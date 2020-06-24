10万＋岗位“职”等你来

6月初，省教育厅会同21个地市相关高校，联合智联招聘、前程无忧，依托广东省高校毕业生就业创业智慧服务平台为我省2020届高校毕业生举办了“广东省2020届高校毕业生21地市区域系列大型公益网络招聘活动”,目前本场专题活动岗位已超10万+,将持续开展至8月31日。

南方网讯（记者/柯丹洁 通讯员/粤教宣）随着高校毕业季的来临，为进一步做好我省高校毕业生就业工作，抓住毕业生就业关键期，广东省教育厅继续联合拓展，全力整合就业岗位资源，持续为广大毕业生提供全程优质服务。6月初，省教育厅会同21个地市相关高校，联合智联招聘、前程无忧，依托广东省高校毕业生就业创业智慧服务平台为我省2020届高校毕业生举办了“广东省2020届高校毕业生21地市区域系列大型公益网络招聘活动”,目前本场专题活动岗位已超10万+,将持续开展至8月31日。

为做好本次活动，各地市承办高校积极走访属地人社、工信、卫生等部门及社会知名人才服务机构携手聚力，同步宣传发动。用人单位和毕业生均可通过广东省高校毕业生就业创业智慧服务平台（http://job.gd.gov.cn/）或21地市活动专题页（http://job.gd.gov.cn/2020cityzp/index.html）参加活动。

此外，平台同步正在开展的招聘活动还有“广东省2020届高校毕业生系列供需见面活动”“木棉花暖”“面向湖北高校毕业生及外省湖北籍毕业生”大型公益网络招聘专场和高校校园专场。在此，省教育厅呼吁各用人单位积极在平台发布本单位优质就业岗位，携手助力我省高校毕业生顺利就业、尽早就业。