助力高考，决胜未来！高考志愿填报系列直播本周精彩继续

“三分考七分报”，前期搜集的大量高考志愿填报核心素材该如何正确的使用？

2020年高考即将来临

高三的孩子们正在战场上冲锋陷阵

作为最坚实的后盾家长们在这紧要的冲刺阶段还能做些什么？不要做错什么？

“三分考七分报”

前期搜集的大量高考志愿填报核心素材该如何正确的使用？

高考志愿填报系列直播精彩继续！

本周六（6月27日）下午14：30——17：30，两场干货满满的直播等着你~

本期直播安排

主讲人：广东实验中学心理学高级教师/学生发展指导中心主任——蓝敏

主题：《冲刺阶段，家长还能做些什么？不要做错什么？》

时间：6月27日14：30-15：30

直播通道:

主讲人：南方网教育频道特约嘉宾——日丽

主题：《如何使用高考志愿填报的各种资料？》

时间：6月27日16：30-17：30

直播通道:

为给广大的高考家庭提供科学志愿填报的指导，由南方日报、南方网、南方+客户端共同主办的“南方青春高考季-2020年广东高考招生咨询会”将在六月举办高考志愿填报系列直播，助力家长、考生精准填报志愿。

系列直播的内容环环相扣，建议大家收藏下方【往期直播回顾】↓↓↓

往期直播回顾

主题：《教你一小时上网搜集高考志愿填报核心素材》

主讲人：南方网教育频道特约高考志愿填报专家——长今

主题：《家长如何辅助孩子定位专业》

主讲人：全球职业规划师——陈璐

主题：《一门帮你筛选高校的进阶课》

主讲人：广东高等教育出版社原社长——张耀荣