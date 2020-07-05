南科大扎根中国大地，创建世界一流研究型大学

南科大在国内外办学影响力迅速提升，对国家和城市科技创新的支撑作用日益显著。

6月30日，南方科技大学（下称“南科大”）成立党外知识分子联谊会，南科大校长、中国科学院院士陈十一等4名院士出任主要职务，成为党委联系党外知识分子的新桥梁、新枢纽。

今年是深圳经济特区建立40周年，也是教育部批准筹建南科大10周年。

如今，南科大在国内外办学影响力迅速提升，对国家和城市科技创新的支撑作用日益显著。学校深入落实“党的全面领导+现代大学治理”，进入内涵式发展阶段，努力实现聚集一流师资、培养拔尖创新人才、创造一流学术成果、提升全球影响力的目标。建校仅10年的南科大，迅速成为广东高水平大学建设和深圳高等教育发展的生动样本。

“加强党对高校的全面领导，是办好中国特色社会主义大学的根本保证。”南科大党委书记郭雨蓉说，南科大落实党的全面领导，牢牢抓住粤港澳大湾区和深圳先行示范区“双区驱动”重大历史机遇，努力扎根中国大地，创建世界一流研究型大学，争当中国特色社会主义大学范例。

组织建设

发挥核心统领作用

6月29日，南科大举行庆祝中国共产党成立99周年暨“七一”表彰座谈会，表彰22个先进集体和198名优秀党员，评定49名星级党员先锋岗和14个星级党员服务示范点。

会上宣布，今年有147名同志入党，南科大党员总数达到1950名，与2017年相比，增长了200%。

“扎根中国大地办大学，最根本的就是坚持中国共产党的领导，坚持中国特色社会主义制度。”陈十一在表彰座谈会上说，办学事业快速发展离不开各级党组织和全体党员努力奋斗，勇担重任。

建校以来，南科大加强顶层设计，不断探索“党的全面领导+现代大学治理”，落实党委领导下的校长负责制，展现了在大学治理机制方面的诸多新探索，例如，建立理事会治理机制，构建起适应创新型大学发展的外部治理和内部治理机制；创新人才培养模式，率先探索基于高考的综合评价录取模式；利用国家体制机制改革释放活力，办学短短几年获批成为博士学位授权单位；创新党建工作，发挥在高知群体中的党建领航作用。

为进一步牢筑基层党建根基，南科大党委从2018年起实施“三年行动计划”，在“基层组织建设年”“基层党建质量年”基础上，2020年深化推进“基层党建创优年”，开展十个方面工作，努力实现党组织体系建设明显完善、党员队伍质量明显提升、党员教育成果明显巩固、党组织作用发挥明显加强，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

改革创新推动学校内涵式发展，一批有代表性的学科迅速成长，一批有影响力的学术成果接连涌现，引起国际广泛关注。2020年，南科大位列泰晤士亚洲大学排名中国内地第8位，位列QS世界大学排名中国内地高校第14位，蝉联泰晤士高等教育全球年轻大学排名中国内地第一。

思想引领

凝聚高层次海归人才

“今天，我终于成为一名真正的共产党员，我将继续坚定理想信念，努力创新，做有益于国家和人民的事。”不久前，南科大工学院材料科学与工程系副教授孙大陟面向党旗庄严宣誓，成为南科大第一位获得上级批准火线入党的党员。

今年初新冠肺炎疫情暴发，作为入党积极分子的孙大陟研制出适用于护目镜的防雾消毒产品，半个月内累计捐赠超过100万份支援战“疫”一线单位，充分展现其忠诚与担当。

“努力在危机中育新机、于变局中开新局，应该成为南科大做好下一阶段党建工作的鲜明立场和态度。”郭雨蓉说，党员队伍应有“舍我其谁”的担当，成为推动南科大发展最坚定的核心力量。

截至目前，南科大已签约引进各类教师981人，教学科研系列教师90%以上具有海外工作经验，60%以上具有在世界排名前100名大学工作或学习的经历，师资队伍中高层次人才占比超过40%。

针对“海归”高层次人才，如何加强政治引领和政治吸纳？

2020年南科大党委以“基层党建创优年”为主线，坚持价值导向，加强对人才工作的统领，加强对“海归高知”的吸纳。

“回国后不久，我就向党组织递交了入党申请书。作为党员，我们有责任身体力行，做好本职工作。”南科大生物系副教授姬生健是理学院书记项目2020年度“双优”培育计划的5名入选者之一，他也是南科大最早培养入党、并担任党务干部的高层次人才。

