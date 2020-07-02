广州7月6日起填报中考志愿，权威问答来了！

广州市招考办发布《关于做好2020年广州市高中阶段学校招生填报志愿工作的通知》《2020年广州市高中阶段学校招生报考指南》，并针对学生、家长关心的热点问题作出回应。

7月1日，广州市招考办发布《关于做好2020年广州市高中阶段学校招生填报志愿工作的通知》《2020年广州市高中阶段学校招生报考指南》，并针对学生、家长关心的热点问题作出回应。

《通知》指出，广州中考生于2020年7月6日8:30至7月10日15:00填报志愿，凭考生号、密码或通过粤省事登录“广州市高中阶段学校招考服务平台”（https://zhongkao.gzzk.cn/，以下简称“中考服务平台”）填报志愿。

考生须在2020年7月10日（星期五）15:00前对网上填报的志愿信息予以确认，逾时未确认的志愿信息无效。

今年广州全市报名总人数92922人，较去年增加2271人。其中户籍生65261人，较去年增加3348人；非户籍生27661人，同比减少1077人。截至目前全市共有25209人通过随迁子女资格审核，较去年增加547人。

今年在广州招生的高中阶段学校（含校区，下同）共232所，包括普通高中125所，中职学校（包括职业高中、普通中专、技工学校）107所。总计划97703个，招生规模保持稳定，高中阶段学校供应学位数继续大于全市报名升学人数。其中普通高中计划54878个，含公办高中计划49553个，民办高中计划5325个；76所示范性普通高中（含国家级示范性普通高中和广州市示范性普通高中）招生计划共41370个，较去年增加1785个。中职学校计划42825个，其中省级重点以上中职学校计划35803个。

不限定各批次的填报顺序，不要求所有批次和志愿都报满，考生可根据个人意愿自行填报，但同批次内须遵循从第一志愿到后续志愿的填报顺序，并应尽可能利用志愿容量，以增加录取机会。

针对学生、家长关注的热点问题，广州市招考办一一回应。

一、广州高中阶段教育有哪些学校？

答：我市高中阶段教育的学校有：普通高中（含公办和民办高中）、高职（高等学校五年制专科，下同）、中职学校（含教育系统的职业高中、普通中专，人力资源和社会保障系统的技工学校）。除高职院校招生工作由省教育考试院统一组织管理外，其他学校由广州市招生考试委员会办公室统一组织招生考试和录取工作。

二、各类考生的报考范围是什么？

三、跨区生的升学范围有何规定？

答：学籍与户籍不在同一个区的我市户籍应届生，选择按户籍所在区升学的，称为“跨区生”，须在中考报名时提出跨区申请，报考范围与其户籍所在区具有该区学籍和户籍的应届初中毕业生相同。其中符合指标生报考资格的考生，无论是否跨区，都只能报考学籍所在学校分得的指标计划。

四、越秀、海珠、荔湾三区的考生升学范围要注意什么？

答：普通高中统招计划（不含自主招生和指标到校计划）招生时，三个区同属一个招生区域，即三个区的考生等同于一个区的考生，均可报考三区内的区属普通高中，不视作外区考生。

但三区的初中应届毕业生报考指标到校计划和参加自主招生时，只能报考分配到学籍所在初中学校的区属示范性普通高中指标计划和学籍所在区（外地返穗生为户籍所在区）区属示范性高中的自主招生计划，以及省市属示范性普通高中指标计划和自主招生计划，不能报考其他区属的示范性普通高中指标计划和自主招生计划。

五、如何理解区属示范性普通高中学校可在提前批面向全市招生，但招收学校所在区以外的学生人数不能超过本校当年招生总计划的15％？

答：区属公办示范性（含国家级示范性和广州市示范性）普通高中学校可在提前批面向全市招收我市户籍生和政策性照顾学生，但招收学校所在区以外的学生人数不能超过本校当年招生总计划的15％。具体招生计划数详见《报考指南》第七部分普通高中提前批统一计划招生各校“外区招生最大计划数”。

例如：某校今年招生总计划为500人，在提前批安排招生计划200人，其中最多安排75人（占总计划15%）招收学校所在区以外的学生，余下125人面向本区招生；其余计划安排在第一批面向本区招收300人。

区属示范性高中在提前批面向全市招生，考生选择更多，建议考生结合自身学业水平，参照招生学校往年录取分数，可适当考虑报考外区示范性高中。

六、广州高中阶段学校招生批次有哪些，录取顺序如何？

答：我市高中阶段学校招生分两阶段进行，先进行普通高中的录取（含普通高中补录），再进行中职学校的录取。招生批次安排如下：

独立招生学校：外语、美术类和招收宏志生、港澳子弟班的学校，以及自主招生学校。

提前批：1.公办示范性普通高中学校指标计划；

2.示范性普通高中学校统一计划。

第一批：省一级普通高中学校。

第二批提前录取：广州市美术中学。

第二批：市一级普通高中学校。

第三批：区一级及以下普通高中学校。

第四批：各级各类中职学校（含职业高中、普通中专、技工学校）。

录取顺序依次按照：独立招生学校、提前批指标计划、提前批统一计划，第一批、第二批提前录取、第二批、第三批、普通高中补录、第四批(中职学校录取)、中职学校补录（注册入学方式）进行。

七、各批次志愿个数是多少？

答：各批次志愿个数如下表

八、不同录取批次之间，志愿的顺序互相影响吗？

答：不影响。按照投档录取规定，投档是分批进行的，不同的录取批次之间，其志愿顺序互不影响。

例如，考生在提前批填报A校，录取分数达不到而落选了，该生在第一批同样填报了A校（A校在提前批和第一批都有招生计划），而且超过了A校第一批的录取最低分数，则该生就有可能投档到A校，不会因为该生在提前批落选了而不在第一批投档。但如果该生在第一批未填A校志愿，即使分数超过了A校第一批的录取最低分数，该生也不会被A校投档录取。

更多详细问答，考生可点击http://gzzk.gz.gov.cn/zwgk/zwdt/content/post_6438103.html查询。

南方日报记者 马立敏