家长如何进行抗挫折教育？

我们在特殊的时期给孩子们一个缓冲期，也让学校，教师和家长重新适应和调整节奏，是为了更好的出发。

今年是特殊的一年。在复学后，近期各地方又开始了期末考试。7月3日，深圳市教育局发布紧急通知，要求取消中/高考、学业水平考外的各级各类期末考试，家长圈瞬间热议起来，尤其是本来即将要期末考的小学生们。对此，全球生涯规划师陈璐博士有几点感悟：

第一，今年以来的网课教学，长期与父母相处可能带来的亲子关系紧张，复课后教学进度不一，甚至较快，复课后，父母，教师和学生都有无形的压力，内部看到的数据以及媒体曝光的轻生的学生数据，着实让人心痛，从这点上看，中小学生的心理健康状态被放在重之之重理所应当，毕竟一个孩子背后是一个家庭。

第二，作为家长，我们要考虑孩子养育的初心，与成绩相比，身心健康，好的习惯更重要。首先，要由衷地表扬和肯定我们的孩子，坚持了这么长时间的网课，是很不容易的，换作我们，未必能做到。所以，多肯定，少否定。其次，在孩子复课还在沉浸在与同学相处的快乐短期内，成绩有起伏是可以理解的，毕竟大人的心情在外界不确定因素的影响也不是一直处于稳定、良好的状态。所以，不管考得如何，和孩子一起分析问题，打败问题。

第三，坚持每天让孩子有运动的时间，这个学期以来，我会在下班后带小孩去操场跑上三五圈，自己也跟着走几圈，或者打打羽毛球，跳绳，一起运动，如果遇到了她的同学，就让她们玩会。主要是让孩子在一个开阔的环境下换一个心情。绳子绷直太久，容易断，父母和孩子也可以通过亲子运动，调整心情，增进亲子关系。

最后，至于网络谈论中家长担心这个政策是否让孩子更没有抗挫折的能力，我认为不必太过担心，我们在特殊的时期给孩子们一个缓冲期，也让学校，教师和家长重新适应和调整节奏，是为了更好的出发。所以，抗挫折教育不一定要通过考试来实现，而是在生活中可以让孩子去体验。

（作者：全球生涯规划师 陈璐博士）