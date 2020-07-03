孩子问，万一我高考砸了怎么办？建议家长这样回答更棒！

此时考生心态各种各样：焦虑、敏感、压力大、想要放弃……

又到一年高考时，距离2020年高考仅剩４天了，此时考生心态各种各样：焦虑、敏感、压力大、想要放弃……

如果孩子问你：“我万一高考考砸了怎么办?”家长该如何应对?

"一定要考好啊，不要辜负父母的期望!""考好考坏都没问题"……坦诚说，这些都不是好答案。

作为家长，我们最想让孩子从高考这场"战役"中收获的不仅仅是分数，更多地是希望他们能增强抗压能力、学习能力，因为现在的社会发展真的是太快了，人工智能对职业从工作内容、工作形式上等方面都有重构的影响，如果孩子只是一个会读书的“书呆子”，即使考上了最好的学府，而没有适应社会的能力，以后也会容易面临淘汰。

好的家长，不是要给孩子创造一个无菌的环境，而是让她学会在复杂的环境里自我成长。

所以，作为面向未来培育孩子的家长，我们知道，让孩子有方向、有动力、有行动，比让她们知道错哪了更重要。信心、勇气，也比内疚、自责更有价值。

我们不妨和孩子谈谈她们如何看待高考这个事情的。在此基础上，试着问问：

从过往的考试中我们学到了什么？

接下来，你打算怎么做？希望妈妈/爸爸怎么支持你？（这会儿干点什么事，能让咱开心点儿，放松一些？）

手中的沙子不能紧握，因为越紧，沙子就会漏的越快。高考也是这样，有时候抓分数抓的越紧，越害怕，反而考不好呢。希望考生们能够重新看待高考，放轻松，享受高考这个过程，享受吸取知识的过程，而不是刻意在乎这个结果。毕竟，对于家长和孩子而言，身心健康最重要。

孩子们，你只管努力，余下的交给时间吧！相信，念念不忘，必有回响！

【作者】南方网特邀嘉宾、全球职业规划师 陈璐