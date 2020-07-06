从入场到交卷 高考防疫全程就绪

教育部公布数据的显示，2020年高考全国报名人数1071万人。

综合新华社电 受新冠肺炎疫情影响，2020年高考延期到7月举行。教育部公布数据的显示，2020年高考全国报名人数1071万人，安排监考及考务人员94．5万人。记者了解到，全国多地精心做好考前防疫准备，严格落实考中防疫措施，有序做好考后防疫工作，全力保障高考防疫和考试安全。

北京▶▷

考生略少考点增加

降低考场人员密度

2020年北京参加统一高考考生共49225人，目前共设17个考区，132个考点学校，2867个考场。与2019年相比，考生数量有所减少，但是由于降低了考场人员密度、增加了备用考点，考点数量有所增加。

3日上午，在丰台区的一处考点，记者看到工作人员正在模拟考生路线，进行压力测试。为减少人员交叉，考场区分了考生通道和工作人员通道。考场外备有消毒液、免洗酒精洗手液等防疫用品。每个考场考生由过去的30人减为20人。此外，考点校内还设置了临时观察点，准备了多种防疫物资。

由于疫情原因，北京市要求每个考点校设置不少于3个备用考场，用于安排考试当天入场时、考试过程中身体状况异常的考生考试，每个考点增设1名由卫健部门或疾控机构安排的副主考，负责疫情防控和突发情况处置。

在备用考场，记者看到考位之间的间距更大，每个教室最多容纳9套桌椅。据介绍，一旦考试中出现突发情况，需要启用备用考场的，监考人员将穿着防护服和护目镜进行监考。考试结束后，考生所用草稿纸、试卷答题卡等经过统一消毒后，再密封装订运送至阅卷点。

湖北▶▷

避免考点门口人群聚集

考试结束错时离场

湖北省教育考试院3日发布通报，为确保全省39万多名高考考生的身体健康和安全，考生一定要依法诚信报告身体体温和健康监测情况，考试往返途中注意安全和卫生，进入考点要接受体温测量。为避免考点门口大量人群聚集，各考点会适当提前开启考点大门。

据湖北省教育考试院通报，建议考生在赴考点出行时，要全程佩戴口罩，途中避免在车上饮食和用手接触其他物品，保持安全距离，下车后应及时做好手卫生。

考试当天，所有考生、考试工作人员进入考点必须接受体温测量。测温时须有序进行，保持行进速度和安全间距。考生进入考点、考场时需要佩戴口罩，但不得因为佩戴口罩影响身份识别。

湖北省教育考试院建议，考试结束发出离开考点指令后，考生要在工作人员引导下，保持安全间距有序错时离开考点；考生家长在考点外耐心等候，不要聚集。

特写

记者实地观摩山西高考涉疫应急演练：

有症状考生可携卷进入隔离考场

高考在即，各地纷纷举行演练，全力保障考试顺利进行。日前，记者来到山西省太原市第二实验中学，观摩了一场高考涉疫应急演练，实地探访了高考隔离考场。

太原市第二实验中学是太原市万柏林区最大的高考考点，设有37个考场，1110名考生将在这里考试。值得一提的是，这里还设立了5个备用隔离考场。

由工作人员扮演的“考生”从校门口进入后首先走过测温门，如果体温正常，继续经过人脸识别、检查准考证等流程后可正常进入考场。如果体温超过37.3摄氏度，则要休息片刻，用水银体温计进行复查。

这位“考生”复查后体温仍超过37.3摄氏度。工作人员汇报情况，得到指示后，引导“考生”前往隔离观察室。记者看到，隔离观察室由原来的学生活动室改建，原本的卡座改成了隔离席，防疫工作人员在这里对“考生”进行进一步检查。经综合评估，该“考生”不具备正常参加考试的条件。这时，备用隔离考场启用。

“考生”经专用防疫通道进入隔离考场。进场前，身着防护服的工作人员先对“考生”进行安检。隔离考场配备了消毒剂、个人防护用品等，四个角落各布置一套桌椅，原则上每人一间，最多不超过4个人。

太原市第二实验中学校长陈文斌说，如果考生在考试过程中出现发热、剧烈咳嗽等症状，也将引导安置到备用隔离考场。考生可携带自己的试卷一起进入。在转移过程中，耽误的时间也将视情况进行补齐。记者了解到，所有进入备用隔离考场的考生至高考结束前不得返回原考场。

“通过演练，我们对突发事件的处置有了更充分的认识和准备，到时就能够更加从容应对。”陈文斌说。

据新华社太原7月4日电