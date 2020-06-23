16个新职业发布 “新领” 新机遇

智能制造工程技术人员、工业互联网工程技术人员、虚拟现实工程技术人员、连锁经营管理师、供应链管理师、网约配送员、人工智能训练师、电气电子产品环保检测员、全媒体运营师、健康照护师、呼吸治疗师、出生缺陷防控咨询师、康复辅助技术咨询师、无人机装调检修工、铁路综合维修工和装配式建筑施工员等16个新职业。

近期，人力资源和社会保障部与国家市场监管总局、国家统计局联合向社会发布了智能制造工程技术人员、工业互联网工程技术人员、虚拟现实工程技术人员、连锁经营管理师、供应链管理师、网约配送员、人工智能训练师、电气电子产品环保检测员、全媒体运营师、健康照护师、呼吸治疗师、出生缺陷防控咨询师、康复辅助技术咨询师、无人机装调检修工、铁路综合维修工和装配式建筑施工员等16个新职业。人力资源和社会保障部相关负责人表示，此批公布的新职业主要集中在新兴产业和现代服务业两个领域。

此前，IBM公司执行董事长罗梅蒂给这些由自动化和人工智能等新兴技术带来的新职业起了一个名字——“新领”，和人们耳熟能详的“蓝领”“白领”相对应。“新领”职业是伴随着人工智能产业兴起而出现的。在科技进步引领行业加速变革的今天，“新领”职业在带来数以万计新工作岗位的同时，也为我们提供了打开通往智能时代大门的一种渠道。

体现新职业领域趋势

“有一次在微信公众号上看到了‘原画’课程教学，出于好奇我就报了名，很快就被这个行业的发展前景和优厚待遇吸引了。”家住山东济南的晓涵最近在一家网课平台上报名了游戏原画课程，她对本报记者说，“我现在一边学习一边思考职业转型。新的时代要来了，我也想在新的领域有所作为。虽然学习过程很艰辛，但只要肯下功夫，我就一定能有所成就！为自己加油！”

作为一个纯粹的技术“小白”（零基础学员），晓涵一直在认真学习，她的目标是在2020年完成NACG（国家动漫游戏人才）信息化工程师专业人才认证的考核，未来她希望自己可以成为一名优秀的自由画师。近年来，越来越多像晓涵一样的年轻人从传统行业走向新兴行业，谋求在新的职业领域一展抱负。

“新领”职业是指由新一轮工业革命兴起带动出现的智能化、数字化、信息化的工作模式。

2019年4月，人力资源和社会保障部发布了13个新职业，包括数字管理师、云计算工程技术人员、电子竞技员、工业机器人系统操作员等。2020年年初，人力资源和社会保障部再次发布了网约配送员、健康照护师、呼吸治疗师等16个新职业。随着新兴产业的发展，“新领”职业的种类正在不断丰富。

“‘新领’职业是和人工智能最直接相关的一类工作，就像电气革命创造了电力工人、铁路工人、汽车司机等新职业一样，信息革命也衍生出了程序员、网络电商等‘新领’职业。”“香帅数字经济实验室”创始人唐涯（自称“香帅”）在自己的《香帅中国财富报告25讲》中分析称，“2020年到2022年，中国人工智能人才缺口超过500万人。2019年还出现了一些公司以百万年薪招聘人工智能、大数据等相关专业方向博士生的现象，这些都能反映出人工智能等‘新领’职业的热度。”

近日，中国就业培训技术指导中心发布了《关于对拟发布新职业信息进行公示的公告》，拟新增10个新职业。其中包括：区块链工程技术人员、社区网格员、互联网营销师、信息安全测试员、区块链应用操作员、核酸检测员、在线学习服务师、社群健康助理员、老年健康评估师、增材制造（3D打印）设备操作员。

“新职业领域的明显趋势，就是数字技能成为其基本要求之一。”中国人民大学劳动人事学院院长杨伟国说，“新职业是经济发展的细胞，新职业的发布推动了中国职业和经济结构的转型升级。”

中国社科院社会发展战略研究院院长张翼认为，中国产业升级、新业态发展提供了广阔的就业市场，新职业将为新生代青年群体创造更好的就业机会。

带动新兴产业发展

对于陈丽华来说，数字化管理师这个身份给了她第二次职业生命。陈丽华是广东一家公司员工，也是两个孩子的妈妈。休完产假回到公司后，她一度陷入抑郁。“在过去一段时间，新生命带来的喜悦一度被职场不顺带来的焦虑所代替。那段时间我总是患得患失，觉得自己随时可能失业，直到领导委派我一个新任务——学习做数字化管理师，推广数字化办公软件，这让我的工作和生活都发生了改变。”陈丽华说。

通过努力，陈丽华自学考取了数字化管理师证并利用新学到的数字化管理技术一举解决了公司在管理上存在的问题。数字化管理师这个身份为她带来了超乎想象的职业认同感和成就感。

目前在中国，仅数字化管理师从业人员已超过200万。国家信息中心分享经济研究中心发布的《中国共享经济发展报告（2020）》显示，2019年以新业态形式出现的平台企业员工达到623万人、同比增长4.2%，平台带动的就业人数约7800万人、同比增长4%。国际数据公司（IDC）预测，到2021年，数字经济规模将达45万亿美元，全球数字经济的比重将超过50%。

