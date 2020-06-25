广州高考考生7月6日可踩点

广州所有高考考点均有空调，考生可于7月6日下午可提前到考点熟悉赴考路线。

南方网讯 广州所有高考考点均有空调，考生可于7月6日下午可提前到考点熟悉赴考路线。6月23日，广州市招考办发布广东省2020年普通高校招生统一考试（高考）和普通高中学业水平合格性考试（学考）注意事项。

今年高考将于7月7日至8日举行，学考将于7月9日至10日举行。广州市招考办提醒，未注册“粤康码”的考生不予打印准考证，不得参加考试。个别因生僻字、证件类型等原因无法正常注册粤康码的考生，请联系报名点，由报名点汇总上报另行处理。

南方日报记者 马立敏 通讯员 穗考宣