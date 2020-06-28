宁波诺丁汉大学2020年本科新生入学奖学金条例公布

在2020年新型冠状病毒蔓延的严峻形势下，宁波诺丁汉大学成立了“抗疫专项奖学金”， 用以支持疫情最为严重的湖北省考生、全国援鄂医护人员子女以及湖北省疫情防治一线的医护人员子女报考宁波诺丁汉大学。

为充分鼓励优秀学子报考宁波诺丁汉大学，接受优质的国际化教育，宁波诺丁汉大学制定2020年本科新生入学奖学金条例。学校将从2020年高考批次新生中遴选高考成绩突出的优秀学生，发放“李叶耀珍奖学金”、 “优秀新生奖学金”。此外，在2020年新型冠状病毒蔓延的严峻形势下，宁波诺丁汉大学成立了“抗疫专项奖学金”， 用以支持疫情最为严重的湖北省考生、全国援鄂医护人员子女以及湖北省疫情防治一线的医护人员子女报考宁波诺丁汉大学。

本条例及其实施细则适用于2020级高考统招入学的新生。宁波诺丁汉大学对奖学金的评选及颁发有最终的解释权和决定权。

（一）“李叶耀珍奖学金”和“优秀新生奖学金”

“李叶耀珍奖学金”由香港乐声物业投资有限公司董事会主席李达三先生和他的夫人叶耀珍女士于2008年捐资设立。奖学金用于奖励优秀的高中毕业生报考就读宁波诺丁汉大学。“李叶耀珍奖学金”旨在奖励诚实守信、品学兼优、爱国爱乡、勤奋自律，具有创新精神、批判性思维，敢于挑战自我，且具有发展潜能的优秀学子。“优秀新生奖学金”由宁波诺丁汉大学设立，用于奖励优秀的高中毕业生报考就读宁波诺丁汉大学。

第一条：适用对象

本细则适用于宁波诺丁汉大学2020年全国高考统招批次录取的本科新生。在实行平行志愿填报的省、市、自治区，考生须为非征求志愿填报宁波诺丁汉大学。

第二条：奖学金金额

1） “李叶耀珍奖学金”全额奖学金金额：人民币10万/年，四年共计40万元

2） “李叶耀珍奖学金”半额奖学金金额：人民币5万/年，四年共计20万元

3） “优秀新生奖学金”金额：人民币2万/年，四年共计8万元

4） 湖北省考生的“李叶耀珍奖学金”全奖及半奖金额将按照学费减免后来折算

第三条：评定条件

新生入学奖学金评定以学生当年的高考成绩作为评判标准，我校认可各省市考试院承认的高考加分，原则上须达到以下列表中的要求。下表中的数据为考生的高考分数在所属省份的名次排名，考生须达到该排名之内（含）。

注：1）考生高考分数对应的名次号以各省教育主管部门公布的“一分一段”表中该分数的最高位次为准；2）江苏省考生的选测科目须BB以上。

第四条： 奖学金复评条件及发放管理

1、 “李叶耀珍奖学金”及“优秀新生奖学金”的发放原则上为期四年，第一学年奖学金由新生的高考实际成绩确定资格，金额将在第一学年学费中给予抵减。 第二学年及以后各学年奖学金的发放在学年初由奖学金评定小组进行评审，对获奖学生的行为规范和学习情况进行复评，复评通过后，可获得次学年奖学金。复评方法:

1) 学生在一学年中遵守学校各项规章制度，凡有违法行为、弄虚作假并经查实或在校期间违反校纪校规受处分的，取消奖学金资格，取消次学年及以后各学年奖学金额度；

2) 学生在一学年中体育课、中国文化课成绩合格（无补考）；

3) 复评达到在校期间考核的分数要求: 学生前一学年度的各门课平均成绩须达到当年该专业排名的前10%或均分在65分以上。若学生能达到专业排名前10%或均分65分以上，则可续得下一学年奖学金金额；若学生不能达到专业排名前10%或均分低于65分，则取消下一学年奖学金金额；若学生连续2年未达到专业排名前10%或均分65分以上，则该生奖学金资格将被取消；

4) “2+2”专业后两年赴英国诺丁汉大学学习期间不能享受此奖学金；

5) 凡学生中途转、退学的，取消转、退学以后各学年奖学金额度；凡学生因自身主观因素造成的中途转、退学，该学生应退回所有以前各年度享受的该项奖学金金额；

6) 凡学生中途休学的，取消休学学年该奖学金额度。

2、 “李叶耀珍奖学金”、“优秀新生奖学金”与宁波诺丁汉大学其他在校生学术奖学金不可兼得，以最高额为限定，与在校期间的其他非学术类奖学金可兼得。

（二）抗疫专项奖学金

2020年初的新冠病毒疫情蔓延，对于高三考生来说，要经受冲刺高考和抗击疫情的双重压力，实属不易。愿考生们能在高考中充分发挥，收获属于自己的硕果，跨入自己理想的学府。

在和这场突如其来的疫情抗击过程中，一大批援鄂医护人员和奋战在一线的医务工作者们是这场战役中最美的逆行者。他们冲在疫情防控的最前线，为守护人民群众的健康和生命安全坚守岗位，诠释了“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的崇高精神。

为了鼓励和支持疫情最为严重的湖北省考生，也为了致敬全国援鄂医护人员和坚守在疫情防治一线的湖北省医护人员，表达对奋战在抗击疫情一线医护人员的崇敬和支持，宁波诺丁汉大学特设立2020年抗疫专项奖学金。

第一条：适用对象

1. 针对新冠病毒疫情影响较为严重的省份（湖北省），2020年报考并录取到宁波诺丁汉大学的新生，每生每年将得到10000元学费减免，连续四年；

2. 针对全国援鄂医护人员以及在疫情防治一线的湖北省医护人员， 若其子女选择报考宁波诺丁汉大学，凡被录取的考生，将获得20000元奖学金；

3. 针对目前在校的湖北籍学生，如因新冠疫情给家庭带来重大经济影响，每生将得到20000元资助金；

4. 针对目前在校的学生，如父母是援鄂医护人员或在疫情防治一线的湖北省医护人员，每生将得到20000元资助金；

5. 满足上述条件1和2的考生，第一年将获得30000元奖学金；

6. 同时满足“李叶耀珍奖学金”及“优秀新生奖学金”条件的考生，此项“抗疫奖学金”可兼得。

第二条：评定条件

满足援鄂医护人员及湖北省抗疫一线医护工作者子女费用减免的申请人须提交参与人有效身份证件、户口本、所在医疗机构出具的在职证明、医师执业证书、护士执业证书、参加抗击疫情的有效证明等。

第三条：奖学金发放管理

此项奖学金金额将从学生的学费中给予抵减。

宁波诺丁汉大学招生与就业发展办公室