

南方报业 @南方 党政网站 官方微信 网络有害信息举报专区

  • 南方网

  • 南方日报

  • 南方都市报

  • 南方杂志

南方网
要闻　 广东 中国 国际 经济 社会 直播
融媒 网评 理论 视频 快报 专题 公告 汽车 财经 教育 英文 生活 体育 视界 文化 乡村 双创 大湾区
EN
广州 深圳 珠海 汕头 佛山 韶关 河源 梅州 惠州 汕尾 东莞 中山 江门 阳江 湛江 茂名 肇庆 清远 潮州 揭阳 云浮
南方网> 教育>教育头条

新职业是时代发展的一面镜子

2020-07-07 09:02 来源：南方日报
字号减小 字号增大

　　李佳琦们有了正式工种称谓——“直播销售员”。近日，人社部等三部门发布9个新职业信息，包括“区块链工程技术人员”“城市管理网格员”“互联网营销师”“在线学习服务师”“老年人能力评估师”等，以及5个新工种，如“直播销售员”“互联网信息审核员”等。此外，还有3个工种升为职业，分别是“防疫员”“消毒员”和“公共场所卫生管理员”。

　　自《中华人民共和国职业分类大典（2015年版）》颁布以来，这是其第三次更新发布新职业。2015年，话务员、BP机寻呼员等职业被移除，而快递员等新兴职业被请进目录。2019年，人工智能工程技术人员、电子竞技运营师、工业机器人系统操作员等13个新职业应运而生。新职业是时代发展的一面镜子，结合其最近三次变化，我们可以总结出以下几个特点。

　　一是反映出时代性。“芳林新叶催陈叶”，曾经吃香的岗位逐渐没落，新的服务业岗位不断增加，显示了社会分工不断细化，中国经济迈向高质量发展；从私人旅行线路定制师到游戏架构师，泥板画创作员到小微信贷员，我们不难感知到时代一往无前，人们对美好生活有了更多向往；疫情之下，“防疫员”等工种也被上升为职业，何尝不是时代变化的注脚？

　　二是强调技术性。随着人工智能、物联网、大数据和云计算等技术得以广泛运用，越来越多的技术性职业冒出水面。在新兴行业，区块链工程技术人员、信息安全测试员等一系列跟新经济、新业态相关的行业正在涌现；在传统行业，无人机驾驶员等让农民融入“互联网+”，物联网安装调试员正让“中国质造”成为现实……技术变迁的推动力量从中可见一斑。

　　三是越来越个性化。一系列新职业中，不少采用非全时制、灵活就业的方式，更注重热爱、有趣、自由。电子竞技曾经被认为“不务正业”，但现在电子竞技运营师和电子竞技员位列新职业目录；随着直播带货越来越火，也有很多人选择自主创业，成为一名直播销售员；教育部最新通知说，互联网营销工作者、公众号博主以及自由撰稿人等都是“自由职业”。

　　在新冠肺炎疫情的背景下，新职业的快速发展，更具有了稳增长、稳就业的意义。就业是最大的民生，解决好城乡居民就业问题，是保障社会公平的关键举措。疫情之下，一些岗位的从业人员发挥了积极作用，也让我们看到了社会治理的一些短板和不足。通过把一些新职业纳入目录，可以有力证明他们的价值，为经济社会发展大局稳定提供更有力的支撑。

　　面向求职者，这几次的新增职业也应该形成启示：虽然形势不断变化，但对应聘者来说，接受专业教育和技能培训仍是最主要的一条启示。这提醒我们，面对新兴职业，必须要保持终身学习习惯，不断提升自己的核心竞争力，在拥抱变化中证明自身的价值。

编辑： 罗予岐

相关新闻

返回南方网首页 教育头条

广东新闻

南方融媒体专区
南方日报电子报
南方杂志电子报

2020年 第13期
南方+客户端
回到首页 回到顶部
回到首页 回到顶部

南方报业传媒集团简介- 网站简介- 广告服务- 招标投标- 物资采购- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：020-87373397 18122015029 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235