南科大积极发展高层次人才入党，鼓励出国前的党员“海归”高层次人才恢复党籍；同时，吸纳高层次人才教师党员参与党务工作，在学科建设中培养党员和发展党组织的力量，并邀请高层次人才中非党员教师参加党支部活动等。学校不断完善党管人才工作格局，加强人才政策研究，推进人才政策落地落细，创新工作体制机制，制定兼具国际化视野与中国特色的人才培养发展规划。

南科大“海归高知”多，高层次人才多，学校党委不断创新形式和载体，加强对党外人士的政治引领和吸纳。学校党委实施党委委员联系服务专家制度，目前24名党委委员、纪委委员联系服务获国家级人才项目专家98名。近年来学校向省市推荐了近100名代表性强的党外知识分子到政协及社会团体任职，引领海归高层次人才积极建言献策，为深圳“双区建设”作贡献。

机制创新

实现与业务双融双促

“基层党组织是坚强的战斗堡垒。”郭雨蓉说，“为提升基层党组织的战斗力、凝聚力、组织力，我们将党支部建在课题组等教学科研一线单位。”

近年来，南科大积极推动基层党建与教学科研管理工作深度融合，鼓励基层党组织自主探路创新“党建+教学”“党建+科研”“党建+业务”等工作内容。学校推进教师党支部书记“党建带头人、学术带头人”的“双带头人”工程，目前教师党支部书记具有副高以上职称或者博士学位的比例达96.1%。理学院实施教研系列教授“双优培育计划”，支持1人获评国家“优青”，1人在顶级期刊《自然（Nature）》上发表论文。

激活基层党建的“神经末梢”，南科大涌现出一批特色基层党组织。理学院生物系党总支创新党组织设置，将党支部建在课题组，由课题组内的教授党员或者院系领导班子党员成员担任党支部书记，充分发挥“头雁效应”，以党建带动学科建设，助力省市重点实验室和省级实验教学示范中心的申报、建设工作，推动学校高水平学科和学位点申报工作，有效解决“党建业务两张皮”问题，为学校立德树人根本任务的实现提供良好的政治保障和组织支撑。

2018年以来，南科大新成立74个党组织，包括5个二级党委（党工委）、9个党总支和60个党支部。党支部向基层末梢延伸，在部分院系重组细分若干个科研课题组党支部，做到应建尽建、动态优化，更好地促进党建与业务双融双促。

近年来，南科大高水平建设了一批重大科研平台，获批建设各级各类科研平台58个，包括国家级科研平台1个、省部级科研平台19个。深圳格拉布斯研究院、杰曼诺夫数学中心、斯发基斯可信自主系统研究院成为深圳市批复建设的诺贝尔奖科学家实验室，量子科学与工程研究院为深圳市批复建设的十大基础研究机构。

量子科学与工程研究院党支部目前共有党员35名，入党积极分子5名，党员人数占研究院全职人员人数的31%。理学院化学系党总支等按照导师结构与研究方向，将原有党支部重组细分为10个科研课题组党支部，更契合高校教学科研与党建融合发展的要求。

南科大创新结对共建形式，鼓励“走出去”，与兄弟院校、企业、社区、园区党支部加强产学研交流合作，推进创新人才培养工作，进一步加大人才和知识资源流动力度，提高党员师生综合素质和履职能力，增强服务本领。

“工学院8个党支部与学校附近的智园企业党支部成功结对，双方进行更紧密深入的联系，将党建互助互进的政治优势转化为发展优势。”南科大工学院党委书记、讲席教授汪宏介绍，借助结对平台，工学院搭建了高校科研人员、企业技术骨干交流互助平台，不仅举办15场专家走进园区的讲座，还将助力园区高新企业技术攻关；而园区企业也将为南科大师生提供教学实践基地。

南科大以创知推动创新，创新带动创业的科研工作大格局正在形成，正在国内外的学术领域发挥越来越突出的影响力，以一流学术成果推动一流大学建设。

培根铸魂

打造“三大圈层”思政新体系

“我的父亲、辅导员及很多老师都是党员，他们身上的责任感与使命感，坚定了我入党的决心。”获得德州大学奥斯汀分校等8所国际知名大学的全额奖学金博士录取通知的毕业生张兆旭，自称是热衷学生工作的软件工程界学术“后浪”，“来到南科大，改变了我人生的整个轨迹。”张兆旭表示，南科大的人才培养模式，让他早早接触科研并确定未来发展方向。“我出国深造目的是回来建设祖国。当代青年身上担负着建设祖国的使命，我们应当将自我成长与祖国发展结合起来，为祖国的发展贡献力量。”

