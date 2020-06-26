助力高考，决胜未来！高考志愿填报系列直播本周精彩继续

2020年高考即将来临
高三的孩子们正在战场上冲锋陷阵
作为最坚实的后盾家长们在这紧要的冲刺阶段还能做些什么？不要做错什么？
“三分考七分报”
前期搜集的大量高考志愿填报核心素材该如何正确的使用？
高考志愿填报系列直播精彩继续！
本周六（6月27日）下午14：30——17：30，两场干货满满的直播等着你~
本期直播安排
主讲人：广东实验中学心理学高级教师/学生发展指导中心主任——蓝敏
主题：《冲刺阶段，家长还能做些什么？不要做错什么？》
时间：6月27日14：30-15：30
直播通道:
主讲人：南方网教育频道特约嘉宾——日丽
主题：《如何使用高考志愿填报的各种资料？》
时间：6月27日16：30-17：30
直播通道:
为给广大的高考家庭提供科学志愿填报的指导，由南方日报、南方网、南方+客户端共同主办的“南方青春高考季-2020年广东高考招生咨询会”将在六月举办高考志愿填报系列直播，助力家长、考生精准填报志愿。
系列直播的内容环环相扣，建议大家收藏下方【往期直播回顾】↓↓↓
往期直播回顾
主题：《教你一小时上网搜集高考志愿填报核心素材》
主讲人：南方网教育频道特约高考志愿填报专家——长今
主题：《家长如何辅助孩子定位专业》
主讲人：全球职业规划师——陈璐
主题：《一门帮你筛选高校的进阶课》
主讲人：广东高等教育出版社原社长——张耀荣