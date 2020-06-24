佛山职教：让每一个孩子都能接受最适合自己的教育

佛山中职特色学校学什么？专业课堂如何教？报考需要注意什么？

佛山中职特色学校学什么？专业课堂如何教？报考需要注意什么？6月21日，佛山市教育局联合南方+客户端共同推出中职学校特色专业云探营活动。走进佛山三所“国字号”职校，实地参观珠宝、烹饪、汽修三大特色的专业实训场地，并为中考考生提供在线咨询和报考支招。

“为了更好展现职教风采，‘我最喜爱的中职学校’评选活也在此期间推出，受到社会各界的广泛关注。”佛山市教育局相关负责人表示，为更好服务地方产业和经济发展，佛山不断深化产教融合，校企合作，以“优秀”等次通过“职业教育综合改革示范市”验收。希望借助系列活动，大力弘扬劳模精神和工匠精神，营造“崇尚一技之长、不唯学历凭能力”的良好社会氛围，让每一个孩子都能接受最适合自己的教育，形成具有佛山特色、与国际接轨的开放融通的现代职业教育良好发展格局。（点击为你喜爱的中职学校点赞）

特色专业打造

省级“双精准”专业立项26个

走进学校专业实训中心的珠宝展厅，数十件毕业学生珠宝作品呈现眼前，扇舞、孔雀、花冠等精美珠宝作品造型精美夺目，引人入胜。

“这些作品运用到的起版、花丝等工艺都会在课堂中进行学习。一年级主要学习基础课程，二年级学生可根据兴趣选择设计工作室和工艺工作室两个不同方向，三年级则可根据自身发展需要选择升学或者就业。”珠宝首饰设计工作室负责人夏引回说。

作为“职业教育综合改革示范市”，佛山市十分重视职业教育的发展。今年招生的21所中职学校中有国家中等职业教育改革发展示范学校5所，国家级重点中职6所，省级重点中职10所。此次职校探营直播走进的是佛山其中的3所国家级示范校，采用课堂亲历探营、特色专业展示、名师现场讲解等方式，为广大学生和家长呈现佛山职业教育特点及特色，彰显现代职教的“佛山追求”。

在专业建设上，佛山各中职学校共开办64个专业，涵盖14个专业大类，专业有如汽车运用与维修、机器人应用与维护、模具制造技术、护理、服装设计与工艺、电子商务、高星级饭店运营与管理、中餐烹饪与营养膳食等214个布点数。

其中，佛山第一个中餐烹饪与营养膳食专业于2001年开办，今年5月，获评佛山市省级“粤菜师傅”培训基地，所在学校招生从过去的50人扩招到现在的120人左右。汽车运用与维修专业历经30多年的发展，已成为全国首批交通行业示范专业。

在职业教育综合改革示范市创建期间，佛山市华材职业技术学校通过了第三批国家示范校的验收，南海区九江职业技术学校、南海区第一职业技术学校、三水理工学校先后通过省重点中职学校评估，南海卫生职业技术学校、佛山市华材职业技术学校、梁銶琚职业技术学校、顺德中等专业学校相关专业成功入选全国职业院校示范专业点。

“产业的动态性决定职业教育专业设置的动态性，佛山已基本构建起专业随产业动态对接机制，建立与产业发展布局高度匹配、深度对接、重点覆盖的专业布局。横向上实现对接重点产业的专业布局和示范项目实现全覆盖。”佛山市教育局相关负责人介绍，经过发展，目前佛山中职学校有国家示范专业4个，省级“双精准”专业立项26个，省重专业41个，市级“双精准”专业立项11个，形成了具有佛山特色、与国际接轨的开放融通的现代职业教育良好发展格局。

行业大师引领

以技能大赛锤炼“大城工匠”之魂

育人为本，需要全面提升人才培养质量。职业学校专业学习讲究“做中学，学中做”，学生们在课室内基本以实操学习为主。老师的讲台上方基本都设置有电子显示屏，可以对教学过程进行现场投屏并回看。中职学校的理论学习室则与实操场室连为一体，学生碰到不懂的问题可以即学即练。

全面提升人才培养质量，创新师资队伍是重要保障。佛山首创“双岗概念”“顶岗置换”方案和“百人提升计划”，每年统一组织超过100名中职学校工业机器人应用、高速高精加工、3D打印相关专业骨干教师进行技术提升与专业转岗培训，解决师资下企业严重影响学校教学的难题，储备一大批精专业、懂市场的双岗精英。

中国制造需要大国工匠支撑，佛山制造同样离不开大城工匠。佛山还注重以“大师工作室”培育“大城工匠”之技，深入开展“大国工匠进校园”“劳模进校园”等活动，工匠培育的佛山样本正在示范市的创建中逐渐成型。

