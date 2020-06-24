2020年高考前，广东将实现高考考场空调全覆盖

各地市纷纷结合本地实际抓落实，想方设法推进高考考点考场空调和高清视频设备全覆盖安装。

高考日益临近，高温持续烤人。景李虎厅长在6月16日下午召开的学生返校工作专班视频调度会议上向全省各地市提出高考考点考场全覆盖安装空调和高清视频设备的工作要求，实实在在为考生创造一个清凉舒适的考试环境。各地市纷纷结合本地实际抓落实，想方设法推进高考考点考场空调和高清视频设备全覆盖安装。

目前，广州、深圳、珠海、佛山、梅州、东莞、中山、潮州等8个地市已实现高考考点考场全覆盖安装空调和高清视频设备；汕头、韶关、惠州、汕尾、江门、湛江、肇庆、清远、揭阳、云浮等10个地市已实现高考考点考场全覆盖安装高清视频设备。汕头、韶关、河源、惠州、汕尾、江门、阳江、湛江、茂名、肇庆、清远、揭阳、云浮等13个地市承诺在今年高考前实现高考考点考场全覆盖安装空调。河源、茂名等2个地市承诺在今年6月24日前实现高考考点考场全覆盖安装高清视频设备；阳江市承诺在今年8月30日前实现高考考点考场全覆盖安装高清视频设备。具体情况如下：

空调全覆盖安装情况

已完成的地市

广州、深圳、珠海、佛山、梅州、东莞、中山、潮州等8个地市。

承诺完成的地市

汕头（7月5日前完成）、韶关（6月30日前完成）、河源（7月4日前完成）、惠州（6月30日前）、汕尾（6月30日前完成）、江门（6月30日前完成）、阳江（6月30日前完成）、湛江（7月2日前完成）、茂名（6月30日前完成）、肇庆（6月30日前完成）、清远（7月5日前完成）、揭阳（6月30日前完成）、云浮（7月4日前完成）等13个地市。

高清视频设备全覆盖安装情况

已完成的地市

广州、深圳、珠海、汕头、佛山、韶关、梅州、惠州、汕尾、东莞、中山、江门、湛江、肇庆、清远、潮州、揭阳、云浮等18个地市。

承诺完成的地市

河源（6月24日前完成）、阳江（8月30日前完成）、茂名（6月24日前完成）等3个地市。

来源：广东省教育厅