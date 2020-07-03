【专家说】省实老师出妙招 高考开考前的黄金十分钟需要做什么？

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高考倒计时最后几天，考生们通过长期复习提升了学习能力、知识水平，而要考得好，就需要大家能把这些积累完整的释放在高考中，那么在考场上的一些细节的优化，能帮助大家更好地发挥出水准。
专家指路
把握开考前的黄金十分钟。有多年监考经验的蓝敏老师提醒各位考生，在正式开考答题前，监考老师会先下发试卷和答题纸。在这10分钟左右的时间里，我们要做好两件事。第一，按指引，填涂好个人的信息点
第二，通览试卷和答题卷，对整体试卷的情况，做到心中有数。
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高考倒计时最后几天，考生们通过长期复习提升了学习能力、知识水平，而要考得好，就需要大家能把这些积累完整的释放在高考中，那么在考场上的一些细节的优化，能帮助大家更好地发挥出水准。
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把握开考前的黄金十分钟。有多年监考经验的蓝敏老师提醒各位考生，在正式开考答题前，监考老师会先下发试卷和答题纸。在这10分钟左右的时间里，我们要做好两件事。第一，按指引，填涂好个人的信息点
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