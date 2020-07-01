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上学路上“一个都不能少”

2020-07-01 09:46 来源：南方日报
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　　■扶 青

　　教育部、国务院扶贫办等十个部门6月29日联合印发《关于进一步加强控辍保学工作 健全义务教育有保障长效机制的若干意见》，要求确保今年全国九年义务教育巩固率达到95%，切实解决因学习困难、外出打工、早婚早育、信教而辍学问题。

　　教育兴则国家兴，教育强则国家强。义务教育作为国家统一实施的、所有适龄儿童少年必须接受的教育，具有强制性、普及性、均衡性特征。强制性意味着“必须上”，普及性强调的是“免费上”，均衡性则蕴含“平等上”的追求。“十三五”规划明确要求，2020年全国九年义务教育巩固率要达到95%的目标。截至6月14日，全国义务教育阶段辍学人数由去年年初60万人减少至6781人。现在看来，目标已初步达成，相关部门为何专门再强调？

　　从现实出发，尽管目标任务已经初步完成，但受办学条件、地理环境、家庭经济状况和思想观念等多重因素影响，我国西部一些地区仍不同程度存在失学辍学现象，小学毕业年级和初中学生辍学、流动和留守儿童失学辍学问题仍突出，甚至不排除有人可能“因疫辍学”。十部门在这个阶段再次强调控辍保学，很有针对性，在回应一些现实诉求的同时，也是在表明一种态度：义务教育关系重大，不仅要达成95%目标，更要有“一个都不能少”的追求。

　　教育是党之大计、国之大计。从教育的视角来看，“知识改变命运”，必须把教育事业放在优先位置。努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育，是打通社会阶层流动、促进社会整体进步的重要方式。而从扶贫的视角来看，教育是阻断贫困代际传递的治本之策。正所谓“治贫先治愚，扶贫先扶智”，不让一个学生因家庭经济困难而失学，是国家对人民的庄严承诺；也只有扎实抓好教育，让贫困地区的孩子成长成才，才是提高扶贫工作实效的长效方法。

　　当然还要看到，除了经济困难的因素外，还有因学习困难、外出打工、早婚早育、信教而产生的辍学问题。这就需要相关部门多管齐下，坚决禁止各种违法违规导致的辍学现象，鼓励各地结合实际做好劝返复学工作。比如，建立对学习困难学生的帮扶制度，严厉打击使用童工等违法犯罪行为，依法依规制止早婚早育等现象，破除“读书无用论”的怪论等。总之，青少年不能预见自己的未来，让他们普遍接受义务教育，是正确的引导、负责任的体现。

　　实现义务教育有保障，是教育脱贫攻坚战的重大政治任务，也是“两不愁三保障”的底线目标之一，事关脱贫攻坚的成效和全面小康的成色。接下来，各地区各部门都要将控辍保学作为一项重要工作来抓，动员社会各界共同努力，早日实现“一个都不能少”的预期目标。

编辑： 罗予岐

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