空调全覆盖！景李虎：今年广东高考准备好啦，请大家放心！

全省设考点479个、考场23452个。

7月5日上午，广东省人民政府新闻办公室在广州广东大厦三楼国际会议厅举行新闻发布会，通报我省新冠肺炎疫情和防控工作情况，重点介绍高考期间防疫、安全保障等相关工作情况。

“请考生放心，请家长放心，请老师放心，请大家放心！”省教育工委书记、省教育厅厅长景李虎表示，广东将统筹抓好高考安全和疫情防控工作，确保实现“健康高考”“平安高考”“公平高考”“诚信高考”“暖心高考”的目标。

全省设考点479个、考场23452个

受疫情影响，今年普通高考考试时间延迟一个月，将在7月7日至8日举行。今年我省普通高考报名人数78.8万人，比去年增加2万人，其中参加夏季高考考生67.4万人。全省设考点479个、考场23452个，安排监考及考务人员约10万人次。

“坚持最高标准，全方位保障高考安全顺利。”景李虎介绍，省成立由19个部门组成的高考安全专班，召开6次视频调度会，对各地各考点遇到的问题，及时研判、处置和给予专业性指导。

其中，教育部门印发高考考务通知、安全工作方案、疫情防控指引和极端天气应急处置指引，发布12项工作指引，全方位做好高考准备工作；卫生健康部门向每个考点派出2名卫生防疫人员，做好医疗应急保障；宣传部门制定高考宣传方案，向考生家长宣传高考政策和防疫知识；公安部门出台护航高考28条措施，保密部门开展考前保密检查，工信部门启动188个固定监测站，派出102台无线电监控车，加强对无线电信号监测，全力保障考试公平、公正；气象部门及时发布考点周边天气情况预报，为考生提供精准气象服务；应急、交通部门全力以赴处置自然灾害，保障交通顺畅，保证考生顺利赴考。

准备2305个备用隔离考场

“以最细措施做好疫情防控工作，保障考生生命安全与身体健康。”景李虎表示，各地各考点做足充分准备，做细防疫措施，切实保障广大考生的生命安全与身体健康。

与往年不同的是，对于涉考工作人员和所有考生，通过“粤康码”、依托报名数据提前14天进行健康状况监测。对身体异常的考务人员进行替换，对监测发现的发热、“红码”“黄码”考生关心关注，跟踪跟进他们的身体状况，全力维护考生参加高考的权益。

同时，今年每个考点至少配备2名医护人员，考试期间全程在岗，随时为身体异常的考生服务；每个考点均安排公安人员现场执勤、巡逻，保障考生的人身安全；各地各考点配齐配足口罩、洗手设备、消毒剂、消毒液、体温检测设备等防疫物资；每个考点每天完成2-3次消毒、通风，对空调进行卫生检查、消毒；每个地市至少准备1个备用隔离考点，全省共准备了2305个备用隔离考场，用于发热、身体健康状况异常考生考试。

考点视频高清监控实现全覆盖

“坚持最严要求，为考生营造公平、公正的考试环境。”景李虎说，抓实抓细试卷印刷、流转各环节工作，实行试卷运送车辆全程视频监控追踪；实行试卷分科入柜（入箱）存放，严格落实保密室6小时录像回放要求，确保试卷安全保密万无一失。

同时，严格学生户籍、学籍审核，严防“冒名顶替”“高考移民”行为；加强对考务人员的纪律教育；加强考务信息化建设，今年我省全部完成考点视频监控高清改造。

所有高考考场空调全覆盖

“做好暖心服务，全方位打造温馨、凉爽、舒适的高考环境。”景李虎说。

据了解，广东通过多种渠道，及时告知考生考点规则和防疫事项，提醒考生、家长做好个人防护；依托中学心理健康老师和社会心理健康机构，对考生进行心理辅导，缓解心理压力；为142名残疾考生提供放大号试卷、延长考试时间等合理便利；加强学校食堂卫生和食材安全检查，为考生提供治安、出行、食宿、卫生方面的综合保障；持续净化考点周边环境，减少噪音、粉尘、空气污染；针对高温天气，最近三周全省考点新增安装空调21770台，确保所有高考考场空调全覆盖，实实在在为考生创造一个清凉舒适的考试环境。

“和高考相关的试卷安全、考场安全、考点安全、交通安全、食品安全、治安安全、保密安全、防疫安全、防暑降温安全——所有保障条件和保障措施都已经准备就绪。”景李虎为考生加油鼓劲，党委、政府、各职能部门、全社会都全力以赴为高考加油、鼓劲、助力、护航，请考生放心，请家长放心，请老师放心，请大家放心！

南方日报记者 吴少敏 汪祥波 汪棹桴