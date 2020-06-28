深大今年新增3个专业和2个专业方向

招生专业共81个（94个专业方向），新增3个招生专业和2个专业方向。

南方网讯 6月27日上午10：00，由南方日报、南方新闻网、南方+客户端主办的“南方青春高考季-2020年广东高考招生咨询会”将邀请深圳大学招生办公室主任李智军携深大热门学院专业招生宣讲人及优秀学生代表做客线上访谈。

据了解，深大作为一所综合性大学，深大的学科门类非常齐全，涵盖11个学科门类，有100个本科专业，今年还新增金融科技、机器人工程、学前教育（师范）3个专业，以及软件工程（腾班）和心理学（师范）这2个专业方向。现有粤海、沧海、丽湖、罗湖四个校区。

李智军主任透露，今年深大在广东省还是面向全省招生，录取批次分提前批、本科批（代码均为10590），还有面向贫困地区招收农村学生专项计划（地方专项计划，单独代码为30590）。招生专业共81个（94个专业方向），新增3个招生专业和2个专业方向。其中，提前批的招生专业为师范类专业和护理学专业，增设学前教育（师范）1个招生专业和心理学（师范）1个专业方向；本科批，普通文理类增设金融科技（文理兼招）、机器人工程（只招理科）2个招生专业和软件工程（腾班）1个专业方向（只招理科）；音乐类减少音乐学（师范）1 个招生专业。招生计划方面，广东省的招生总规模基本稳定，计划数略有减少，其中地方专项计划计划数与去年一致，提前批计划数较去年有所增加，本科批计划数较去年有所减少；学院/专业计划进一步调整优化。具体以广东省教育考试院招生专业目录为准。

针对高考文化课成绩优异的普通文理类新生，我们也有相关的奖励方案，制定了“拔尖创新人才”培优计划奖励方案以及基础学科和新兴学科专业本科新生奖学金奖励方案，相关规定可查阅深圳大学本科招生网。

建议考生：在填报志愿时，首先是要根据自己在全省的排名情况，参考深大往年在广东省的录取排名，并且把深圳大学填在院校志愿中靠前的位置（欢迎第一志愿报考）；其次是专业志愿尽量填满，且按梯度填报，并且要选择服从专业调剂，以降低被退档的风险。深大普通文理类专业录取实行专业平行志愿，按分数优先原则，结合专业要求进行录取，专业志愿之间不设分数级差，没有单科分的要求。在投档比例范围内，对于已投档至深大的普通文理类考生，在服从所有专业调剂、体检合格且符合有关录取规定的情况下，我们承诺录取，均不退档。关于专业所在校区，可以查阅我们已公布的招生章程，除了医学部、生命与海洋科学学院、化学与环境工程学院和材料学院这四个学院（部）相关专业的新生是在丽湖校区报到，其它专业的新生都是在粤海校区（含沧海校区）报到。

你最关心的“2020最新招生政策”、“报考条件”、“学校往年分数线”、“志愿填报时需注意哪些”......等问题，可以点击链接查阅《“2020年广东高考招生咨询会”志愿填报专题》。

扫描下方二维码查看直播回顾：