网约配送员也已正式成为新职业，几百万名“外卖小哥”有了新的职业名称。相关数据显示，2018年，中国在线餐饮外卖收入增长了57%。2019年，外卖平台“美团外卖”的外卖单日完成订单量甚至突破3000万单。未来，随着“互联网+”的深化发展，相关部门预计网约配送员的就业规模将超过1000万，收入水平还将进一步提高。

物联网产业规模的快速增长也释放出了巨大的人才需求。调查显示，未来5年，物联网行业人才需求缺口总量超1600万人，物联网人才的培养已成为推动物联网产业发展的主要动力。

在教育领域，“新领”职业带动在线教育方兴未艾。

“近年来，越来越多的老师掌握了线上授课的技能，这为在线教育提供了重要的人才储备。今年的在线英语教育产业已经初具规模了。”星辰教育创始人兼首席执行官肖逸群对本报记者说，“我们2016年进入英语在线教育行业，从一开始只有一名老师、一门课，到现在提供各类别英语课程，组建百人以上的线上教学团队，只用了不到4年时间。”

“我以前是一名线下的英语老师，因为业务需要，去年年底开始接触和管理在线学习服务师团队。”星辰教育教研服务负责人肖肖对本报记者说，“在线学习服务师作为国家拟增加的新职业，对我们非常重要。”

肖肖认为，在线学习服务师并不是简单的答疑者和客服工作人员，也区别于传统意义的老师。“在线教育已经不是‘师傅领进门，修行靠自身’的时代了。”肖肖说，“在线学习服务师更像是带着学员修行的老师，是‘督学、伴学、成长设计师’这样的角色。”一名合格的在线学习服务师不仅能解决学员提出的碎片化的问题，还可以主动为学员设计个性化的教学方案。此外，在线学习服务师还能运用数据分析手法，总结教学规律，发现教学中存在的问题并使用大数据为大批量的在线用户制定整体优化的学习计划。

掀起全民学习热潮

在物联网领域工作多年的姚麒，目前在上海做销售。从接触物联网到现在，姚麒在探索技术知识的路上一直没有停下脚步。“当今是数字化时代，物联网技术更新很快，不学习就有一种要掉队被淘汰的危机感。”姚麒说。

巢军是一位物联网工程技术员，作为一名物联网应用技术专业毕业生，巢军在读书期间积极参加物联网技能大赛，展现了自身的专业技能。通过不断进行知识储备，他改进和研发了许多物联网产品，成果获得多家企业青睐。如今，巢军深耕物联网教育行业，以寻找未来的发展机遇。他说：“凭借自身的知识和技能，保障物联网教学的高品质、参与未来人才的培养，是我最引以为豪的事情。”

人力资源和社会保障部相关负责人表示，根据调研发现，目前，96%以上的职场人士希望学习新职业。其中，提升职业发展空间、涨薪、掌握新技能、掌握一门副业成为职场人士学习新职业的主要原因。目前，各行业普遍面临人才不足、人才结构需优化、缺乏统一培训标准等问题。相关调研发现，90%以上企业希望通过“新领”职业技能的培训，提升员工成长空间，给企业注入新动力。

在人力资源和社会保障部的统一部署下，中国就业培训技术指导中心推出了新职业在线学习平台，得到社会各界广泛关注。截至目前，平台已完成首批数字化管理师、人工智能工程技术人员、物联网工程技术人员、大数据工程技术人员、云计算工程技术人员、建筑信息模型技术员、电子竞技运营师、无人机驾驶员、农业经理人、物联网安装调试员、工业机器人系统操作员等13个新职业在线培训资源上线工作，基本满足学习者的学习需求。同时，第二批供应链管理师、网约配送员、人工智能训练师、全媒体运营师、健康照护师等16个新职业也正在启动培训资源上线前期准备工作。

“现在，农业经理人这个职业在俺们这里可吃香哩，”河南洛阳农丰公司“农民田间学校”校长张文颇对本报记者说，“2018年，河南省农业厅给我颁发了这个校长的任命。我们现在就是给农民兄弟们做第一产业、第二产业和第三产业融合发展的培训。咱们农民学习热情很高哩！最近我们正在集中培训大家怎么做农村电商，解决了销售问题，很多事儿就都不用愁啦。”

“‘新领’职业应社会需求而生，目前许多产业都在逐步向‘智能’为导向的便捷场景展开，从而孕育出更多以高新技术为基础的‘新领’职业。其中，数字技术在新产业的人机交互、基础设施、行业应用等层面也会有更大的发挥空间。”数字艺术培训机构“火星时代教育”学生部总监王佳告诉本报记者，“近年来，文化产业是国家重点关注的产业之一，我们所专注的数字设计艺术和技术也是发展热点，比如能够为各传统型产业带去构想性和交互性增值增效的VR（虚拟现实）工程技术人员。职业教育是为适应社会发展而进行针对性职业技能人才的培养教育，在未来‘智能经济’的推动下，相信市场和行业变化会催生更多元的岗位和职业的迭代和升级。”