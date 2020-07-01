粤高校22个学科进入全球前50

其中广东14所高校169个学科、香港8所高校208个学科、澳门4所高校24个学科上榜。

南方网讯 6月29日，世界四大权威大学排行榜之一的软科发布2020年世界一流学科排名，范围包括全球90个国家和地区的1800余所高校。南方教育智库独家获悉，粤港澳大湾区26所高校共401个学科入选。其中广东14所高校169个学科、香港8所高校208个学科、澳门4所高校24个学科上榜。

“软科世界一流学科排名”对全球大学在相关学科的表现进行测量，包括学科国际权威奖项、学科顶尖成果、科研质量、国际合作等。

广东共有14所高校169个学科上榜。其中，中山大学以45个上榜学科数量位居中国内地高校第2位。华南理工大学24个、深圳大学22个位居省内数量第2、第3位。

从学科排名来看，中山大学旅游休闲管理和华南理工大学食品科学与工程均排名全球第4位，代表了广东高校学科的最好成绩。此外共有22个学科进入全球前50，绝大部分为工学类，为中山大学、华南理工大学、华南农业大学、深圳大学、暨南大学5所高校学科。

传统名校表现稳定，一批新兴高校得益于广东高水平大学建设，此次排名表现抢眼。

深圳大学有22个学科上榜，其中7个学科进入全球百强，上榜学科数领跑地方高校。广东工业大学以13个上榜数，其中控制科学与工程、通信工程和计算机科学与工程3个学科进入全球前100，展现贴近广东产业发展的理工科大学强劲实力。

广州大学近年来重点打造的通信工程学科，成绩显著，进入全球前150。南方科技大学材料科学与工程、纳米科学与技术、化学3个学科进入全球前150。广东海洋大学有兽医学1个学科上榜，即进入全球前150。

香港共有45个学科进入全球前50，53个学科进入全球51-100位，整体实力雄厚，其中香港理工大学旅游休闲管理排名世界第1。澳门有澳门大学的旅游休闲管理、控制科学与工程和澳门旅游学院的旅游休闲管理共3个学科进入全球前50，与当地经济产业相匹配。

从中国内地整体来看，中国内地共有253所高校上榜，上榜总次数2220次，位列全球第二。10个学科夺得世界第一，分别是清华大学（通信工程）、哈尔滨工业大学（仪器科学）、同济大学（土木工程）、上海交通大学（船舶与海洋工程）、武汉大学（遥感技术）、北京科技大学（冶金工程）、北京航空航天大学（航空航天工程）、北京交通大学（交通运输工程）、江南大学（食品科学与工程）和中南大学（矿业工程）。

南方日报记者 姚瑶 通讯员 杨溪