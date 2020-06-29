教育部发布《全国普通高校本科教育教学质量报告》

高校办学条件和教学资源得到明显改善，“大学质量文化建设”呈现新风貌。

为全面总结2018年全国高校本科教育教学质量状况，教育部教育督导局委托教育部高等教育教学评估中心研制完成《全国普通高校本科教育教学质量报告（2018年度）》（以下简称《报告》）。

《报告》基于高等教育质量监测国家数据平台和全国1000余所普通高校本科教学质量年度报告，紧扣“以本为本”“四个回归”等新时代本科教育改革发展的政策要求，以本科教育教学质量为主线，采用海量数据挖掘、多维案例分析、大规模问卷调查等方法，呈现高校提高本科教育教学质量的新举措、新经验、新成效，为本科教育教学改革提供决策参考，引导高校落实立德树人根本任务、巩固本科人才培养中心地位。

《报告》指出，党的十九大以来，我国高等教育进入内涵式发展新阶段，本科教育全面振兴。

2018年，教育部通过全面布局“四新”建设、推出“六卓越一拔尖”计划2.0、部署一流专业建设“双万计划”、颁布本科专业类教学质量国家标准等一系列重要举措，在本科教育关键领域“谋突破、上水平”，打响新一轮全面振兴本科教育攻坚战，高校人才培养能力得到全面提升。

《报告》认为，高校扎实落实立德树人根本任务，“三全育人”工作有序开展。

实施高校思想政治工作质量提升工程，推动高校加强思政课程建设、深化思政工作改革，建立完善立德树人育人机制，构建“三全育人”大格局。2018年，全国培育“三全育人”综合改革试点单位125家，以“三全育人”为导向建设高校思想政治工作精品项目200项、中青年骨干队伍建设项目20个。

《报告》表明，高校师德师风建设和教师队伍建设取得成效。

按照《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》要求，高校在教师聘用、年度考核、职称评聘等工作中，坚持师德第一标准，引导广大教师争做“四有”好老师。2018年，高校博士学位教师占比38.21%，较2017年增长1.5个百分点；行业背景教师占比17.68%，较2017年增长5.8个百分点；辅导员队伍规模从2017年的58750人增加到2018年的65571人。

《报告》显示，高校改革创新人才培养模式工作持续推进。

2018年，高校打破第一课堂到第二课堂的壁垒，将社会课堂、虚拟课堂引入传统的课堂教学，理论与实践相互融合。高校累计开设专业实验课达到144.17万门，累计建设国家级实验实训示范中心1210个、校外实践实习基地22.6万个，实践育人体系不断完善。高校积极开展创新创业教育，持续深化科教融合，推动创新创业教育融入人才培养全过程，截至2018年底，452所高校增加创新创业学分，参与创新创业训练计划学生达30.49万人次。

《报告》强调，高校办学条件和教学资源得到明显改善，“大学质量文化建设”呈现新风貌。

各级财政加大高等教育投入，高校生均教育经费（全日制学生）达到3.27万元。线上课程资源建设得到强化，教育部认定国家精品在线开放课程1291门，上线慕课数量达到8100门。高等教育质量保障体系逐步健全，政府完善质量标准，强化外部教育教学评估；高校内修教学督导、专项评估、常态监测，质量文化得到培育和养成，提高学生培养质量成为主旋律。

《报告》反映，学生学习体验满意度不断提升，大部分学生对自身成长与收获满意。

2016—2018年，学生对课程教学和学习风气的满意度得分分别为64.48、66.25、67.62和60.75、61.64、63.83，呈现持续上升趋势。2018年，74%的学生认为自己在确立明晰人生观、价值观方面有极大或较大提高，75.9%的学生认为大学期间自己的合作能力有较大或极大提高，74.1%的学生对自己在大学期间的成长与收获满意。

与此同时，《报告》还指出，部分高校本科教育教学工作尚存在以下问题。

一是人才培养中心地位未完全落实。部分高校对人才培养中心地位的落实保障度不够，制度保障教学、全员服务教学等落实不到位，高校教授为本科生授课比例仅为77.11%。

二是教学模式创新性不足。部分高校慕课、翻转课堂、线上线下混合式教学等新型教学模式应用不足，高校专业课小班化课堂（30人及以下）平均开设率仅为29.11%。

三是学习过程管理总体不严格。部分高校课程学习难度、挑战度不高，考核方式单一、重结果轻过程，2016—2018年，高校学业挑战度总体上仍处于中等偏下水平。

四是师德师风建设未形成长效机制。部分高校对师德师风建设工作的统筹领导力度不够，个别教师不能认真履职尽责，学术不端行为仍有发生，师德考核在教师考核评价中被弱化。

此外，《报告》还进一步指出，我国本科教育教学质量保障体系有待继续健全完善。

评估制度设计需着力解决重点难点问题，立德树人评估指标尚不够具体，高校分类评估有待进一步完善。高校在职称评聘、职务考核、激励奖励、资源分配等方面依然强调“帽子、课题、成果、经费、奖项”等指标，人才培养成效的评价标准尚未得到充分体现。

目前，《报告》已由高等教育出版社公开出版发行。

来源：教育部