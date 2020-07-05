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高考物理怎么拿分？珠海一中名师分题型授备考秘籍！

2020-07-05 08:46 来源：南方网 刘梓欣
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　　2020年高考钟声临近，对于考生而言，如何在“百米冲刺”的最后关头让各科成绩“更上一层楼”尤为重要。考场上，如何做到分秒必争又有条不紊？考试过程中，有哪些答题小技巧？哪些地方容易丢分，又有哪些地方容易得分？

　　高考倒计时，南方+将陆续推出《助力高考冲刺，名师手把手教你答题》系列报道，邀请珠海一中各科名教师，分享应试经验、答题技巧，为珠海万名考生送上“冲刺锦囊”。

　　刘纯军，珠海市第一中学物理教师，有32年物理任教经验。《高中物理牛牛教案》编写者；“感动一中”获奖者。

　　刘纯军总结历年高考经验，从选择题、实验题、计算题三大题型入手，为高三考生分享他的物理“高考经”。

　　锦囊1：选择题的答题技巧？

　　①注意题干要求——

　　“看清让你选择的是‘一定的’‘可能的’还是‘不正确的’。”

　　②刚开始要沉着冷静——

　　“一般开头三个选择题比较简单，不要在最简单的地方栽坑。首先要让自己的心态‘安静’，心静自然‘凉’，脑子自然清醒，精力自然集中，思路自然清晰。”

　　③“万有引力与航天”是必考点——

　　“这部分知识通常每年必出选择题，请大家考前做好复习准备，估计是个难点。”

　　锦囊2：实验题的答题技巧？

　　①填空题特别注意“有效数字”——

　　“对于填空题，数值、单位、方向、正负都应填全面，尤其注意‘有效数字’，语言表达类还应注意简洁与规范。”

　　②作图先用铅笔便于修改——

　　“实物连接图最好先画出电路图。各种作图及连线先用铅笔画会方便修改，确定后再用黑色签字笔涂黑。”

　　③熟悉历年考查热点——

　　“游标卡尺、螺旋测微器、多用电表的读数等，历年都是考查的热点。同时，利用函数y=kx或y=kx+b来处理实验数据，也是考试重点之一。”

　　锦囊3：计算题的答题技巧？

　　①仔细审题，明确题意——

　　“一个复杂的物理过程往往要分解成几个不同的阶段。因此审题很重要，一旦做题方向偏了，便会白忙一场。”

　　②分步列式，最好编号——

　　“在不同阶段的计算过程，要利用物理公式和相应规律分步建立方程式。最好能依次编号，这是计算题得分的重要手段。大题的(1)(2)小问一般不会很难，写对物理公式也能得分，千万不要空着。”

　　③注意规范简洁——

　　“用简洁文字与方程式相结合。尽量用常规方法一步步作答，不要列复杂的综合式子或连等式。”

　　④灵活做题顺序——

　　“建议先做《选修3-3》的第33题，再做力学和电学计算题。因为热学题15分相对比较容易拿到手，到手就是财。”

　　南方日报记者 刘梓欣

编辑： 罗予岐

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