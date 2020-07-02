广东各地市

南方报业 @南方 党政网站 官方微信 网络有害信息举报专区

  • 南方网

  • 南方日报

  • 南方都市报

  • 南方杂志

南方网
要闻　 广东 中国 国际 经济 社会 直播
融媒 网评 理论 视频 快报 专题 公告 汽车 财经 教育 英文 生活 体育 视界 文化 乡村 双创 大湾区
EN
广州 深圳 珠海 汕头 佛山 韶关 河源 梅州 惠州 汕尾 东莞 中山 江门 阳江 湛江 茂名 肇庆 清远 潮州 揭阳 云浮
南方网> 教育>教育头条

教育部考试中心：7月恢复部分雅思托福考试

2020-07-02 08:58 来源：南方网
字号减小 字号增大

　　据教育部考试中心，根据新冠肺炎疫情防控形势及各海外考试考点实际情况，经研究并商相关国外考试主办机构，决定对7月份海外考试做如下调整：

　　1.从7月11日起恢复苏州大学、扬州大学、宁波大学、西安外国语大学、深圳城市学院、上海中学、常州高级中学、东莞文盛国际学校、苏州国际预科学校和深圳赛格人才培训中心的托福考试（共10个考点，其7月4日和5日的托福考试取消, 考试费将全额退还至考生个人报名账户）。其它托福考点仍不具备组考条件，继续取消其7月份的托福考试，考试费将全额退还至考生个人报名账户。

　　2.从7月9日开始恢复雅思上海机考中心、广州机考中心和重庆机考中心的所有计算机化雅思考试（共3个机考考点，4个机考考场）；从7月11日开始逐步恢复苏州大学、扬州大学、宁波大学、厦门大学、广西大学、西安外国语大学、西北工业大学、陕西师范大学、四川外国语大学、重庆大学、石家庄信息工程学院和深圳赛格人才培训中心的各类雅思纸笔考试（共12个纸笔考点，其复考日期之前的雅思考试取消, 考试费将全额退还至考生个人报名账户，具体安排见报名网站通知）。其它雅思考点仍不具备组考条件，继续取消其7月份的雅思考试，考试费将全额退还至考生个人报名账户。

　　3.从7月12日起恢复苏州大学、扬州大学、宁波大学、西安外国语大学、深圳城市学院、上海中学、东莞文盛国际学校和深圳赛格人才培训中心的GRE考试（共8个考点）。其它GRE考点仍不具备组考条件，继续取消其7月份的GRE考试，考试费将全额退还至考生个人报名账户。

　　4.从7月9日开始恢复上海、广州GMAT考点和苏州大学、宁波大学、西安外国语大学和深圳赛格人才培训中心的GMAT考试（共6个考点，其7月9日之前的GMAT考试取消, 考试费将全额退还至考生个人报名账户）。其它GMAT考点仍不具备组考条件，继续取消其7月份GMAT考试，考试费将全额退还至考生个人报名账户。

　　5.取消2020年7月4日举行的德福考试。

　　感谢广大考生的理解与配合。

教育部考试中心

2020年6月29日

编辑： 罗予岐

相关新闻

返回南方网首页 教育头条

广东新闻

南方融媒体专区
南方日报电子报
南方杂志电子报

2020年 第12期
南方+客户端
回到首页 回到顶部
回到首页 回到顶部

南方报业传媒集团简介- 网站简介- 广告服务- 招标投标- 物资采购- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：020-87373397 18122015029 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235