广东各地市

南方报业 @南方 党政网站 官方微信 网络有害信息举报专区

  • 南方网

  • 南方日报

  • 南方都市报

  • 南方杂志

南方网
要闻　 广东 中国 国际 经济 社会 直播
融媒 网评 理论 视频 快报 专题 公告 汽车 财经 教育 英文 生活 体育 视界 文化 乡村 双创 大湾区
EN
广州 深圳 珠海 汕头 佛山 韶关 河源 梅州 惠州 汕尾 东莞 中山 江门 阳江 湛江 茂名 肇庆 清远 潮州 揭阳 云浮
南方网> 教育>教育头条

家长如何进行抗挫折教育？

2020-07-04 08:46 来源：南方网
字号减小 字号增大

　　今年是特殊的一年。在复学后，近期各地方又开始了期末考试。7月3日，深圳市教育局发布紧急通知，要求取消中/高考、学业水平考外的各级各类期末考试，家长圈瞬间热议起来，尤其是本来即将要期末考的小学生们。对此，全球生涯规划师陈璐博士有几点感悟：

　　第一，今年以来的网课教学，长期与父母相处可能带来的亲子关系紧张，复课后教学进度不一，甚至较快，复课后，父母，教师和学生都有无形的压力，内部看到的数据以及媒体曝光的轻生的学生数据，着实让人心痛，从这点上看，中小学生的心理健康状态被放在重之之重理所应当，毕竟一个孩子背后是一个家庭。

　　第二，作为家长，我们要考虑孩子养育的初心，与成绩相比，身心健康，好的习惯更重要。首先，要由衷地表扬和肯定我们的孩子，坚持了这么长时间的网课，是很不容易的，换作我们，未必能做到。所以，多肯定，少否定。其次，在孩子复课还在沉浸在与同学相处的快乐短期内，成绩有起伏是可以理解的，毕竟大人的心情在外界不确定因素的影响也不是一直处于稳定、良好的状态。所以，不管考得如何，和孩子一起分析问题，打败问题。

　　第三，坚持每天让孩子有运动的时间，这个学期以来，我会在下班后带小孩去操场跑上三五圈，自己也跟着走几圈，或者打打羽毛球，跳绳，一起运动，如果遇到了她的同学，就让她们玩会。主要是让孩子在一个开阔的环境下换一个心情。绳子绷直太久，容易断，父母和孩子也可以通过亲子运动，调整心情，增进亲子关系。

　　最后，至于网络谈论中家长担心这个政策是否让孩子更没有抗挫折的能力，我认为不必太过担心，我们在特殊的时期给孩子们一个缓冲期，也让学校，教师和家长重新适应和调整节奏，是为了更好的出发。所以，抗挫折教育不一定要通过考试来实现，而是在生活中可以让孩子去体验。

　　（作者：全球生涯规划师 陈璐博士）

编辑： 罗予岐

相关新闻

返回南方网首页 教育头条

广东新闻

南方融媒体专区
南方日报电子报
南方杂志电子报

2020年 第13期
南方+客户端
回到首页 回到顶部
回到首页 回到顶部

南方报业传媒集团简介- 网站简介- 广告服务- 招标投标- 物资采购- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：020-87373397 18122015029 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235