第六届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛之“青年红色筑梦之旅”启动

6月30日，第六届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛的重要子活动——“青年红色筑梦之旅”（以下简称“红旅”）全国启动仪式在深圳、北京两地采取线上线下同步的方式启动。

6月30日，第六届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛（以下简称“大赛”）的重要子活动——“青年红色筑梦之旅”（以下简称“红旅”）全国启动仪式在深圳、北京两地采取线上线下同步的方式启动。本届大赛由教育部等十二部委与广东省人民政府联合主办，华南理工大学与广州市人民政府、深圳市人民政府联合承办。

据介绍，第六届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛将举办“1+6”系列活动。“1”是主体赛事，包括高教主赛道、“青年红色筑梦之旅”赛道、职教赛道、萌芽赛道。“6”是6项同期活动，包括“智闯未来”青年红色筑梦之旅活动、“智创未来”全球创新创业成果展、“智绘未来”世界湾区高等教育峰会、“智联未来”全球独角兽企业尖峰论坛、“智享未来”全球青年学术大咖面对面、“智投未来”投融资竞标会。

“敢闯、会创”一直是华工人的特质。华南理工大学党委书记章熙春表示，“青年红色筑梦之旅”是传承红色基因，不忘初心、牢记使命的“再学习”；是保持奋斗姿态，弘扬改革开放精神的“再深化”；更是投身脱贫攻坚，决胜全面建成小康社会、实现“两个一百年”奋斗目标的“再出发”。华南理工将举全校之力，做好大赛和活动的筹备工作，与大家携手将这堂最有温度的“国情思政大课”引向深入，努力向教育部和广东省交出一份满意的答卷。

2020年是脱贫攻坚决战决胜之年，今年的“红旅”活动聚焦决战决胜脱贫攻坚和全面建成小康社会最后的“硬骨头”，号召各地各高校大学生深入脱贫攻坚主战场，围绕52个未摘帽贫困县的创新创业、乡村振兴、环境保护、全面小康等开展活动。据悉， 活动现场，音诗画《红旅青年助力扶贫，广阔天地大有作为》以“视频+诗朗诵”的形式予以呈现，奋斗在脱贫攻坚一线的党员干部们送上寄语，现场红旅学子代表誓师，一同呐喊“决胜脱贫攻坚，红旅青年再出发”作出回应，展现助力脱贫攻坚的热情与决心。来自全国的代表队伍挥舞代表着青春与梦想的旗帜，从闯关赛道出发，奋力奔向决战脱贫攻坚的“最后一公里”。

据了解，今年的“红旅”活动充分融入深圳经济特区建立40周年、深圳建设中国特色社会主义先行示范区一周年有关活动中，通过打造“红旅日”12小时线上直播以及“淘宝直播带货”“话题打榜热搜”“移动链式传播”等云覆盖方式，在更大范围、更高层次、更有温度、更深程度上带领广大青年站在改革开放再出发的新的历史起点，“敢闯敢试、敢为天下先”。同时，增设了“社区治理奖”“逐梦小康奖”，更突出对在城乡社区治理等方面有贡献项目的奖励；且校赛与省赛原则上采用线上路演的方式，减少线下同期活动。

因为疫情的关系，主办方为无法来到现场的师生特别打造了12小时不间断直播活动，在新华网、人民网、央视频、人民直播、“全国大学生创业服务网”抖音号、新浪微博、B站、凤凰新闻、钉钉等多平台进行。同时，华南理工大学官方微博设置话题#红旅12小时超长直播#，开发“我是红旅火炬手”H5互动小程序，营造了积极参与热烈讨论的浓烈氛围。

“红旅”活动是中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛的重-命传统教育，用创新创业成果服务乡村振兴战略、助力精准扶贫脱贫，走好新时代青年的新长征路。2017年8月15日，习近平总书记给大赛“青年红色筑梦之旅”大学生回信，深切勉励青年学子把激昂的青春梦融入伟大的中国梦，扎根中国大地了解国情民情，在创新创业中增长智慧才干，在艰苦奋斗中锤炼意志品质，在亿万人民为实现中国梦而进行的伟大奋斗中实现人生价值，用青春书写无愧于时代、无愧于历史的华彩篇章。重要回信充分肯定了大学生服务革命老区、助力乡村脱贫致富奔小康和奋发有为的精神风貌，体现了以习近平同志为核心的党中央对青年一代的关心厚爱和殷切期望。