科技报国，是南科大师生家国情怀的真挚体现。今年，南科大学子升学、就业质量稳步攀升。截至目前，2020年900余名本科毕业生中，近95%的学生已明确毕业升学去向，其中28%毕业生获得就业录取，65%毕业生获得国内外升学录取，境外自主升学比例近35%，毕业生受到世界知名高校、企业的青睐。

南科大党委副书记李凤亮说，学校紧紧围绕立德树人的根本任务，进一步将自身特色和优势转化为培养拔尖创新人才的动力和能力，培育德智体美劳全面发展、具有“家国情怀、全球视野、综合素养、创新能力”的拔尖创新人才。

在今年抗击疫情关键时候，南科大推出春季学期“云端第一课”，近9000名师生同时在线观看了课程。郭雨蓉、陈十一及专家学者围绕“坚定信心、同舟共济、抗击疫情 、守望胜利”的主题先后开讲，成为凝聚全校师生员工团结一心、共克时艰的正能量。

建校以来，南科大把立德树人作为教育的中心环节，从整体上规划，打造新型育人体系，积极探索构建新型思想政治教育体系，形成核心圈层、支撑圈层、协同圈层“三大圈层”协同配合的育人效应。

核心圈层即思想政治理论课，主要解决教什么、谁来教、怎么教的问题；支撑圈层由实践课程、特色思政课程、课程思政构成，目的在于突出实践育人途径，挖掘课程育人功能；协同圈层即“强国修身”校园主题教育实践，旨在通过“爱国上进”“责任坚毅”“崇礼尚美”系列活动，形成浓厚的育人氛围。

“两年参军经历磨砺了我的意志，使我勇于担当，是终身受益的宝贵财富。未来我一定要培养过硬本领，更好地服务国家。”南科大2020届毕业生赵见深在校时报名入伍，在军营奋力挥洒青春汗水，退伍后返校积极学习，获得世界名校深造录取通知书。

“只要对教育怀揣热情，在乡村小学也能放飞青春梦想。”南科大2018届毕业生唐诗语毕业后积极投身支教，在梅州市三河镇梓里学校担任小学老师，努力提升教学水平，帮助乡村孩子获得更满意的教育。

【师生风采】

海归教授：科技抗疫 火线入党

孙大陟是南科大第一位火线入党的党员。今年初新冠肺炎疫情暴发，他看新闻时得知，奋战一线的医护人员护目镜上常有雾气，容易遮挡视线影响救治病人。“我们当时正在研究一款汽车防护产品，直觉告诉我，改良后可以用到护目镜上，帮助医护人员。”

他第一时间回到实验室带领团队紧急攻关，用3天时间改良研制出适用于护目镜的防雾消毒湿巾，简单擦拭就可以保证护目镜镜片长时间不起雾，还能有效消杀病菌。产品研发出来后，南科大紧急协调迅速组织扩大生产线，半个月内累计捐赠超过100万片防雾酒精湿巾，支援深圳、武汉、黄冈等地新冠肺炎战“疫”一线单位。

南科大不断加强对高层次人才的政治引领和政治吸纳，在关键时刻基层党组织如同战斗堡垒，将组织力转化为战斗力。

南科大的教授团队，纷纷投身科研战“疫”。材料科学与工程系系主任程鑫教授带领团队研发桌面型高效灭菌消毒设备；未来网络研究院院长、中国工程院院士刘韵洁牵头研发新冠病毒传播示踪与预警系统；计算机科学与工程系副教授宋轩团队研发出新冠病毒传播建模预测和模拟推演平台，为有关部门制定不同的隔离和公共防疫政策（如封闭特定城市区域或道路）提供参考；机械与能源工程系助理教授王宏强课题组研制出首款便携式咽拭子采集智能机器人，可应用于新冠病毒、甲型流感病毒等呼吸道感染的临床咽拭子样本采集工作，减轻医护人员的负担。高层次人才积极进行科学研究，打响一场与疫情搏击的“科技战”。

3月，南方科技大学与深圳国家感染性疾病临床医学研究中心联合首次描绘灭活新冠病毒真实形貌，图为参与研究的冷冻电镜中心研究员。

3月，南方科技大学与深圳国家感染性疾病临床医学研究中心联合首次描绘灭活新冠病毒真实形貌，图为参与研究的冷冻电镜中心研究员。

在这场没有硝烟的战役中，南科大各级党组织和广大党员干部奋战在一线，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用，让党旗在疫情防控斗争第一线高高飘扬。

