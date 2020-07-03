2020年初中学业水平考试注意事项

2020年初中学业水平考试（省统一印制试卷的地市）将于7月20-22日举行。

2020年初中学业水平考试（省统一印制试卷的地市）将于7月20-22日举行。日前，《广东省教育厅关于做好2020年初中学业水平考试考务工作的通知》印发，明确了考试相关事项。小编为考生整理了考试相关注意事项，快点来看看吧↓↓

广东省统一印制试卷的地市初中学业水平考试时间安排表

广东省2020年初中学业水平考试防疫工作指引（摘）

一、加强防疫保障

1.有住宿条件的中学，建议考生从考前14天起统一在校内住宿。

2.考生赴考点出行时要提前准备好口罩（一次性使用医用口罩或医用外科口罩）、手套、纸巾、速干手消毒剂等防护物资。如考生乘坐私家车、步行、骑自行车赴考点途中，可不必佩戴口罩。如考生乘坐出租车或网约车赴考点，提前预约车辆，乘坐时在后排落座并全程佩戴口罩，下车后应及时做好手卫生。如考生乘坐公共交通工具赴考点，全程佩戴口罩，可佩戴一次性手套，并做好手卫生。途中尽量避免用手接触其他物品，与周围乘客尽可能保持安全距离。如考生乘坐班车赴考点，宜全程佩戴口罩，保持开窗通风、分散就座，途中避免在车上饮食和用手接触其他物品，下车后做好手卫生。

身体异常考生原则上安排在指定的地点用餐及住宿。

3.考生完成考点入口体温检测相关程序洗手后，通过专用通道直接前往考场，不得在考点内随意走动。

4.身体异常考生由专人引领入场等候处置，安排校医等专业人员进行复核，经防疫评估具备条件的考生由专人引导径直前往备用考场或隔离考场。

二、强化保护措施和防疫培训

（一）加强防疫培训

考生要自觉服从考点防疫工作安排，注意个人卫生和防护，要做好口罩、消毒纸巾等个人防护用品的准备。考生之间要避免近距离接触交流。考前14天尽量在校内活动减少外出，避免与外地来粤人员接触，避免去人群聚集的场所。不要离开居住地，保持居家或家校两点一线。养成勤洗手、戴口罩的好习惯。不服从安排的，取消考试资格；故意隐瞒病情和相关接触史的，依法追究责任。

（二）实施考生考前健康状况监测

1. 考生须至少于考试前14天申领健康码。考前14天起到考试结束，考生所在学校负责对考生进行全员连续体温检测和健康监测。加强对社会考生的健康监测。社会考生由各地考招机构负责引导注册“健康码”。

考前第14天和考前第7天，由当地考招机构会同卫生健康部门对所有考生进行健康状态数据筛查（如可将考生报名库与相关部门的病例库、活动轨迹记录等进行比对）。

2．对考生进行健康状况监测。考生所在单位、学校在考前14天要对所有考试人员进行每日体温测量、记录和健康状况监测，要求考生于考前14天每天12点前上报每日健康状况、目前所在地、是否去过中高风险地区等信息。

身体异常考生和未及时上报考前14天相关监测信息的考生，要提供考前7天内核酸检测阴性证明。考前14天内或考试期间如发现身体异常考试工作人员或考生及考前14天内有境外活动轨迹的，要立即报告所在学校和当地教育行政部门。

（三）加强对考生入场和考试防疫管理

1. 考生于考前准时下载并打印准考证。考前要认真阅读考生防疫与安全须知，熟知考试的各项要求。未申报健康码的考生要如实填写个人健康调查表，签署《健康承诺书》，于考试当天进入考点时交给考试工作人员。

2. 考点入口检测体温。所有考生和考试工作人员进入考点必须佩戴口罩和检测体温，考生要注意与周边其他人保持1米以上的间隔距离。

考前60分钟起（规模较大考点可再提前），考点组织所有进入考点的考试工作人员和考生沿体温检测通道逐一接受体温检测及准考证、身份证、健康码等核查。要控制入场速度，保证间隔，有序入场。持绿色“健康码”，体温低于37.3℃正常的考生、考试工作人员方可进入考点。第一次测量体温不合格的，可适当休息后使用其他设备或其他方式再次测量。

身体异常考生经防疫评估可以参加考试的，由专人引导，经专用通道，前往隔离考场参加考试，同时做好后续应急处置工作。考生隐瞒身体异常情况，造成严重后果的，将依法追究相关人员责任。

3.考点要在考场入口准备一定数量的快速手消毒液供考生使用。考生使用快速手消毒液消毒双手后，应直接进入考场考试，进行违禁物品检查和进一步身份核验等工作。尽量避免再用手接触其他物品。

4.考生进入考点、考场时不得因为佩戴口罩影响身份识别。低风险地区的考生在进入考场前要佩戴口罩，进入考场就座后，考生可以自主决定是否继续佩戴；中高风险地区、备用隔离考场的考生要全程佩戴口罩。考点入口负责体温测量的工作人员要佩戴一次性使用医用口罩和一次性手套；普通考场监考员全程佩戴一次性使用医用口罩。隔离考场的监考员及工作人员需穿戴工作服、医用防护口罩和一次性手套等，必要时可穿戴防护服。所有考生、监考员和工作人员必须随时做好手卫生。

三、严格落实考试前后的防疫措施

每场考试结束后，考生要按监考员的指令有序疏散，不得拥挤，保持人员间距。

（来源：广东省教育考试院）