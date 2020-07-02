教育部考试中心：7月恢复部分雅思托福考试

关于调整2020年7月海外考试的通知。

据教育部考试中心，根据新冠肺炎疫情防控形势及各海外考试考点实际情况，经研究并商相关国外考试主办机构，决定对7月份海外考试做如下调整：

1.从7月11日起恢复苏州大学、扬州大学、宁波大学、西安外国语大学、深圳城市学院、上海中学、常州高级中学、东莞文盛国际学校、苏州国际预科学校和深圳赛格人才培训中心的托福考试（共10个考点，其7月4日和5日的托福考试取消, 考试费将全额退还至考生个人报名账户）。其它托福考点仍不具备组考条件，继续取消其7月份的托福考试，考试费将全额退还至考生个人报名账户。

2.从7月9日开始恢复雅思上海机考中心、广州机考中心和重庆机考中心的所有计算机化雅思考试（共3个机考考点，4个机考考场）；从7月11日开始逐步恢复苏州大学、扬州大学、宁波大学、厦门大学、广西大学、西安外国语大学、西北工业大学、陕西师范大学、四川外国语大学、重庆大学、石家庄信息工程学院和深圳赛格人才培训中心的各类雅思纸笔考试（共12个纸笔考点，其复考日期之前的雅思考试取消, 考试费将全额退还至考生个人报名账户，具体安排见报名网站通知）。其它雅思考点仍不具备组考条件，继续取消其7月份的雅思考试，考试费将全额退还至考生个人报名账户。

3.从7月12日起恢复苏州大学、扬州大学、宁波大学、西安外国语大学、深圳城市学院、上海中学、东莞文盛国际学校和深圳赛格人才培训中心的GRE考试（共8个考点）。其它GRE考点仍不具备组考条件，继续取消其7月份的GRE考试，考试费将全额退还至考生个人报名账户。

4.从7月9日开始恢复上海、广州GMAT考点和苏州大学、宁波大学、西安外国语大学和深圳赛格人才培训中心的GMAT考试（共6个考点，其7月9日之前的GMAT考试取消, 考试费将全额退还至考生个人报名账户）。其它GMAT考点仍不具备组考条件，继续取消其7月份GMAT考试，考试费将全额退还至考生个人报名账户。

5.取消2020年7月4日举行的德福考试。

感谢广大考生的理解与配合。

教育部考试中心

2020年6月29日