科研“后浪”：家国情怀 党员担当

“身边很多师长都是党员，我看到了学习的榜样。我也要努力向党组织靠拢，为国家建设和人民幸福作贡献！”党员郑金涛是南科大2020届电子与电气工程系本科生，他树立“科技自立”梦想，即将毕业的他，放弃了保研，坚定地投身芯片研发，将成为华为海思一名芯片开发工程师，担纲科研“后浪”。

南科大不断推进“三大圈层”协同育人，培育具有“家国情怀、全球视野、综合素养、创新能力”拔尖创新人才，郑金涛正是一个生动案例。

大学期间，郑金涛广泛参与公益活动，成为“南科公益”的负责人。每到暑假，他和“南科公益”的伙伴组织面向农村初中生的公益夏令营；作为树德书院青马班班长，和青马班学员一起赴革命圣地井冈山学习井冈山精神；作为项目顾问，他主动为江西窑前小学支教项目提供帮助。

2019年，广东省面向省内在校大学生选拔500多名青马学员，前往100个省定贫困村挂职担任“第一书记助理”。“我的家乡20年前得到过驻村‘基层建设工作队’的帮助，实现了快速发展，老百姓一直心怀感激，现在我有这个机会，一定要努力贡献力量。”郑金涛第一时间报了名，前往南科大对口帮扶的贫困村——河源市和平县超田村担任“第一书记助理”。驻村期间，他租住在贫困户家，协助南科大的扶贫工作队驻村开展工作，做过档案资料整理管理的记录员、教室桌椅的搬运工、党群服务中心的墙绘设计师、贫困户家里的电视安装工……正是像郑金涛这样的青年党员，让党旗在扶贫攻坚的一线高高飘扬。

“感谢南科大和深圳这座城市给予我国际化的视野，让我的生涯规划、专业发展甚至对世界有了新认识。”郑金涛说，“我们应当将自我成长与祖国发展结合起来，为祖国的发展贡献力量。”

你我他：平凡岗位 坚守就是力量

新冠肺炎疫情防控阻击战是一场无声的战斗，亦是一场检验南科大党的领导、组织建设和党员行动力的大考。

树德书院2017级本科生李思博是一名预备党员，疫情发生时，她和父亲一起在内蒙古巴彦淖尔参加社区志愿防疫工作。由于值守岗位比较阴冷，有时手脚冷得都没有知觉了。但她说：“我想到被口罩和护目镜勒红了脸庞的医护人员，想到他们夜以继日工作，经常连睡觉的地方和时间都没有，又想到我爸爸有时半夜才能回来，我觉得我所做的真的微不足道。”

致新书院2018级学生党员发展对象骆诗航，疫情期间主动申请成为家乡村里的抗疫志愿者，每天上门登记信息，张贴疫情通知，发放宣传单，协助村委会党员一起值班劝返。他说：“作为一名青年大学生，为人民服务需要的不是什么豪言壮语，有时只需要站出来，踏踏实实做点事。”

“你放心上前线，孩子我们来教！”疫情期间，致诚书院2017级本科生秦国洋响应学校义工联的号召，加入“抗疫工作者子女手拉手专项志愿服务队”，为医护人员子女提供学业辅导。

作为一名退役军人、入党积极分子，安全、健康与环境办公室的赵伟智春节期间接到信息后第一时间返岗，开始持续100多天的坚守。

哪里有挑战，哪里就有党旗飘扬，南科大广大党员不忘初心使命，始终坚定地站在疫情防控第一线。

在南科大附属第二医院（深圳市第三人民医院），近1300名医护人员投身战斗。疫情发生以来，二附院感染二科主任、党员袁静坚守岗位，在战疫中“打满全场”。她说：“越是危险的地方，越要冲锋在前。”

与此同时在复工复产一线，南科大创新探索“党委对接合作”，通过多种“结对共建”发挥基层党组织对学区、园区、社区、地方发展的推动作用。今年2月下旬开始，南科大8名年轻干部深入基层主动作为，组织统战部副部长许涛积极推动校企产学研资源结合，国际合作部干部古华深入走访企业近400家，收集3000多份企业问卷，及时反馈复工复产面临的问题。

在这场没有硝烟的战“疫”中，南科大各级党组织和广大党员干部奋战在一线，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用，让党旗在疫情防控斗争第一线高高飘扬。

南方日报记者 姚瑶