广东2020年高职院校五年一贯制单独招生考试全省统考录取最低分数线

7月1日，广东省广东省2020年高职院校五年一贯制单独招生考试全省统考录取最低分数线公布。2020年高职院校五年一贯制单独招生考试全省统考录取分数线按普通类、音乐类、美术类和体育类专业分别划定。经研究决定，广东省2020年高职院校五年一贯制单独招生考试全省统考录取最低分数线如下：
一、普通类分数线 205 分
二、音乐类分数线 120分/术科合格
三、美术类分数线 130分/术科合格
四、体育类分数线 130分/术科合格
广东省招生委员会
2020年7月1日
南方网
南方日报
南方都市报
南方杂志
7月1日，广东省广东省2020年高职院校五年一贯制单独招生考试全省统考录取最低分数线公布。2020年高职院校五年一贯制单独招生考试全省统考录取分数线按普通类、音乐类、美术类和体育类专业分别划定。经研究决定，广东省2020年高职院校五年一贯制单独招生考试全省统考录取最低分数线如下：
一、普通类分数线 205 分
二、音乐类分数线 120分/术科合格
三、美术类分数线 130分/术科合格
四、体育类分数线 130分/术科合格
广东省招生委员会
2020年7月1日
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