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广东警方28项智慧防控措施护航高考

2020-07-05 08:46 来源：南方日报
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　　南方网报讯 （记者/汪棹桴 通讯员/何剑飞 李长达）7月3日，省公安厅召开发布会，发布“粤警智慧防控护航高考28项举措”，努力实现“平安高考、公平高考、诚信高考、暖心高考、健康高考”目标。

　　线上线下排查打击作弊

　　高考期间，全省公安机关启动三级勤务，设立“一考点一团队”开展安保。110报警服务台接警席位、人员有所增加，快接快处各类涉考报警求助。

　　公安机关联合有关部门清理整治考点周边治安环境，加强对考场周边餐饮店食品安全检查和风险预测，整改消除治安隐患，保持良好高考秩序，确保实现“平安高考”。

　　警方将严厉打击各类涉高考违法犯罪活动，全程做好试卷押运、存放场所等安保措施，配置专门装置，实现失泄密“一键报警”。会同市场监督管理部门，加强各类无线电市场的清理整治，严查生产、销售考试作弊器材等违法犯罪行为，考试期间严密监控考场周边无线发射等异常情况，严密防范和严厉打击利用无线电设备作弊行为，全力维护“公平高考”。

　　警方在高考前期全面摸排违法犯罪线索，严厉打击考试作弊违法犯罪。网安部门对涉考网站、论坛等网上重点部位实行全天候巡查，及时发现处置代考、替考、销售作弊器材、兜售考试答案等违法有害信息。协助招考部门对评卷系统落实最高等级防护，实时发现整改系统安全隐患漏洞，严防发生病毒感染、黑客入侵等网络安全事件。重点巡查国内大型网站论坛、微博等自媒体、微信和QQ群，严厉打击各类涉高考网络谣言，实现“诚信高考”。

　　开辟护考“绿色通道”

　　高考前，警方全面摸排了考场周边的粉尘、噪音、气味、震动源情况，提请有关部门及时消除、控制各类滋扰源，营造安全、畅通、宁静的考试环境。

　　对需要加急办理居民身份证的考生，开辟绿色服务通道。考试期间，将提前发布考点周边管制道路、管制时段，引导群众错时出行，并及时发布路况、积水路段、拥堵黑点等出行提示信息，引导群众合理选择出行线路。

　　此外，交警部门将优化考点沿线路口红绿灯配时，开辟护考“绿色通道”，在通往各个大型考场的主要道路加强沿线视频巡查和巡逻管控，全力确保涉考车辆安全、及时到达考场，并在送考车辆和考生集中通行的主要路口、路段，前置护考小分队，为遇有交通拥堵、发生交通事故等情况的考生提供应急援助服务，对接送考生或涉考车辆开展人性化执法，精心打造“暖心高考”。

　　高考期间，将充分发挥公安大数据能力，通过疫情防控大数据平台为教育、卫健部门提供涉考疫情防控服务，协助做好疫情筛查；健全完善公安机关常态化防控机制，确保高考期间及时高效响应处置突发性疫情工作，最大限度降低高考期间疫情风险，努力维护“健康高考”。

　　省公安厅常务副厅长杨日华表示，全省公安机关将与相关部门通力合作，认真落实各项高考安保措施，为莘莘学子创造一个安全健康有序的考试环境。

编辑： 罗予岐

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