广东各地市

南方报业 @南方 党政网站 官方微信 网络有害信息举报专区

  • 南方网

  • 南方日报

  • 南方都市报

  • 南方杂志

南方网
要闻　 广东 中国 国际 经济 社会 直播
融媒 网评 理论 视频 快报 专题 公告 汽车 财经 教育 英文 生活 体育 视界 文化 乡村 双创 大湾区
EN
广州 深圳 珠海 汕头 佛山 韶关 河源 梅州 惠州 汕尾 东莞 中山 江门 阳江 湛江 茂名 肇庆 清远 潮州 揭阳 云浮
南方网> 教育>教育头条

全国义务教育阶段辍学学生人数下降近99%

2020-06-30 08:54 来源：人民网 孙竞
字号减小 字号增大

　　近日，教育部等十部门联合印发了《关于进一步加强控辍保学工作 健全义务教育有保障长效机制的若干意见》。《意见》强调，要确保除身体原因不具备学习条件外，贫困家庭义务教育阶段适龄儿童少年不失学辍学，确保2020年全国九年义务教育巩固率达到95%，持续常态化开展控辍保学工作，形成义务教育有保障长效机制。

　　截至6月14日，全国义务教育阶段辍学学生人数由2019年年初的60万人减少至6781人，下降了近99%，其中建档立卡贫困家庭辍学学生人数由20万人降至97人；52个未摘帽贫困县辍学学生人数由8.2万人减少至433人，下降了99.5%。

　　《意见》要求挂牌督战重点地区，以52个未摘帽县为主战场，以“三区三州”为决战地，以控辍保学为主攻点，从政策、资金、项目上给予倾斜支持。全面梳理已复学和仍辍学学生情况，一人一案制定工作方案，继续加大劝返力度，确保建档立卡贫困家庭辍学学生今年秋季学期全部应返尽返。坚决防止因疫情造成新的辍学。

　　《意见》要求突出工作重点，切实解决因学习困难、外出打工、早婚早育、信教而辍学问题。对学习困难辍学学生，要建立学有困难学生帮扶制度，有针对性地制定教学计划，通过插班、单独编班、普职融合等多种方式做好教育安置工作；对外出打工辍学学生，会同公安、人力资源社会保障部门建立协作劝返机制，及时相互通报信息，严厉打击使用童工违法犯罪行为；对早婚早育辍学学生，要在严格禁止、依法依规处罚的基础上，认真做好这类适龄儿童少年的劝返复学工作，给予特殊关怀；对因信教而辍学学生，严格落实宪法和法律相关规定，严禁利用宗教妨碍国家教育制度的实施，会同有关部门依法依规共同做好劝返复学工作。

　　《意见》要求各地加强组织保障，健全五大机制，更好地保障适龄儿童少年接受义务教育的权利。一是健全联控联保责任机制，切实加强组织领导，认真履行政府控辍保学法定职责，不断完善“一县一策”控辍保学工作方案，强化督导检查和考核问责，确保中央要求落到实处。二是健全定期专项行动机制，坚持控辍保学与招生入学工作同部署同落实，在每学期开学前后集中开展控辍保学专项行动，加大行政督促劝返复学力度，防止辍学新增和反弹。三是健全应助尽助救助机制，全面落实义务教育“两免一补”政策，对符合条件的劝返复学适龄儿童少年要落实社会救助政策措施，保障学生顺利完成九年义务教育。四是健全依法控辍治理机制，加强法律法规的宣传教育，坚决禁止各种违法违规导致的辍学现象，鼓励各地结合实际完善运用法律手段做好劝返复学的工作举措。五是健全办学条件保障机制，统筹利用义务教育各类工程建设项目，大力改善农村特别是贫困地区义务教育办学条件，大力加强义务教育学校教师队伍建设，不断提高教育教学质量。

编辑： 罗予岐

相关新闻

返回南方网首页 教育头条

广东新闻

南方融媒体专区
南方日报电子报
南方杂志电子报

2020年 第12期
南方+客户端
回到首页 回到顶部
回到首页 回到顶部

南方报业传媒集团简介- 网站简介- 广告服务- 招标投标- 物资采购- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：020-87373397 18122015029 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235