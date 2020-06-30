医学生，有了世界“通行证”

教育部临床医学专业认证工作委员会以“无条件通过”的成绩正式获得世界医学教育联合会（WFME）医学教育认证机构认定。

教育部临床医学专业认证工作委员会“无条件通过”世界医学教育联合会的医学教育认证机构认定，表明我国临床医学认证工作委员会所认证高校的医学教育质量得到了国际认可。当前，医疗服务领域的开放程度和全球化速度正在加快，医学正由“以疾病治疗为中心”向“以健康促进为中心”转变。我国将不断提升医学教育办学质量，努力培养优秀医学人才，不断提升医学教育国际化水平。

近日，教育部临床医学专业认证工作委员会以“无条件通过”的成绩正式获得世界医学教育联合会（WFME）医学教育认证机构认定。

“世界医学教育联合会主席评价，这次认定结果是完美的，是非比寻常的，是一个了不起的成就。”教育部高等教育司负责人介绍，这标志着我国建立起具有中国特色、国际实质等效的医学教育专业认证体系，表明中国临床医学认证工作委员会所认证高校的医学教育质量得到了国际认可。

人才培养质量达到国际标准，将全面参与世界高等医学教育规则制定

新冠肺炎疫情发生以后，我国数以百万计的医务工作者毅然逆行，用高超的医术全力救治，彰显了我国医学教育的高质量。要实现高水平医学发展和高质量医学人才输出，在医学院校的培养过程中就需要有严格的质量把关。开展医学院校的专业认证，是提高医学人才培养质量的重要外部保障制度。

“各国医学教育认证机构只有通过WFME机构认定，其发布的针对所认证医学院校的认证结论才能被认可，认证过的医学院校的毕业生才能被全球健康卫生行业所接受。”中国工程院院士、北京大学常务副校长詹启敏介绍，WFME机构认定是目前全球公认的医学教育互认机制，“通过WFME机构认定，意味着通过认证的院校临床医学专业人才培养质量达到了国际共识标准，我国的医学生有了走向世界的通行证”。

2019年10月，上海交通大学医学院接受WFME对我国认证机构认定过程的国际专家全程观摩。“WFME专家表示，上海交通大学医学院所展现的教育教学水平与WFME认可的欧美医学院校教育教学水平没有差别，他们对中国医学教育的快速发展有了切身感受。”中国科学院院士、上海交通大学副校长陈国强说。

“通过了WFME机构认定，中国将可以全面参与世界高等医学教育标准和规则的制定，这是医学教育国际舞台上响起的一种新声音。”教育部高等教育司负责人说。

陈国强认为，通过WFME机构认定，有利于与时俱进地提升我国医学教育办学质量，加强我国与世界各国和各地区的紧密合作，有效推动学生交流、学分互认和职业认同等，有利于我国医学教育适应国际化进程、加强医学人力资源的跨国流动，为我国医学教育国际化发挥重要作用。

“在医学教育这个世界大舞台上，中国将通过与各方充分的交流与合作，彰显中国医学教育的风采，发挥越来越大的影响力，为全世界医学教育发展贡献中国方案、中国智慧和中国力量。”北京大学校长郝平说。

推进医工医理医文深度融合，培养服务健康全过程的专业人才

“无论对个人还是国家来说，健康就是最前面的‘1’，没有了‘1’，后面有再多的‘0’也没有意义。”教育部高等教育司负责人表示，面对新冠肺炎疫情的挑战，面对实施健康中国战略的新任务，面对世界医学发展的新形势，迫切需要从经济社会发展全局的高度加快推进医学教育改革。

新形势下，如何加快我国医学教育创新发展？

“医学教育是大国计、大民生、大学科、大专业。下一步，将从诊疗拓展到预防、诊疗和康养，树立医学新理念。”教育部高等教育司负责人表示，将加快推进以新医科统领医学教育创新发展，提出所有医科专业标准的新要求，根据新变化布局新的医科专业，大力推进医工医理医文深度交叉融合。

“综合性大学应以医学专业认证为抓手，持续推进医学教育创新改革发展。”中国工程院院士、中南大学校长田红旗说，当前医学正由“以疾病治疗为中心”向“以健康促进为中心”转变。通过开展专业认证，医学教育逐渐从以培养诊疗相关专业人才为主，转变为培养涵盖预防、诊疗、康养领域，服务生命全周期、健康全过程的专业人才，“要利用综合性大学学科门类齐全的优势，构建合作平台，促进医科与工科、理科、文科等的交叉融合，建设一批新的医学相关专业。”

“临床医学专业认证作为一种质量评价和保障机制，基本价值取向是将国际认证标准与立德树人根本要求有机结合，将扎根中国与借鉴世界有机统一，通过认证提升质量、强化特色、补齐短板、创新发展。”复旦大学党委书记焦扬表示，医学生将从事“健康所系、生命所托”的事业，要把价值引领、知识传授、能力培养有机统一起来，教育引导学生坚定理想信念、厚植人文情怀、精进专业能力、培养奋斗精神，努力培养具有国家意识、人文情怀、科学精神、专业素养、国际视野的卓越医学人才。

横向拓展到中医护理等领域，做好院校教育与毕业后教育的衔接

我们如何抓住WFME机构认定的契机，进一步加快构建更加完备的医学教育认证体系？

教育部高等教育司负责人介绍，一是在临床医学专业认证基础上，横向拓展到中医、护理、口腔等专业领域，纵向加强医教协同延伸到毕业后教育阶段，衔接院校教育与毕业后教育，形成具有中国特色的更加完整、完善的医学认证体系，促进我国医学教育质量持续改进提升，加快建立引领世界中医教育发展的中医药专业认证体系；二是进一步研究专业认证的激励和约束机制，构建专业认证与执业医师考试有效衔接的政策机制，推动院校教育与住院医师规范化培训的紧密衔接；三是积极参与医学教育专业认证的国际交流合作，不断扩大我国在世界高等医学教育质量标准制订中的话语权和影响力。

在经济全球化背景下，医疗服务领域的开放程度和全球化速度正在加快，医务人员的跨国界、跨地区流动是大势所趋。

“通过医学教育认证的实践，认证工作委员会进一步总结和发现我国医学教育的优势和不足，在全国推广各医学院校办学经验，及时有针对性地引领改革和完善医学教育改革政策，定期修订国家标准，并建立认证工作委员会督查机制，进一步契合我国乃至全球范围不断变化的医疗卫生服务需求。”陈国强表示，期待能够邀请更多有全球影响力的国际医学教育专家加入认证工作委员会，期待认证工作委员会在资源共享、信息同步的医疗资源全球化推动下，为提升我国医学教育的影响力发挥更大作用。

“医学教育认证机构通过WFME的认定，标志着中国高等教育质量保障体系建设以及高等教育质量提高都向前迈进了一大步。”教育部高等教育司负责人说。