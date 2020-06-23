广东：未注册粤康码不得参加高考，明起对考生连续14天健康检测

今年高考后延一个月，天气更热，防疫要求更严格，如何全面落实“健康高考”，保障学生的健康和安全？

今年高考后延一个月，天气更热，防疫要求更严格，如何全面落实“健康高考”，保障学生的健康和安全？

近日， 省委教育工委书记，省教育厅党组书记、厅长景李虎做客“民生在线”，就广东高考新变化、如何做好校园卫生防疫工作、如何助力应届毕业生就业等问题进行权威解答。

景李虎透露，省、市、县高考工作专班已日夜赶工，保证今年全省高考考场实现空调全覆盖。

广东高考今年有哪些变化？

对所有考生实行考前14天健康检测

受疫情影响，今年高考在考试时间、疫情防控和考务组织等方面均有一些变化，主要有三个方面：

考试时间变化需要考生积极适应。受新冠肺炎疫情影响，今年是自我国恢复高考以来，首次推迟一个月举行，将导致整个考试工作体系产生连锁反应，考生原有的复习计划、节奏可能会被打乱，复习备考的系统性受到一定影响，需要考生积极适应，优化复习方案，系统安排学习计划，以跟上整个课程复习的节奏。此外，7月广东很可能面临台风、暴雨等极端天气的影响，考生需提前关注天气情况，做好防护准备。

疫情防控带来的考务组织变化。未注册“粤康码”的考生不予打印准考证，不得参加考试。6月23日起，对所有考生实行考前连续14天健康监测。所有考生须通过省教育考试院微信公众号每日申报个人健康情况和行动轨迹。未按要求申报的考生须提供考前7天核酸检测阴性证明，方可参加考试。考试入场时间由考前30分钟提前至考前60分钟；入场时所有考生须佩戴口罩，逐一检测体温；低风险地区的考生进入考场就座后，考生可以自主决定是否继续佩戴；非低风险地区、备用隔离考场的考生要全程佩戴口罩。

多项考试推迟。高考后还有艺术校考、强基计划测试、综合评价测试等多个类别考试，需参加这些考试的考生，要统筹规划好作息时间，密切关注报考院校信息，注意考试时间变化，积极调整心态，根据自己实际情况，科学合理安排。

学校管理如何安排？学费怎么收？

住宿费不许跨学年或学期收取

早在今年2月份，广东就印发了学校食堂、宿舍疫情防控工作指引，对人员管理、食材采购管理、规范加工操作、就餐管理等方面提出了明确要求，验收合格后才能安排师生返校，确保师生返校后校园食品安全。

5月18日，省疫情防控办学生返校工作专班印发《关于在常态化疫情防控下做好学校重点人员健康管理工作的通知》，指导各地各校做好常态化疫情防控下学校重点人员健康管理工作，先后印发46个学校疫情防控工作指引，明确“四精准”“六分”“一独立”“三全”“五管”的防控要求。每所学校必须达到39条要求，经属地学生返校工作专班现场检查合格后方可安排学生返校，不通过验收的不安排学生返校。

省教育厅联合省发展改革委、省财政厅、省市场监管局出台了《关于疫情防控期间学校收费有关工作的通知》，明确住宿费不得跨学年或学期预收，已按学年或学期收取的住宿费，学校根据2020年春季学期实际情况在本学期结束之前合理减退；各校（幼儿园）要认真执行国家和省的教育收费政策，主动做好相关工作的公示和释疑工作。

如学校（幼儿园）违规乱收费，学生家长可按照学校的隶属关系原则，向当地教育主管部门或者价格监督部门举报。省教育厅将督促各地教育部门加大查处力度，对有禁不止的乱收费行为，一经查实，依法追究相关责任。

培训机构能开门了吗？

经相关部门验收后可开展线下教学

考虑到各地疫情防控形势存在差异，按照精准防控的原则，广东各地校外培训机构的复产复学工作，由各地市结合本地防控实际，自主确定，包括因地制宜确定线下教育培训机构复课形式、时间和防控措施要求等。

同时，省教育厅加强对各地校外培训机构复工复课的指导。各地校外培训机构复工复课方面，参照《关于印发广东省2020年春季学期学生返校疫情防控工作方案的通知》有关要求，经机构所在地县（市、区）新冠肺炎防控统一组织卫生、教育、人社、市场监管等部门进行验收，地级以上市新冠肺炎防控指挥机构审批同意，可开展线下教学活动。开展线下教学活动后的疫情防控监督管理工作，由机构所在地县（市、区）新冠肺炎防控指挥机构负责。目前，各地正在有序推进校外培训机构复课复学工作。

高校毕业生就业压力大，怎么办？

线上招聘助力精准对接

今年广东高校应届毕业生约60.3万人，比去年增加2.7万人，加上外省和归国留学生，意愿在粤求职的毕业生预计超过80万人。

省教育厅在疫情期间及时出台13条稳就业措施，印发《关于统筹做好职业院校毕业生顶岗实习和就业工作的通知》，会同省人力资源和社会保障厅等部门出台《关于推进2020年广东省普通高校毕业生就业工作若干政策措施》《关于推进2020年广东省大学生创业工作的若干政策措施》，多部门联合聚力，打出组合拳，为做好高校毕业生就业工作提供政策保障。

另一方面，广东继续扩大硕士研究生和普通高校专升本招生规模，其中硕士研究生招生计划持续增长，专升本招生计划同比增加2.5万多人。将高校毕业生参军入伍征集比例由去年占全省征集总数的12%提高至15%，落实入伍补助和退役后专升本、考研加分、推免研究生、定向招录系列优待政策，用好现行学费补偿与减免、落户等鼓励措施。扩大“三支一扶”“西部计划”“特岗计划”等基层就业项目的招录比例。

同时，广东创新线上服务，打造就业创业智慧平台；组织网上招聘，实现供需精准对接；分类帮扶指导，助力困难毕业生就业；持续开展“百日冲刺”，坚决打赢就业攻坚战。

南方日报记者 吴少敏 钟哲