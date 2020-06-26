华中师范大学:新增3个新专业 招生计划中非师范专业占比2/3

学校今年共有19个大类75个本科专业面向全国招生。2020年新增人工智能、大数据管理与应用、土地资源管理3个新专业。

华中师范大学位于九省通衢的武汉，地理位置优越，交通便利。学校是教育部直属重点综合性师范大学，“双一流”建设高校，国家“211工程”、国家教师教育“985优势学科创新平台”建设高校，是国家培养中、高等学校师资和其他高级专门人才的重要基地。近日，该校招生与就业工作处副处长曾艳梅接受新华网采访时表示，学校虽然是师范类高校，但招生计划里三分之二为非师范专业。

曾艳梅介绍，学校现有“双一流”学科2个：政治学和中国语言文学。国家级省级一流本科专业建设点20个，国家重点学科8个，国家重点（培育）学科1个，国家文理科基础学科人才培养和科学研究基地2个（历史学、物理学），国家级特色专业12个，国家和省级综合改革试点专业（试点学院）10个等。“一流的学科体现在一流的专业上。”曾艳梅介绍，今年，学校有20个本科专业获批为国家级和省级一流本科专业建设点。

采访中，曾艳梅为广大考生和家长介绍了学校2020年招生情况：学校今年共有19个大类75个本科专业面向全国招生。2020年新增人工智能、大数据管理与应用、土地资源管理3个新专业。

曾艳梅强调，学校今年新成立“人工智能教育学部”，该学部是学校建设“学科特区”、实行综合改革的试点单位，以建成人工智能与教育深度融合的交叉学科创新高地，全面支撑学校教师教育改革创新为建设定位，致力于建设“人工智能＋教育”领域的国家技术创新中心。

转专业机会有两次 途径有三种

学生进入学校后，如果对所学专业不满意该如何解决？曾艳梅表示，解决途径有多种。比如，学校每年12月会组织转专业考试，学生提出申请，并通过考试实现转专业。“每位同学大一和大二分别有一次转专业的机会。”另外，学生在校期间，除主修专业外，还可以根据个人兴趣和发展需要，选择其他专业的课程学习并取得相应学分。此外，通过大类招生进校的学生根据各学科课程安排，在大一或者大二基础课程结束后，根据个人意愿，按照双向选择的原则进行专业分流。

培养厚基础强能力、高素质的创新型、应用型人才

曾艳梅介绍说，为培养“厚基础强能力、高素质的创新型、应用型人才”，学校将通识教育与专业教育相结合，学生全面发展和个性发展有机结合，构建“德智体美劳”五育并举全面发展的一流人才培养体系，设有国家基地班（文科：历史学；理科：物理学）、直博班（数理、化学）、交叉班、“博雅计划”培养班、“未来教育家计划”培养班、省级英才班、战略性新兴产业计划等拔尖创新人才培养试验班。

另外，学校是教育部卓越教师培养计划改革项目承担高校，是教育部信息化试点高校，“深度融合信息技术的高校人才培养体系重构与探索实践”项目曾荣获国家级教学成果特等奖。学校现有国家级实验教学示范中心3个，省级教学示范中心11个，建有19个实验教学中心，建立了完整的本科实践教学体系，学校多支队伍在“挑战杯”、“互联网+”、“东芝杯”等重大竞赛中获奖。

此外，学校高度重视国际合作与交流，与加拿大、俄罗斯、法国、英国等70多个国家的100多所大学建立了校际交流关系，开展广泛的学术交流与科研合作。“学校常年聘有外籍专家和教师在校任教，并邀请高层次专家来校讲学，开展合作研究。除派遣教师赴海外留学深造外，学校还选择合作院校的优势学科专业，进行学生联合培养，现有各层次、各类型学生境外交流项目100余个，与国外大学共建4所孔子学院，在校长短期国际学生人数达2400余人，生源遍布全球140多个国家。”

关于学校毕业生去向问题。曾艳梅表示，学校高度重视就业工作，实施“一把手工程”，近年来本科毕业生就业率一直保持在95%以上。就业单位流向以教育系统和企事业单位为主，就业地区主要分布在中部及沿海经济发达地区。“学校被誉为‘中南地区教师培养的摇篮’，湖北省60％以上的特级教师，毕业于我校。用人单位普遍认为我校毕业生‘综合素质高、专业基础扎实、工作踏实勤奋、适应性强’。”另外，学校每年近40%的毕业生考取研究生或出国深造，其中95%以上升学到名牌院校和科研院所。

“奖助贷勤免补”为一体的多元化资助体系

对于家庭有困难的学生，曾艳梅表示，学校承诺不会让一个学生因家庭经济困难失学。据她介绍，目前学校已基本形成国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、国家助学贷款、社会奖助学金、新生绿色通道、勤工助学、学费减免和大病医疗救助等多元化资助体系，家庭经济困难学生资助面达到100%。国家助学贷款（含生源地贷款）批复率100%，1200余个校内勤工助学岗位、3000余个校外兼职岗位以及40余个创业项目提供了实践锻炼平台。

此外，公费师范生在校学习期间，免除学费、免缴住宿费，并补助生活费（600元/月）品学兼优的公费师范生还可享受国家和学校设置的各类奖学金，奖励金额800-8000元不等。

三条报考要求需留意

最后，曾艳梅建议考生报考该校时：首先要注意专业级差。学校以考生投档成绩为基准，按照专业志愿分数极差的方式进行录取，第一专业志愿与第二专业志愿级差为1分，第二专业志愿与第三专业志愿级差为1分，后续专业志愿无级差。

其次，留意部分专业招生有一定特殊要求，比如，英语（师范）和翻译只招英语考生，日语专业只招日语、英语考生，俄语专业只招俄语、英语考生等。其中，报考英语（师范）、翻译的考生，外语单科成绩原则上不低于120 分（满分 150 分，不满150 分需折算分数，外语保送生无要求）。

此外，师范专业考生身高原则上男生不低于1.6m，女生不低于 1.5m，且面部无疤痕（若低于身高要求或面部有疤痕，建议报考非师范专业）等。