近年来，佛山命名的“佛山·大城工匠”正逐步引进校园，建设“大师工作室”，在职业学校建成“阎晓农大师工作室”（汽修）、“胡锦超大师工作室”（珠宝）、“李高大师工作室”（模具）等10多个大师工作室，培育出全国“天工精艺奖”一等奖获得者杨秋香、全国十佳导游梁秀莹等学生精英和工匠之苗。

“在教学过程中，培养学生的创意和思维能力很重要。我比较注重职业技能和职业素养并重培养，让学生有职业认同感。在行业摸爬打滚50多年，我不希望看到珠宝工艺传承出现断层，到学校教学就是想把我的毕生技艺传承下去，这是我一直以来的心愿。”顺德区首饰专家工作室主持人胡锦超说。

据统计，2019年佛山全市中等职业学校的“双师”型教师人数1816人，占专业课教师的比例为86.23％。引进能工巧匠进入职业院校任课1128人，专家进校园讲座318人次，讲座受益学生68764人次。

在指导职业学校开展教育教学活动中，佛山注重培育精益求精的“工匠精神”，全市中职学生职业素养明显提升，技能水平不断提高。2016—2018年技能大赛省赛一等奖中，佛山市分别占全省的27.4％、30.5％、30.54％。2019年，广东省获得22项全国中职专业技能大赛金奖，佛山占8项。

其中，郑敬诒职业技术学校珠宝专业学生陈奇亮代表中国参加第45届世界技能大赛珠宝加工项目，获得该项目银牌的全国历史最好成绩。佛山市华材职业技术学校机械加工技术专业毕业生叶子进代表中国参加第44届世界技能大赛，勇夺机电一体化项目金牌，为祖国赢得荣誉。

畅通升学渠道

毕业生被优质专科院校录取比例超七成

推进产教融合、深化校企合作是职业教育的核心命题。佛山成立机械装备等六大佛山重点行业校企合作共同体，构建了“三元一制，中高一体，分段育人，工学交替”“学校+产业学徒培训中心+企业”“校中厂”和“厂中校”“工作室+项目”“包班搭课”等形式的校企一体人才培养模式，实施多层次、多元化校企一体育人模式改革探索。截至2019年，佛山组建6个重点行业校企合作共同体，校企合作企业数达788个，校企共建实训基地750个。

在此过程中，佛山还注重人才协同培养，创新性提出“学校+公共实训中心+企业联合培养”的现代学徒制人才培养模式，建立了校企人才共育、过程共管、成果共享、责任共担的现代学徒制校企合作机制，2018年12月顺利通过教育部首批试点验收。

现代学徒制试点以来，佛山7所试点院校与23家合作行企，共招收现代学徒1274人，现有在训现代学徒835人，已毕业学徒439人，涌现了以梁博文同学为代表的一批优秀毕业生。

为了畅通升学渠道，佛山还着力推进中高职一体化办学。作为广东省率先试点中高职贯通培养试点的地区，2018年佛山5所国家示范校与佛山职业技术学院、顺德职业技术学院等率先实现“5+0”一体化合作办学。中高职贯通培养已经成为佛山市中职学生重要的成才渠道之一。

目前，佛山有52个专业与省内优质公办高职院校开展中高职三二分段、五年贯通及共建高职专业学院的人才培养方式，实现中高职无缝对接，学生只需在中职期间考取国家职业资格技能等级证书，即可入读省内优质公办高职专业学院，5年可获取全日制大专文凭。

此外，中职学生还可以通过高职高考（“3＋技能证书”考试）、高职院校自主招生、“技能状元”保送、参加高职院校扩招、入读国际班等近10种升学渠道报考入读省内高职或本科院校，取得全日制大专或本科毕业证。

据统计，2019年佛山市中等职业学校毕业生人数为16064人，其中升入高等教育人数为9185人，升学率达到57.17%。在高等教育专科录取层面，佛山市中职学校毕业生被优质专科院校（“双高”计划院校及广东省18所一流高职院校）录取比例为72%，录取占比高于普通高中和民办高中毕业生。

“在国家和省加快发展现代职业教育深化产教融合的引领下，佛山适应和引领经济发展新常态、转型发展开启新局面、把职业教育摆在经济社会发展和教育改革创新中更加突出的位置，强化统筹协调，推进体制机制建设，优化区域布局和专业结构，创新人才培养模式，提升办学水平和服务能力。我们希望不断追求标准链的前沿、制度链的深度和人才链的顶端，为国家构建全新的人才认证体系提供佛山方案，为促进校企合作提供佛山经验，为‘大城工匠’的培养提供佛山样本。”佛山市教育局相关负责人说。

南方日报记者 王雅铄