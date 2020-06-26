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助力高考，决胜未来！高考志愿填报系列直播本周精彩继续

2020-06-26 08:41 来源：南方网
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　　2020年高考即将来临

　　高三的孩子们正在战场上冲锋陷阵

　　作为最坚实的后盾家长们在这紧要的冲刺阶段还能做些什么？不要做错什么？

　　“三分考七分报”

　　前期搜集的大量高考志愿填报核心素材该如何正确的使用？

　　高考志愿填报系列直播精彩继续！

　　本周六（6月27日）下午14：30——17：30，两场干货满满的直播等着你~

　　本期直播安排

　　主讲人：广东实验中学心理学高级教师/学生发展指导中心主任——蓝敏

　　主题：《冲刺阶段，家长还能做些什么？不要做错什么？》

　　时间：6月27日14：30-15：30

　　直播通道:

　　主讲人：南方网教育频道特约嘉宾——日丽

　　主题：《如何使用高考志愿填报的各种资料？》

　　时间：6月27日16：30-17：30

　　直播通道:

　　为给广大的高考家庭提供科学志愿填报的指导，由南方日报、南方网、南方+客户端共同主办的“南方青春高考季-2020年广东高考招生咨询会”将在六月举办高考志愿填报系列直播，助力家长、考生精准填报志愿。

　　系列直播的内容环环相扣，建议大家收藏下方【往期直播回顾】↓↓↓

　　往期直播回顾

　　主题：《教你一小时上网搜集高考志愿填报核心素材》

　　主讲人：南方网教育频道特约高考志愿填报专家——长今

　　主题：《家长如何辅助孩子定位专业》

　　主讲人：全球职业规划师——陈璐

　　主题：《一门帮你筛选高校的进阶课》

　　主讲人：广东高等教育出版社原社长——张耀荣

编辑： 罗予岐

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